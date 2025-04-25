Что известно о встрече советских и американских войск на Эльбе

80 лет назад, 25 апреля 1945 года, близ города Торгау на реке Эльбе в Германии встретились войска 1-й армии США и 1-го Украинского фронта Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Предшествующие события

В конце марта 1945 года, развивая наступление на западном фронте, войска союзников СССР по антигитлеровской коалиции форсировали реку Рейн. В начале апреля 1945 года они ликвидировали рурскую группировку германских войск, заняли Ганновер (Германия) и к середине месяца достигли различных участков реки Эльбы в 100-120 км к юго-западу от Берлина. Прекратив наступление, они перешли к патрулированию реки.

16 апреля 1945 года советские войска, занимавшие плацдармы на реках Одер и Нейсе в 60-100 км к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Берлина, с целью взятия столицы Германии и завершения войны приступили к Берлинской стратегической операции. 19 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов прорвали одерско-нейсенский рубеж обороны противника и начали окружение Берлина. Формирования 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова охватывали берлинскую группировку и столицу рейха с востока и севера. Формирования 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева обступали укрепленные окрестности немецкой столицы с юга и запада.

Действия войск союзников координировались в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Ялтинской конференции 4-11 февраля 1945 года руководителями СССР, США и Великобритании. Когда американцы дошли до границы своей зоны оккупации, установленной союзными соглашениями, они остановились в ожидании подхода советских войск.

Встречи на Эльбе

Первая встреча произошла около полудня 25 апреля 1945 года. Американский патруль под командованием первого лейтенанта Альберта Коцебу пересек Эльбу близ Штрелы и встретил передовые подразделения 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвардейской стрелковой дивизии РККА. Руководил советским отрядом командир 6-й роты полка старший лейтенант Григорий Голобородько. Позже американцы во главе с Коцебу прибыли в расположение полка, где были встречены командующим 175-м гвардейским стрелковым полком подполковником Александром Гордеевым.

Еще одна встреча состоялась в тот же день около пяти часов вечера. Американский патруль под командованием второго лейтенанта Уильяма Робертсона встретил группу советских солдат под командованием лейтенанта Александра Сильвашко на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау.

На следующий день, 26 апреля 1945 года, с 17:00 до 19:00 на берегу реки Эльбы прошла уже более официальная встреча между командиром 58-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майором Владимиром Русаковым и командиром американской 69-й пехотной дивизии генералом Эмилем Рейхартом и офицерами штаба двух соединений. На встрече присутствовали иностранные корреспонденты, свидетелем ее стал советский писатель Константин Симонов. Тогда же, 26 апреля, было сделано большинство снимков исторической встречи на Эльбе, включая рукопожатие солдат двух армий через провал между секциями взорванного моста.

27 апреля страны-союзники публично объявили об историческом событии. В Москве в честь встречи войск Красной армии с войсками США был дан салют - 24 залпа из 324 орудий. Торжественные мероприятия состоялись и на Таймс-cквер в Нью-Йорке. Последующие дни были отмечены рядом американо-советских встреч на самых разных уровнях.

Так, 27 апреля в деревне Вердау в пяти км от переправы через Эльбу состоялась встреча командиров корпусов - генерал-майоров Кларенса Хюбнера и Глеба Бакланова. 28 апреля прошла встреча командующих армиями - генерала Кортни Ходжеса и генерал-полковника Алексея Жадова. На следующий день встретились начальник штаба 1-го Украинского фронта генерал армии Иван Петров с командующим 12-й армейской группой американских войск генералом Омаром Бредли, который вскоре нанес визит командующему фронтом маршалу Ивану Коневу.

Встречи прошли на всех участках соприкосновения американских войск и советских 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов.

Память

В апреле 1995 года на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном и в Парке Победы на Поклонной горе в Москве были открыты мемориальные доски "Дух Эльбы". На бронзовых плитах выгравирован текст на английском и русском языках:

"Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года".

25 апреля 2020 года президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили с совместным заявлением по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Лидеры двух стран назвали "Дух Эльбы" примером того, как "наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели".

В апреле 2024 года Анатолий Антонов, на тот момент посол РФ в США, сообщил, что американские власти третий год подряд запрещают посольству России провести традиционную церемонию возложения венков к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище. 24 апреля 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новая американская администрация согласовала посольству России в Вашингтоне памятную церемонию 25 апреля в честь встречи на Эльбе.