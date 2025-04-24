Клин клином: что заставило Владимира Высоцкого бросить пить

Популярный советский бард Владимир Высоцкий, впрочем, как и многие другие «коллеги по цеху», был неравнодушен к алкоголю. Из-за чрезмерного употребления спиртного музыкант часто оказывался в глупом положении, но побороть пагубную привычку он не мог. На помощь пришёл буддистский монах. Его притча заставила Владимира Семёновича бросить пить.

Клин клином вышибают

Автор книги «Самоубийство Владимира Высоцкого» литературный критик и историк Борис Соколов писал – артист никогда не отрицал, что зависим от алкоголя. Он неоднократно предпринимал попытки бросить «принимать на грудь», но такие «трезвые периоды» сменялись беспробудными запоями, во время которых Высоцкий часто оказывался в шаге от гибели. Бард, находясь подшофе, падал на сцене прямо во время спектакля, забывал слова, нёс отсебятину и еле держался на ногах перед зрителями.

Стремясь бросить пить, Владимир Семёнович увлёкся наркотиками. На тот момент плохо изученные амфетамины ему из французских аптек привозила Марина Влади. Очередная инъекция помогала на какое-то время забыть о тяге к спиртному, но вскоре оказалось трудно соскочить с иглы.

Важная встреча

Тогда Влади решила обратиться к народной медицине. Она отвезла Высоцкого к буддистскому монаху, который гостил в Париже. Во время беседы тот рассказал музыканту притчу.

Однажды странник попросился переночевать в доме вдовы. Но та поставила перед ним довольно странное условие: «Я не выпущу тебя, пока ты не проведëшь со мной ночь, или не выпьешь вина, или не убьёшь мою козочку».

Страннику было трудно согласиться на предложение хозяйки дома, ведь он ранее дал обеты безбрачия и трезвости. Иными словами, провести ночь с женщиной или пригубить вина гость не мог. Тем более мужчина не мог лишить жизни живое существо.

Но нужно было выбирать. Путешественник решил, что наименьшее из зол – это вино. Он «опрокинул» стаканчик, после чего переспал с хозяйкой, а наутро убил козу.

По свидетельствам современников, услышанная притча заставила Высоцкого надолго бросить пить. Но к этому моменту он уже успел пристраститься к наркотикам. Избавиться от этой пагубной зависимости Владимиру Семёновичу уже не удалось…