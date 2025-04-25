«Вал Берии» превратил Волгу в неприступную крепость

Десятки западных и отечественных историков делали прогнозы дальнейших событий на Восточном фронте в случае падения Москвы в октябре-ноябре 1941 года. Большинство западных и практически все наши «либеральные» историки считают, что Москва была на грани падения – «ещё немного, еще чуть-чуть», и Гитлер устроил бы в Москве парад победы.

Увы, это лишь фантазии. Даже если бы немцам удалось ворваться на окраины Москвы, то их бы ожидали изнуряющие жестокие уличные бои. Да, в Москве в ночь на 15 октября 1941 года началась паника, продолжавшаяся около 36 часов. 16 ноября первый и единственный раз за всю Великую Отечественную войну не работало метро. Но в октябре 1941 года в Москве мой дед инженер Василий Широкорад, дворянин по происхождению, вступил в ряды ВКП(б). Десятки тысяч москвичей всех возрастов записывались в народное ополчение.

В эти же дни в обороне Москвы участвовала Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД (ОМСБОН). Эта бригада по численности 25 тыс. человек была равна 4-5 стрелковым дивизиям военного времени и находилась в непосредственном подчинении Лаврентия Берии. Павел Судоплатов писал: «На тот случай, если немцам удастся захватить город, наша бригада заминировала в Москве ряд зданий, где могли бы проводиться совещания высшего немецкого командования, а также важные сооружения, как в столице, так и вокруг неё».

Уже 4 августа 1941 года в целях эффективной борьбы с противником в случае его проникновения по воздуху или наземным путём, приказом командующего войсками МВО генерал-лейтенанта П.А. Артёмьева в пределах города создавались пять оборонительных секторов, с назначением в них частей, и манёвренный резерв.

Предусматривалось создание трех оборонительных рубежей:

первый – непосредственно по окраинам города вдоль Окружной железной дороги;

второй – по Садовому кольцу;

третий – по кольцу А и реке Москва (с юга).

Сказанного, полагаю, достаточно, чтобы понять – немцев в Москве ждал «сталинградский вариант» уличных боев. Если в чистом поле на необорудованных позициях, без поддержки танков, артиллерии и авиации московские дивизии Народного ополчения зачастую несли неоправданно большие потери, то в уличных боях в Москве ситуация была бы совсем иная. Немцы завязли бы в Москве на многие недели, если не месяцы.

А между тем осенью 1941 года ГКО принял решение о создании грандиозного Заволжского рубежа в пределах Куйбышевской, Саратовской, Сталинградской областей и Калмыцкой АССР. Одновременно велось строительство укрепрайонов по обводам городов Ярославль, Горький, Казань, Саратов, Сталинград, Астрахань. К работам было привлечено не менее полутора миллионов трудящихся.

Курировал, а фактически руководил строительством Волжского вала Лаврентий Берия. Ежедневно ему на стол клали сводки работ по всем укрепрайонам. Так что мы можем с полным основанием назвать систему укрепления «Валом Берии».

На территории Горьковской области развернулось сооружение кольцевого укреплённого рубежа обороны прежде всего на дальних подступах к Горькому, на расстоянии 70-80 км от города.

К 1 января 1942 года строительство оборонительных сооружений Горьковской области завершилось. 14 января их приняла специальная комиссия. На оборонительных рубежах было возведено 1116 дотов и дзотов, 1026 землянок, 114 командных пунктов. Танкоопасные направления были перегорожены надолбами, железными «ежами» и завалами.

С началом войны Гитлер планировал взять Горький 15 октября 1941 года. В начале 1942 года фюрер решил захватить город в конце мая 1942 года.

Замечу, что строительство УРов шло не только вдоль Волги, но и вдоль реки Суры. Напомню, что Сура течёт с юга на север параллельно Волге на расстоянии 300-450 км на протяжении 1200 км, и УР на её берегах прикрывал волжские города Чебоксары, Казань, Ульяновск и Куйбышев.

Специально для строительства Сурского рубежа обороны была сформирована 6-я сапёрная армия в составе четырёх сапёрных бригад. Они вместе с бригадой из мобилизованного населения досрочно закончили укрепрайон.

21 января 1942 года на имя наркома внутренних дел Л.П. Берии была послана телеграмма, подписанная, секретарём обкома Чарыковым: «Задание ГКО по строительству Сурского оборонительного рубежа выполнено. Объём вынутой земли – 3 млн. кубических метров, отстроено 1600 огневых точек (дзотов и площадок), 1500 землянок и 80 км окопов с ходами сообщений».

Сооружение Казанского обвода было завершено к 25 января 1942 года. Протяжённость воздвигнутого рубежа составила 331 километр.

Параллельно Волге строилась новая железная дорога. Волжская рокада – рокадная линия железной дороги от станции Иловля (на правом берегу Волги в 80 км от Сталинграда) до станции Свияжск (30 км от Казани) через станции Саратов, Сызрань и Ульяновск.

Постройка Волжской рокады общей протяжённостью 978 км была предложена Сталину Кагановичем, и построена в короткий срок – за 6 месяцев – в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, и обеспечила эвакуацию населения и промышленного оборудования из Сталинграда, а затем успех Сталинградской битвы.

К лету 1942 года были перерезаны все железные дороги к Сталинграду по правому берегу Волги. Поэтому запланированное ещё в январе строительство Волжской рокады вдоль левого берега Волги стало стратегической необходимостью. Соответствующее решение ГКО принял 23 января 1942 года.

Для строительства дороги была снята 180-километровая ветка линии БАМ – Тында, а также ветка Известковая – Ургал на БАМе, строительство которого было начато ещё в 1930-е годы. Рельсы снимались с трамвайных линий приволжских городов. Так, в Саратове полностью демонтировали две линии. На остальную часть трассы ГКО распорядился закупить за границей ещё 1200 км рельсов с американскими креплениями. Вся линия была принята в эксплуатацию 1 ноября 1942 года.

За короткое время пропускная способность железной дороги выросла с 16 до 20 поездов в сутки.

По Волжской рокаде из Сталинграда были эвакуированы 600 паровозов и 26 тысяч вагонов с заводским оборудованием, ранеными и беженцами – около 400 тысяч человек, в том числе были эвакуированы на Урал 25 тысяч рабочих Сталинградского тракторного завода с семьями.

С 1 июля 1942 года по 1 января 1943 года защитникам Сталинграда (Сталинградскому, Донскому, Юго-Западному и Воронежскому фронтам) было доставлено 3269 оперативных и 1052 снабженческих эшелонов, всего 202 377 вагонов,

В заключение стоит сказать, что мощной огневой поддержкой «Волжского вала» должна была стать Волжская военная флотилия.

Постановлением ГКО и приказом наркома ВМФ от 23 октября 1941 года Учебный отряд кораблей реки Волги был переформирован в Волжскую флотилию. А 6 ноября того же года были определены состав, организация и базирование её сил.

Планировалось сформировать шесть бригад речных кораблей с включением в их состав 54 канонерских лодок, вооружённых орудиями калибра 85-152 мм, 30 бронекатеров, 90 катеров-тральщиков, сторожевых катеров и 60 катеров – морских охотников, а также 6 авиаотрядов (36 самолётов), 6 отдельных батальонов морской пехоты, 6 дивизионов торпедных катеров. Эти организационные мероприятия намечалось завершить к 1 апреля 1942 года.

Так что даже в фантастическом варианте взятия немцами Москвы на пути вермахта встал бы мощный Волжский вал товарища Берии.