Школьники отправились на рыбалку и спасли незнакомца

В американском штате Огайо школьники спасли незнакомца, въехавшего на машине в реку, и прослыли героями. Об этом пишет Spectrum News.

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Ученики средней школы Pleasure Ridge Park Кенай Вальдес, Абрахам Круз и Джейкоб Круз рассказали, что изначально отправились на рыбалку в Индиану. Однако по дороге в штат передумали и решили остановиться порыбачить где-то поближе к дому.

По словам школьников, это решение помогло им оказаться в нужное время в нужном месте. Приехав к реке Огайо, они увидели тонущую в воде машину. Как рассказывает Абрахам, они не задумываясь бросились помогать водителю. Кенай привязал к машине веревку, и Джейкоб стал тянуть ее к берегу, пока Абрахам доставал мужчину из-за руля.

Водитель был жив, его доставили в больницу. Позднее выяснилось, что мужчина потерял управление из-за проблем со здоровьем, поэтому и оказался в реке. Новости о героизме школьников распространились быстро.

«Сегодня у меня попросили автограф», — рассказал Кенай.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Теннесси спас женщину из тонущей машины и пошел на работу. «Я отношусь к другим так, как хочу, чтобы они относились ко мне», — сказал он журналистам, спросившим, как он решился на подвиг.