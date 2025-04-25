Когда на Руси дозволялось разорвать венчанный союз

Разводы на Руси существовали как в языческие времена, так и в христианский период, несмотря на крайне негативное отношение церкви к разрыву венчанного союза.

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Относительно развода у язычников существует много противоречивых сведений. Базируются они в основном на «Повести временных лет» и некоторых свидетельствах путешественников с Востока.

Одни источники указывают, что у славян существовал обычай сжигать вдов погибших в бою воинов, чтобы те не имели возможности выйти вторично замуж и тем осквернить память о муже. В других исторических документах содержатся скудные намеки на то, что разводы у славян совершались достаточно легко и были очень распространены.

Развод в христианском обществе

После принятия христианства на Руси был установлен новый семейный кодекс. При этом не все браки были сразу же освящены церковью; этот обычай постепенно вводился в русское общество. Долгое время существовали "неформальные" семейные союзы. Решение о разводе принималось по предписанным правилам и обязательно должно было происходить по обоюдному согласию.

Если муж самовольно уходил от жены, последней полагалась денежная компенсация. Сумма «откупа» зависела от социального статуса супругов. Размеры компенсаций были указаны в юридическом документе «Устав князя Ярослава о церковных судах». По нему боярин, например, платил брошенной жене компенсацию «за сором» 300 гривен. Простой человек - 2 рубля.

Церковь долго мирилась с тем, что люди жили в невенчанных браках и положила этому конец только в 1774 году. Тогда вышел указ Священного Синода о том, что всякий, живущий в браке без венца, будет отлучен от церкви и лишится права попасть после смерти в рай небесный. И даже при этом существовали возможности расторгнуть священный союз, заключенный под церковными сводами.

Причины для развода

Церковь крайне негативно относилась к разводу и чинила множество препятствий на пути тех, кто хотел расстаться со своим супругом. По мнению церкви, венчание – священный союз, заключенный на небесах и освященный самим Господом. Тот, кто хотел развестись, шел по пути прелюбодеяния и толкал на этот путь своего оставленного супруга. По той же причине нельзя было жениться на разведенных женщинах. По Византийской эклоге можно было развестись, если супруг:

пропал без вести и уже долгое время не подает о себе никаких вестей (это приравнивалось к смерти);

постригся в монахи или поменял веру;

заразился проказой (в этом случае развод совершался с обоюдного согласия; больной супруг должен был отпустить здорового, чтобы тот мог основать новую, здоровую семью);

ведет аморальный образ жизни (посещает общественные места один, без жены/мужа, ночует в чужом доме,

прелюбодействует сам или торгует честью своей жены);

не способен исполнять супружеские обязанности либо бесплоден;

совершил попытку убийства в отношении своего супруга;

участвовал в заговоре против государя (князя).

Разводу предшествовало разбирательство в судебном порядке. После развода венчанные супруги выплачивали штраф митрополиту в размере 12 гривен, невенчанные – 6. Далее следовал раздел имущества. Дети обычно наследовали только имущество отца, а не совместно нажитое родителями добро.

Развод в княжеских семействах

Даже при суровом запрете церкви возможностью развестись пользовались как простые люди, так и князья. Чаще всего инициатива исходила от мужчины, который находил себе более молодую возлюбленную и хотел с нею завести новую семью. У русских князей в таких случаях было несколько «любимых» причин для развода: уход жены в монастырь (нередко недобровольный), болезнь и бесплодие.

Первым был князь Владимир Великий. После принятия христианства ему пришлось развестись со многими своими женами-язычницами. Роман Мстиславович Галицкий заставил жену уйти в монастырь и на основании этого развелся с ней. Евдокия, супруга Святослава Всеволодовича (князя владимирского) сама ушла в монастырь, предварительно «отпустив» мужа. Симеон Гордый (князь московский) развелся с женой под тем предлогом, что она якобы была больна. После развода и сам Симеон, и его бывшая супруга Евпраксия завели новые семьи.

Князь московский Василий III 20 лет прожил с браке с Соломонией Сабуровой. За все это время у них так и не родились дети. На основании бесплодия супруги Василий III решил развестись. Церковь выступила против развода. Тогда князь просто лишил сана митрополита Варлаама, а других недовольных отправил в ссылку (1525 год). После этого князь женился во второй раз. Вторая супруга родила ему сына - Ивана, прозванного впоследствии Грозным.

Сам Иван Грозный тоже разводился. Он делал это неоднократно, предварительно насильно заточив неугодных супруг в монастырь (Анна Колтовская, Анна Васильчикова). Так же развелся с первой женой Евдокией Лопухиной и Петр I. Царь заставил женщину принять постриг, после чего официально с ней развелся. Из-за предполагаемого бесплодия супруги Елены Репниной Василий Шуйский вынудил ее постричься в монашки, после чего развелся с нею.

Дважды был женат и Александр II. Первой его супругой стала Максимилианна Гессен-Дармштадтская, после принятия православия ставшая княгиней Марией Александровной. С первой женой царь прожил 39 лет; затем она умерла от туберкулеза. Не дождавшись конца траура, Александр II женился на горячо любимой Екатерине Долгоруковой, которая к тому времени уже родила ему нескольких детей.