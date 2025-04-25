Мемориал на Мамаевом кургане: кто помогал создавать образ Родины-матери

Через девять лет после открытия памятника в Трептов-парке Евгений Вучетич был назначен (1958) руководителем проекта по возведению в Волгограде на Мамаевом кургане мемориального ансамбля, посвящённого героям Сталинградской битвы, и стал автором главного монумента - фигуры Родины-матери. Она, стремительно шагнувшая вперед с поднятым мечом, в художественном смысле представляет собой современную интерпретацию образа античной богини победы Ники.

В создании фигуры Родины-матери скульптору помогали две модели - известная легкоатлетка Нина Думбадзе и профессиональная натурщица Анастасия Пешкова. Родом из алтайского села Усть-Мосиха, она служила курьером в Художественном фонде СССР. А жена ваятеля, Вера Владимировна, позировала мужу, когда он работал над лицом Родины-матери.

Легкоатлетка Нина Думбадзе // РИА Новости

Сооружение мемориального ансамбля завершилось осенью 1967 года. Скульптура Родины-матери на момент создания была и остается самой высокой в Европе. Она сделана из блоков предварительно напряженного бетона. Высота женской фигуры 52 метра. Длина меча 33 метра. Общая высота памятника 85 метров. Он покоится на фундаменте глубиной 16 метров. Общий вес скульптуры свыше восьми тысяч тонн.

Монета, выпущенная в честь 30-летия Победы, 1975 год

Руководителем инженерной группы, работавшей на строительстве мемориала, был Николай Никитин - будущий главный конструктор Останкинской башни. Военных консультантов проекта возглавлял маршал Василий Чуйков - командир армии, отстоявшей Мамаев курган. Маршал похоронен здесь же, рядом с погибшими бойцами. Вдоль серпантина на холме перезахоронены 34 505 защитников Сталинграда.

Людям старшего поколения Евгений Викторович Вучетич (1908 - 1974) известен как крупный скульптор-монументалист, народный художник СССР, отмеченный многими наградами.

Евгений Вучетич // РИА Новости

Родился он в Екатеринославе, который в советское время был переименован в Днепропетровск. По отцу Вучетич имел сербские корни, а по материнской линии - французские. Художественное дарование отчётливо проявилось у него уже в детстве. Отучившись, молодой скульптор участвовал в сооружении гостиницы "Москва" и библиотеки имени В. И. Ленина. За одну из своих скульптурных работ получил золотую медаль Всемирной выставки в Париже (1937).

В июле 41-го он ушёл добровольцем на фронт. В битве под Москвой был командиром взвода в дивизии народного ополчения. Через год Вучетич вместе с сослуживцами оказался в Любанском котле (1942). После выхода из окружения долго залечивал раны. Затем его зачислили в Студию военных художников имени М. Б. Грекова. В студии Вучетич окончательно сформировался как скульптор - выполнил портретные бюсты Александра Суворова, Михаила Кутузова, знаменитого партизана Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова и генерала Петра Багратиона. Позже Вучетич руководил проектом по возведению памятника советскому солдату в берлинском Трептов-парке.

Для работы Вучетича нашлось место и в Нью-Йорке. Там у здания ООН установлена (1959) аллегорическая статуя "Перекуём мечи на орала" - своеобразный бронзовый призыв к миру.