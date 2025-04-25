Почему американских зеков одевают в оранжевые робы

Из голливудских фильмов мы знаем, что в США все заключенные одеты в оранжевые робы. На самом деле это не совсем так. Оранжевый цвет одежды у отбывающих наказание самый распространенный, хотя встречаются и другие. Но почему выбрали в качестве основного именно оранжевый, а не зеленый или синий?

© Кадр из фильма «Новая Земля»

В любой тюрьме мира, за редким исключением, заключенным выдают одинаковую одежду, непохожую на обычную. Это делается не только потому, что так будет проще найти беглеца в толпе добропорядочных граждан. Одинаковые робы — это способ обезличить человека, лишить его индивидуальности, сделать просто номером из списка. Можно сказать, что это тоже наказание, дополнительное к лишению свободы.

Яркий цвет одежды заключенных — способ сделать их заметными в любое время суток, в разных погодных условиях. Раньше робы были в основном полосатые. Сегодня такую одежду еще можно увидеть в тюрьмах некоторых стран. Носят ее обычно заключенные с пожизненными сроками или приговоренные к смертной казни. А вот в США более 100 лет назад ввели оранжевый цвет.

В природе оранжевый встречается редко. Поэтому при побеге зека легко заметить на траве, в снегу, на дереве, в воде и вообще где угодно. Но есть в тюрьмах США и сидельцы, цвет роб которых выделяется из общей массы. В оранжевую одевают тех, кто совершил преступления средней тяжести. Поэтому их и больше всего.

Не только оранжевый

Тех, кого относят к особо опасным или считают склонным к побегу, наряжают в вещи бледно-красного цвета. Есть еще розовые робы. В них отбывают сроки те, кто категорически отказывается подчиняться правилам тюрьмы. Это заключенные склонные к насилию, вызывающему поведению и неадекватным поступкам.