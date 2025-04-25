«Мы за ценой не постоим»: республики СССР приближали Победу на фронте и в тылу

«Все для фронта! Все для Победы!» – в годы Великой Отечественной этот лозунг стал символом объединения советского народа. Чтобы противостоять врагу, заводы должны были обеспечивать фронт оружием, продовольствием, одеждой. Таким надежным тылом стал Казахстан. Корреспондент «МИР 24» Виталий Попов – о том, как республика приближала Победу.

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Симфонический оркестр Карагандинской филармонии репетирует на сцене концертного зала Шалкыма. В Великую Отечественную здесь располагался кинотеатр «Октябрь». В 1942 году отсюда отправляли на фронт призывников и добровольцев.

Тунгышбай Игембеков, заведующий музеем концертного зала «Шалкыма»:

«Отсюда они до вокзала шли пешком. В 1941 году и до конца войны. Там эшелон стоял. И они отсюда шли пешком, провожали родственники».

Из города на фронт ушли от 45 до 60 тысяч жителей. Со всего Казахстана около 1 миллиона 200 тысяч. Приближали Победу и те, кто остался в тылу.

В Караганде спешно осваивали угольные месторождения и залежи металлических руд. Открывали новые шахты и рудники. Металл нужен был фронту, а уголь заводам. Когда не хватало мужских рук, их заменяли женские и детские.

Рымбек Жумашев, доктор исторических наук, профессор Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова:

«Караганда в эти годы была промышленным сердцем Казахстана без преувеличения. 39 шахт работало. Более 9,5 млн тонн достигла добыча в 1943 году».

На фронт отправлялись боеприпасы, горючее, одежда, хлеб. Из 10 пуль, посланных по врагу, девять были отлиты из казахстанского свинца. Казахстанский металл был в любом орудии и в любой машине.

Практически каждый житель старался помочь фронту. Работницы швейных фабрик после трудового дня вязали носки солдатам. Крестьяне собирали посылки с продуктами. Горожане отправляли красноармейцам теплую одежду.

Евгения Чиликова, старший научный сотрудник Архива президента Республики Казахстан:

«Весь казахстанский народ, как и многомиллионный советский, делал все, чтобы мы победили в этой войне. Это были и люди мобилизованные, и материальные ресурсы, и эвакуированные предприятия. Больше 240 предприятий было эвакуировано в Казахстан, это заводы легкой, пищевой промышленности. 19 заводов было оборонной промышленности».

В ноябре 1941 года из украинского Ворошиловграда в Алма-Ату эвакуировали завод тяжелого машиностроения. И уже зимой начали выпускать запчасти для танков и снарядов. Мины и авиабомбы начиняли зарядом и отправляли на фронт.

«Это была оборонная продукция: лафеты и казенники для артиллерийских орудий, стволы. Это были боеприпасы», – рассказал работник завода Аскар Избасаров.

Торпеды и оборудование для морского флота стали делать в Уральске. А на заводе Кирова в Петропавловске выпускали радиостанции и пеленгаторы, на клинском заводе в Костанае порох. И так по всей стране. Для общей Победы.