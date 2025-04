Встреча на Эльбе: как армии СССР и США искали общий язык

80 лет назад, 25 апреля 1945 года, союзные армии встретились в 130 км от Берлина. Ближайший крупный город — Торгау стоит на берегу Эльбы. Лейтенант Уильям Робертсон взобрался на старинную башню Торгау и вывесил изготовленный собственными силами американский флаг. Едва не произошла ошибка. Звезды на флаге сделали синими, а фон белым. С занятого Красной армией берега Эльбы раздались выстрелы…

Стоп военная машина

Официально Робертсон и не имел права двигаться дальше. Сопротивление Германии в конце апреля 1945 года рушилось под ударами советских и американских войск. Но если в окрестностях Берлина немцы продолжали сражаться ожесточенно, стягивая новые части, в Саксонии их фронт был близок к развалу. К востоку от Эльбы лежали области, занятые Красной армией. 69-я пехотная дивизия, в которой служил Робертсон, получила приказ не продвигаться далее больше чем на 5 миль.

Несколько дней прошло в тумане войны. Разрозненные группы нацистов встречались и с советской, и с американской стороны. Изредка они оказывали сопротивление, но чаще сдавались союзникам без боя. Для борьбы с последними наци хорошо подходили патрули, один из которых доверили Робертсону. Но мысли и русских, и американцев уже были заняты друг другом. Продлись пауза дольше, подключили бы авиацию, чтобы выяснить расположение частей. Но пока ожидание затягивалось, и советские, как и американские, военные вели себя так, как будто рассчитывали, что союзники появятся на горизонте сами собой.

25 апреля началось с разъезда патрулей близ берега Эльбы. По дороге американцам попадались немецкие военные — потрепанные в буквальном смысле люди: по воспоминаниям Робертсона, мелькали эсэсовцы, на глазах у американцев пытавшиеся сдирать со своих мундиров шевроны. Это не мешало разбитому врагу вести себя надменно. Тем, кто грубил, американцы отвечали: "Если что — мы сдадим вас русским". Этого хватало. Немцы смирели. Правда, оставалось еще обнаружить расположение Красной армии…

Отвечай: где русские?

Еще утром 25 апреля Робертсон ощутил предчувствие, что встреча с Советами случится уже очень скоро. Пользуясь привилегиями патруля, он останавливал немцев у дороги и долго расспрашивал, не встречали ли они русских. У одного немецкого солдата американцы реквизировали обрез белой ткани и шест. Этого могло бы хватить, чтобы гарантировать себя от дружественного огня, но зато производило впечатление сдающейся группки немцев. Американцы ставили себя выше. Добравшись до города Торгау, Робертсон принял решение соорудить из подручных средств настоящее американское знамя — ради такой цели подвергли штурму местную аптеку.

Подробности дня 25 апреля сохранились благодаря интервью, данному американцем в середине 1940-х. Люди Робертсона сначала пробовали ворваться в медпункт через окно, но засыпали помещение осколками, после чего полезли в дверь, но проделанной дыры не хватало, и в конце концов вновь остановились на окне. Внутри американцы обнаружили красители, но утратили надежду разжиться тканью. Для изготовления американского флага пришлось использовать простыню. Звезды ради контраста сделали синими. Знамя, вошедшее в историю, вывесили на бастионе местной крепости в Торгау — в надежде, что его увидят русские.

Поднявшись на самый верх, Робертсон обнаружил, что по другую сторону реки никого нет. В полную неудачу он не поверил. Вместо этого американцы стали размахивать флагом, пробуя докричаться до противоположного берега. И вот интересно: не зная русского, лейтенант помнил о славянском суффиксе "ски". Поэтому кроме "камрад" и "Америка", он кричал еще "Американски" и, конечно, Russia. Время от времени посланцы США с надеждой взывали к пустовавшему берегу: "Do you have anyone there who can speak English"?

Стрельбы на Эльбе

К облегчению Робертсона, что-то на восточном берегу Эльбы пришло в движение. Сначала на том краю появились неопознанные фигуры — американцы не могли бы с уверенностью утверждать, что среди них были русские. Подозрения усугубились, когда раздались выстрелы. Военные 69-й дивизии осознали свою ошибку: согласно договоренностям сторон, при встрече каждая из них для опознания должна была подавать знак сигнальной вспышкой своего цвета. За американцами утвердили "зеленый", но подходящего материала под рукой не было. На некоторое время выстрелы стихли, но, не дождавшись положенного сигнала, с советской стороны возобновили стрельбу. Правда, угрозы для жизней американцев эти выпады не представляли.

Положение осталось бы безвыходным, случись встреча советских и американских войск на безлюдном берегу Эльбы. В действительности же за плечами Робертсона раскинулся Торгау. В первые послевоенные десятилетия это название станет нарицательным как символ мира и советско-американской дружбы. Пока же Робертсон смог отыскать советского военнопленного и пустить его к своим как переводчика и парламентера. Недоверие на восточном берегу сразу рассеялось. Советские и американские войска увидели в неясных фигурах по обеим берегам друг друга. Оставалась трудность, как форсировать Эльбу. Мост через реку дожил до конца войны в виде руины. Русские и американцы нашли выход: едва ли не проползли по остаткам сооружения, чтобы впервые пожать руки друг другу над водой.

После этого в ход пошли лодки. У Робертсона оказалась просьба к Красной армии: отрядить нескольких бойцов для отправки в американский штаб. Как и много другого, радио с собой у лейтенанта не было. Встреча США и СССР на Эльбе состоялась, но теперь еще требовалось подтвердить ее документально. На советской стороне сразу же ответили согласием.

Миг дружбы

Тревога Робертсона по поводу доказательств, как выяснилось, зрела не на пустом месте. За несколько часов до встречи в Торгау, около 11.30 25 апреля, еще одна группа американцев смогла переправиться через Эльбу и обнаружила перед собой советские войска. Экспедицию возглавлял первый лейтенант (first lieutenant) Альберт Коцебу, а первого советского военного, которого он увидел собственными глазами, звали Аиткали Алибеков. Не догадываясь о прибытии американцев, тот на лошади патрулировал деревушку Леквиц.

Однако в отсутствие точных измерительных приборов Коцебу передал координаты советских частей в американский штаб неверно. Это привело к накладке. Когда посланный навстречу легкий самолет американцев отбыл по неверному направлению, то попал под огонь немцев — Вторая мировая война все еще продолжалась.

Когда туман неопределенности рассеялся, встреча войск США и СССР обернулась праздником. В выдвинутых на восток американских частях обнаружился уроженец Российский империи Джозеф Половски, еврей из Киева, хорошо владевший русским языком. Половски, работавшего в Чикаго таксистом, а на войну ушедшего рядовым, подхватила триумфальная волна (тем более что он входил в отряд Коцебу). На весь свой жизненный срок эмигрант останется символом "духа Торгау" — примирения между Советским Союзом и Соединенными Штатами, доходящего до дружбы. В 1959 году Половски встретится с Хрущевым в Америке, в 1960-е получит приглашение в Кремль, а похоронен будет согласно завещанию — близ того самого места, где советские и американские войска встретились 25 апреля: на Эльбе.