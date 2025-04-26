Красная горка в 2025 году: что это за праздник и когда его отмечают

На Руси Красная горка была праздником весны, новой жизни и свадебных гуляний. Народ веселился, водил хороводы, устраивал игры. В церковной традиции праздник носит название Антипасхи или Фомина воскресенья. Верующие в этот день вспоминают явление Христа апостолу Фоме — тому самому, который сказал: «Если не увижу, не поверю». Подробнее о Красной горке, или Антипасхе, — в материале «Газеты.Ru».

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Церковный праздник Антипасха всегда отмечается через семь дней после Светлого Христова Воскресения. Даты обоих праздников плавающие и меняются каждый год.

В 2025 году Пасха пришлась на 20 апреля, значит, Антипасха, или Красная горка, как ее называют в народе, будет отмечаться 27 апреля.

Что такое Антипасха и почему ее называют Фоминым воскресеньем

Приставка «анти» в названии праздника может сбить с толку. Мы привыкли понимать ее в значении «против». В греческом языке «анти» означает еще и «вместо». Так что Антипасха — это не альтернатива Пасхе, а продолжение праздника. В этом случае название можно перевести как «напротив Пасхи».

Как объяснил «Газете.Ru» священник Вячеслав Ланский, в этот день Церковь предлагает христианам послушать на богослужении отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором описано уверение апостола Фомы в воскресении Иисуса Христа. Считается, что это одно из самых трогательных повествований о явлении людям Воскресшего Господа.

Именно поэтому этот день называется также Фоминым воскресеньем. По словам отца Вячеслава, несмотря на завершение Светлой седмицы , пасхальная тема еще долго остается центром христианского богослужения — вплоть до праздника Вознесения.

История и значение Антипасхи

История апостола Фомы, усомнившегося в словах других учеников, а затем лично прикоснувшегося к ранам воскресшего Иисуса, занимает особое место в христианской традиции. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома не присутствовал при первом явлении Христа ученикам и, услышав от них о Воскресении, заявил:

«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребро Его — не поверю».

Через восемь дней Иисус вновь явился ученикам, и на этот раз — специально для Фомы. Он предложил ему прикоснуться к своим ранам и убедиться в подлинности случившегося.

Фома, потрясенный встречей, произнес: «Господь мой и Бог мой». На что Христос ответил ставшей крылатой фразой: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Эти слова стали не только утешением для будущих поколений христиан, которые не могут видеть воскресшего Христа лично, но и ключевым утверждением веры, основанной не на доказательствах, а на доверии.

Христианская Антипасха — способ сохранить ощущение Светлого Христова Воскресения даже тогда, когда куличи доедены, свечи догорели, а жизнь снова вошла в привычный ритм. По сути, Антипасха — это напоминание о том, что вера — не разовая вспышка, а духовный труд, который требует постоянных усилий. Если Пасха несет эмоциональный подъем, то Фомино воскресенье — внутреннее закрепление пройденного.

Уже в III веке в Египте существовал обряд освящения хлеба на восьмой день после Пасхи. Этот день считался особенно радостным, поскольку его связывали с окончательным утверждением в вере в Воскресение Христово. В богослужебной практике Антипасха и сегодня остается особенным днем: в храмах продолжают звучать пасхальные песнопения, но Царские врата, остававшиеся открытыми всю Светлую седмицу, вновь закрываются, а служба возвращается к обычному чину. Это символ перехода от торжества к повседневной жизни, в которой вера должна не ослабевать, а укореняться.

«И Антипасха, и любой воскресный день — прекрасная возможность получить новый шанс на погружение в духовную жизнь. Главное — правильное отношение к религии как к тому, что соединяет человека с Богом», — отметил церковнослужитель.

Откуда пошло название Красная горка

Если церковная Антипасха — день памяти, то народная Красная горка — день надежды: весенний, солнечный, с хороводами и сватовством. Название тут тоже не случайно. Слово «красная» в старину означало не только цвет, но и красоту. А «горка» — это реальная возвышенность, где проводили обряды встречи весны. Так что «Красная горка» — это, по сути, «красивая возвышенность».

До крещения Руси на горках — буквально на холмах за селом — устраивались игрища, заклички, песни и молодежные сборища. Идеальное время для знакомств, признаний в любви, создания семьи. С приходом христианства народный праздник не исчез — наоборот, получил новое наполнение.

«Христианство на протяжении своей истории не отрицало народных традиций, но наделяло их новым содержанием. Языческий праздник Красная горка, связанный с призыванием весны, получил новые смыслы — в том числе символ новой жизни в подлинном счастье, которое стало возможным в Воскресении Христовом», — Вячеслав Ланский, священник.

В Псковской, Воронежской, Архангельской губерниях Красную горку отмечали особенно широко: там устраивали песни «на перегонку», костры, качели, проводили различные обряды как символ перехода между мирами — зимним и весенним. Девушки скатывались с возвышенностей, чтобы суженый приснился, а юноши приносили своим подругам веточки вербы как знак интереса. Особую роль играли свахи и местные празничницы — так в народе называли опытных женщин, хранительниц традиций. Они знали все приметы, песни и заговоры, подходящие для Красной горки, и могли рассказать, в какой цвет лучше одеться, чтобы как магнитом притянуть свою пару.

Что можно и нельзя делать на Красную горку

С церковной точки зрения этот день не имеет строгих запретов. Это воскресенье, а значит — день светлый, подходящий для молитвы, добрых дел и встреч с близкими. Главное — не забывать, что это все-таки религиозный праздник, а не просто предлог выгулять новое платье.

Что делать можно:

пойти в храм и причаститься;

устроить семейное застолье (но без буйства);

заняться благотворительностью;

навестить пожилых родственников, вдов или одиноких знакомых.

Что нежелательно:

затевать шумные вечеринки с алкоголем и плясками до утра;

работать на земле — раньше верили, что урожай не взойдет;

сквернословить, ссориться.

Красная горка — день, когда разрешены венчания. После длинного поста и строгости Страстной седмицы, когда таинство брака не совершается, именно с этого воскресенья в храмах снова начинают венчать молодоженов. А народ может петь, гулять и свататься, как водится.

«Заключать церковные браки на Светлой седмице после Пасхи также нельзя, что подчеркивает важность праздника. И именно с Антипасхи начинается период, когда брачные торжества занимают свою значимую нишу в церковном обиходе», — Вячеслав Ланский, священник.

Приметы на Красную горку

Как и любой народный праздник, Красная горка имеет множество примет. Но, в отличие от других дней, тут почти все знаки исключительно радостные. День считается «счастливым на любовь и удачу». Вот несколько наиболее известных примет:

Пожениться на Красную горку — жить в любви и достатке, причем неважно — венчание это или просто регистрация в ЗАГСе.

Если девушка споет на горке веселую песню — через год выйдет замуж.

Первой выйдешь в свет на Красную горку — первой найдешь суженого.

Дождь в этот день — к плодородию и богатому урожаю.

Нельзя сидеть дома — упустишь счастье.

В некоторых регионах девушки оставляли под горкой венки или кидали их в реку — если венок уплывал быстро, это считалось хорошей приметой на брак в том же году.

На юге России бытовала традиция водить хороводы против солнца — чтобы зима окончательно ушла, а весна закрутилась вокруг сел.