Приметы и поверья на 25 апреля: что нельзя делать на Василия Парильщика

25 апреля по народному календарю отмечают Василия Парильщика. На Руси про него говорили: «На Василия весна землю парит. Считалось, что в этот день особенно полезно попариться, очистить тело от зимнего застоя, смыть болезни и усталость. Православные вспоминают преподобного Василия Исповедника.

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В старину баньки топили с особым уважением, добавляя в воду отвары из ромашки, березы, зверобоя. Также день считался хорошим для изгнания недугов — не только физических, но и душевных. Люди старались отпускать обиды, забывать ссоры, наводить порядок в мыслях. Помимо этого, на Василия наблюдали за небом и ветром, чтобы предсказать, каким будет май. Важно было провести день в чистоте — как внешней, так и внутренней.

25 апреля не стоит грустить, печалиться, унывать плохое настроение задержится надолго и в делах удачи не будет. Хлопоты по хозяйству лучше отложить на другой день, иначе весь год придется гнуть спину, занимаясь тяжелым физическим трудом. Не рекомендуется выходить из дома в неряшливом виде и в поношенной одежде. Если не соблюдать эти правила, проблемы в жизни долго не будут разрешиться. На Василия Парильщика нельзя ругаться и ссориться, иначе начнут преследовать неприятности. Под запретом бранные слова возле водоемов и над водой. Мужчинам не стоит ходить на охоту в лес, иначе весь день будет преследовать неудача. Особое внимание необходимо уделить своим домашним питомцам.

Согласно приметам, если пар из бани поднимается ровно — к спокойной погоде, дым стелется по земле — к дождю, солнце зашло в чистом небе — май будет ясным, туман утром — к теплому дню, южный ветер — к теплой и влажной первой половине мая.