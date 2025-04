В последнее время среди представителей молодого поколения можно часто услышать слово «тейк», когда речь заходит о дискуссиях. Что означает этот термин и когда его уместно использовать, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Что означает слово «тейк»

«Тейк» — это мнение или точка зрения на какую-либо ситуацию.

В английском языке есть выражение what’s your take on that, что можно перевести как «что ты думаешь об этом?» или «как ты относишься к...». В русский язык из этой фразы и пришло слово «тейк». Изначально его использовали блогеры и другие медийные личности, но со временем оно распространилось и среди обычных людей.

Когда уместно использовать

Термин синонимичен таким словам, как «мнение», «тезис» или «аргумент». Слово используется для выражение своего взгляда и обозначения с личной точки зрения интерпретации какого-то события, явления или информации.

Примеры употребления