«Ведьмин час»: какое время в старину считали самым опасным

Современные люди уверены, что вся чертовщина начинается ровно в полночь, и именно это время считают самым мистическим и опасным. Но так было не всегда и пару веков назад наши предки боялись не 12 часов ночи, а 3. Почему это предутреннее время, когда сон самый крепкий, имело дурную репутацию?

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Именно в 3 часа ночи наши предки боялись столкнуться с нечистью, получить порчу или накликать несчастье. На Руси это время называли «ведьминым часом», а в Европе «дьявольским». Современные ученые, далекие от мистики, разгадали феномен этого часа и выяснили, что опасения людей были не такими уж и безосновательными.

В статье известной ученой Л. В. Савченко «Репрезентация концептуальных кодов во фразеосистеме» сказано, что число 3 играло большую роль не только в ритуалах наших пращуров, но и в их повседневной жизни. Оно было магическим во многих языческих религиях и совсем неудивительно что попало на вооружение и к христианам в виде Святой Троицы — триединства Отца, Сына и Святого Духа.

Мистическое число и его чары

В русском фольклоре упоминаний числа 3 предостаточно. Это три сына, три дороги, три попытки для выполнения волшебного задания, тридевятое царство. В христианских писаниях есть троекратное отречение апостола Петра, три царя, принесших дары младенцу Иисусу и множество других моментов, связанных с тройкой.

Есть это число и в пословицах и речевых оборотах: «в три погибели», «обещанного три года ждут», «третий — лишний», «заблудиться в трех соснах». Эти выражения в ходу и в наше время, причем мы совершенно не задумываемся о том, почему в них фигурирует именно число три, а не четыре или пять.

Но почему с тройкой связывали несчастья и нечистую силу? В Европе время 03:33 считали самым несчастливым, так как оно представляло собой половину от дьявольского числа 666. Поэтому считалось, что в эту пору ночи в наш мир проникают души мертвецов, демоны и прочая нечисть. Дошло до того, что в 1560 году Папа Римский Пий IV официально утвердил это время как «нечестивое» и «колдовское», поэтому те, кто не спал между 3 и 4 часами ночи сильно рисковал «попасть на заметку» инквизиции.

На Руси смотрели на этот ночной час несколько иначе, но смысл был практически тот же. Наши предки были уверены, что в 3 ночи силы добра крепко спят и нечисть беспрепятственно проникает в мир живых людей. В это же время активизируются колдуны и некроманты, чтобы реализовать свои черные замыслы при помощи потусторонних сущностей.

Многие колдовские книги советовали начинать магические обряды именно в 3 часа ночи и при этом поторапливаться. Полагалось завершить все темные дела до первых петухов, а те, как известно, начинают петь между 3 и 4 часами, перед самым рассветом.

Первые петухи были для ведьм и колдунов сигналом к завершению их дел, ведь с третьими петухами все магические чары рушились и злые силы были вынуждены покинуть наш мир до следующей ночи. О третьих петухах часто упоминается как в славянских сказках, так и в произведениях классиков, например, Н. В. Гоголя.

Три и Троица

Русский этнограф Михаил Забылин писал, что в «клечальную субботу», накануне христианского праздника Троицы, души младенцев, умерших не крещеными, просят живущих о крещении. Те, кого услышат живые, могут получить шанс вознестись на небеса ангелами, если для них прочитают короткую молитву во имя Отца, Сына и Святого Духа. Остальные станут бесами.

Некоторые источники утверждают, что в ночь перед Троицей активизируются русалки, лешие, кикиморы и прочие враждебные человеку сущности. Русалки выходили на берега водоемов, смеялись, пели и заманивали парней в бездонные омуты. Поэтому без особой надобность в лес и к реке старались не ходить, а дома заранее защищали от колдовства и нечистой силы, развешивая на дверях и окнах березовые ветки и связки крапивы.

Если ребенок рождался в 3 часа ночи, то считалось, что его ждет печальная участь, а возможно, что и скорая смерть. Таких детей старались окрестить как можно быстрее — это давало шанс снять проклятие «ведьминого часа». Ночью не ходили и мыться, ведь так можно было «смыть счастье». Даже после тяжкого труда или дальней дороги русские предпочитали дожидаться утра, чем оказаться в 3 часа после полуночи в бане.

Многие не расчесывали до третьих петухов волосы, поскольку именно через них нечисть могла без проблем завладеть душой человека. Исключением была только «черная полоса» в жизни, когда все шло и так хуже некуда. В этом случае полагалось помыться и расчесаться как раз в 3 часа ночи, чтобы развеять злые чары.

Что говорят ученые

В старину считалось, что если человек просыпается в 3 часа ночи — то это дурной знак. Возможно, что его душой завладела нечистая сила, пробуждающаяся как раз в «ведьмин час». Такое суеверие легко объяснить, ведь проснувшийся в это время человек очень часто испытывает не просто дискомфорт, а испытывает ужас, панику, обливается потом и задыхается. Сегодня любой врач скажет, что это симптомы панической атаки, но столетия назад все объясняли проще и страшнее.

Ученые объясняют «феномен трех часов» гормональным всплеском. Оказывается, именно в этот период ночи в организме активно вырабатываются три гормона: мелатонин, отвечающий за сон, а также кортизол и серотонин, связанные со стрессом. Люди, жизнь которых изобилует событиями, в основном неприятными, в течение дня получают ударную дозу кортизола и серотонина. Ночью мелатонин активизирует эти гормоны и человека «выбрасывает» из состояния сна.

Объясняя резкие ночные пробуждения с нехваткой воздуха и сердцебиением, учение используют термин «тревога ожидания». У людей, страдающих от таких проблем ночью, мозг отказывается отдыхать и продолжает решать проблемы, анализировать, искать выход. Из-за этого сон становится «чувствительным» и примерно в 3 часа ночи происходит резкое и неприятное пробуждение.

Сомнологи добавляют к этому и свое объяснение. По их мнению, такое пробуждение вызывают неприятные сновидения — результат того, что психика пытается избавиться от накопленных за день переживаний. Мозг просто включает защитную реакцию — прерывает страшный сон. Эта проблема может появиться в детстве — если ребенок просыпался среди ночи, то почти наверняка это будет происходить с ним и во взрослом возрасте.

Как победить проклятие «ведьминого часа»? Сделать это несложно — достаточно просто пересмотреть свое отношение к жизни. Не нужно устраивать себе перед сном «разбор полетов» и вспоминать неудачи и неприятные ситуации. Лучше подумать о приятном, перебрать в памяти успехи, если не прошедшего дня, то хотя бы старые и, разумеется, похвалить себя мысленно за них.

Еще один способ излечиться — это соблюдение режима питания. Нужно отказаться от простых углеводов на ужин — пирогов, булок, конфет. Ну, а распространенный способ обмана организма, когда ложатся спать после четырех утра, приносит больше вреда чем пользы.