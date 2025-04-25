Счастливчик разбогател благодаря потерянной банковской карте

Житель американского штата Вашингтон выиграл в лотерею 480 тысяч долларов (39,8 миллиона рублей) благодаря потерянной банковской карте. Об этом сообщает UPI.

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Мужчина рассказал, что отправился за покупками в магазин WinCo Foods в городе Мэрисвилл. Вернувшись домой, он не смог найти свою банковскую карту. Американец поехал обратно в магазин. Выяснилось, что он выронил карту, а сотрудники WinCo Foods нашли ее. Мужчина подумал:

«Это, видимо, мой счастливый день. Нужно купить несколько лотерейных билетов».

Один из купленных билетов принес ему крупный выигрыш. Счастливчик заявил, что потратит часть свалившихся на него денег на поездку в Японию, о которой он давно мечтал, а также на путешествие по восточному побережью США.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд впервые сыграл в лотерею и разбогател на 50 тысяч долларов. Он решил купить лотерейный билет после совета матери.