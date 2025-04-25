Как ирландцы создали советскую республику

Октябрьская социалистическая революция стала потрясением не только для России, но и для всего мира. И не только произведенным впечатлением – пошла цепная реакция. Страх властей был полностью обоснованным, ведь советская республика появилась даже в Великобритании. 105 лет назад, 15 апреля 1919 года была образована Советская республика Лимерик.

© Война за независимость в Ирландии

Когда большевики, взяв власть в России, заговорили о мировой революции, то это было не пустословие «кремлевских мечтателей». В ноябре 1918 года советская власть установилась в Германии. В тот же месяц – в Венгрии, следом в ставшем французским Эльзасе со столицей в Страсбурге.

И хотя все они были в итоге подавлены, часто, как в Венгрии (просуществовала полгода), силами интервентов, страху европейские элиты натерпелись немалого. Но больше всего поразило то, что такая республика возникла на территории Великобритании и власти так и не смогли понять, что же с ней делать. Просто потому, что советскую республику создали весело и с выдумкой.

Дело было в Ирландии, которая в то время входила в Британскую империю. Она хоть и находилась в Европе, но стала самой настоящей колонией. Ее жителей вывозили в рабство в Америку (потом негров), вся земля принадлежала английским помещикам и те эксплуатировали ирландцев так, что все они были нищими. То же самое касалось и промышленности.

Не удивительно, что ирландцы постоянно восставали. Последнее по времени к нашим событиям как раз было «Пасхальное восстание» в 1916 году. Его, естественно, подавили. Но протестные настроения никуда не делись, а организующей силой выступили профсоюзы.

© Активист Роберт Бирн

И вот в январе власти в городе Лимерик арестовали телефониста и профсоюзного активиста Роберта Бирна. Официально обвинили в хранении оружия. Его действительно нашли при обыске, но есть веские основания полагать, что подбросили. В реальности виной было то, что был лидером профсоюза почтовых работников и накануне еще и сходил на похороны ирландского республиканца.

Суд дал ему год тюрьмы. Но Бирн, попав за решетку быстренько организовал там… профсоюз. Из заключенных. И начал требовать улучшения условий содержания.

А тут как раз намечалось событие мирового масштаба – перелет через Атлантику: Ньюфаундленд – Лимерик. Город заполонили толпы репортеров. Грех было не воспользоваться такой возможностью, чтобы привлечь к себе внимание. И Бирн объявляет голодовку.

То, что это хороший шанс заявить о себе сообразили и в Ирландской республиканской армии (ИРА). Организация откровенно террористическая, на протяжении всего XX века доставила немало хлопот британскому правительству.

Они решили освободить Бирна. Естественно, ничего не сказав ему об этом. Боевики напали на тюрьму и браво перестреляли охранявшего ее полицейского. Одного. Ну просто потому, что больше охраны в тюремном госпитале, куда поместили голодающего, и не предусматривалось. Но так вошли в роль, что подстрелили и самого мистера Бирна.

© Война за независимость в Ирландии

Через несколько часов он умер. И это стало детонатором – Лимерик восстал. Счастью собравшихся в этом городке сотен журналистов не было предела. 9 апреля британские власти объявили город на осадном положении. Его окружили войска, была установлена блокада.

Затея заключалась в том, чтобы удушить город голодом. Он был промышленным центром, а все продукты привозили из сельского пригорода. Население нищее, запасов продовольствия нет, крупных складов с хлебом тоже.

В ответ 13 апреля профсоюзы Лимерика объявили всеобщую забастовку, а 14 апреля провозгласили независимость от Великобритании. Лидером восставших стал плотник Джон Кронин. Как на грех, он оказался убежденным марксистом и восторженным сторонником Ленина.

Кронин провозглашает Советский Лимерик. И как дубиной по властям треснул – те ошарашенно раскрыли рот. Генерал Кристоффер Гринн, который собрался было брать распоясавшихся ирландских негодяев приступом, растерянно не понимал, что ему делать. Ситуация реально серьезная – а вдруг Лимерику на помощь придет Советская Россия, которая уже бьет беляков или набегут вооруженные коммунисты со всей Европы?

А Кронин еще и издевался. Лимерик был полон журналистов со всего мира, которые забыли про свой дурацкий перелет и наслаждались шоу. Он по два раза в день устраивал пресс-конференции, а поскольку телеграф продолжал работать, то все сказанное мгновенно печаталось в газетах.

На вопрос одного из репортеров, не ожидает ли Лимерикская советская республика помощи из Москвы Кронин ничего не ответил, а лишь загадочно улыбнулся. Это один из немногих известных в истории примеров, когда улыбка вызвала мировую панику элит.

© Советский шиллинг Лимерикской республики

А между тем внешне все выглядело более чем серьезно. Лимерикская республика утвердила флаг как у России – красное полотнище с серпом, молотом и католическим крестиком, у древка зеленая и белая полоски. Введены новые деньги – советский шиллинг.

Ее поддержали католические священники и все приходы Ирландии организовали помощь, которую доставляли по ночам на маленьких лодочках. Начала выходить газета «Рабочий Лимерика». Удивительно, но советскую республику поддержали и ирландские промышленники-капиталисты самого Лимерика. То есть единение было колоссальным.

В этих условиях британские власти начинают давать понять, что согласны на значительные уступки. 24 апреля члены Совета пришли к выводу, что хоть они и получили сочувствие всей Ирландии, но всеобщего восстания или хотя бы забастовки не получилось. Значит, пора завершать.

А тут еще 26 апреля и ирландский епископ Деннис Халлинан тоже призвал прекратить забастовку и успокоиться. 27 апреля 1919 года Совет Лимерика объявил о прекращении полномочий. Результат был – начались реальные переговоры и 6 декабря 1922 года Ирландия получила статус свободного доминиона.

Так завершилась история Советской Лимерики, которая просуществовала менее двух недель. Но перфоманс получился знатный.