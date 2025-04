Мужчина спас мальчика после удара током и реанимировал его с помощью видео

В городе Ченнаи, Индия, мужчина реанимировал мальчика, пережившего удар током, и пострадал сам. Об этом пишет Need To Know.

Девятилетний Джейден шел из школы домой по затопленной улице, случайно наступил на оголенный провод, скрывавшийся в мутной воде, и упал. В этот момент мимо проезжал на мотоцикле 24-летний Каннан Тамижселван.

«Я подумал, что он, наверное, поскользнулся, но, подойдя ближе, увидел, как трясутся его руки и ноги, и понял, что его ударило током», — рассказал мужчина.

Тамижселван тщетно пытался позвать кого-то на помощь. Тогда он подобрался к Джейдену с незатопленного гравия, а потом схватил за руку и вытащил из воды. Мужчина отметил, что из-за прикосновения к школьнику его тоже ударило током. После Тамижселван положил мальчика на землю и сделал сердечно-легочную реанимацию. Позже он рассказал, что научился этому с помощью YouTube-видео.

© Lenta.ru

Мужчина осмотрел вещи Джейдена, нашел у него номер телефона отца и позвонил ему.

«Мы сразу помчались в больницу. С тех пор я благодарю его каждый день», — рассказал отец пострадавшего мальчика.

Ранее сообщалось, что в Индонезии рыбак и оператор дрона спасли унесенного в океан купальщика. Мужчины осторожно вытащили его на берег при помощи удочки.