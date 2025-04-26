Ледяная советская роскошь. Как в Москве появились холодильники и почему их владельцам завидовали соседи

Мослента

Для нас холодильник — предмет бытовой, обыденный и совершенно необходимый. Но 75 лет назад, когда в советской России был произведен первый отечественный «холодильный шкаф», все было по-другому. Почему эти приборы не появились у нас раньше, хотя были уже прекрасно известны на западе, какие модели советских холодильников стали легендарными, о каком красавце на своей кухне мечтали все и что можно было найти в морозилке у нечистого на руку гражданина — в материале «Мосленты».

Как в Москве появились холодильники и почему их владельцам завидовали соседи
© ТАСС

Зеленые глыбы

Пожилые люди помнят, что в городах многие хранили еду за окнами или выносили на балконы. Но это — зимой. Летом приходилось изворачиваться: покупать еду в небольших количествах. А то, что оставалось, прятать в прохладных местах. Сливочное масло хранили в холодной подсоленной воде. Мясо — так же.

В деревнях снедь издавна держали в погребах и на ледниках. В конце зимы на Москве-реке устраивали ледокольни. Крепкие мужики выламывали торосы, крушили и грузили на сани. Развозили лед по складам, лавкам, ресторанам, трактирам.

«Кончили возку льда. Зеленые его глыбы лежали у сараев, сияли на солнце радугой, синели к ночи. Веяло от них морозом. — писал Иван Шмелев в романе "Лето Господне". — Ссаживая коленки, я взбирался по ним до крыши сгрызать сосульки. Ловкие молодцы, с обернутыми в мешок ногами, — а то сапоги изгадишь! — скатили лед с грохотом в погреба, завалили чистым снежком из сада и прихлопнули накрепко творила. — Похоронили ледок, шабаш! До самой весны не встанет. Им поднесли по шкалику, они покрякали: — Хороша-а... Крепше ледок скипится…»

© Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

Дом мистера Рипли

В 1936 году, после того как Сталин объявил, что «жить стало лучше, жить стало веселей», нарком пищевой промышленности Анастас Микоян отправился за передовым опытом в США. В Америке он провел два месяца и узнал много полезных вещей.

Побывал он и на заводе General Electric, выпускающем холодильники. В то время они были привычным атрибутом многих американских кухонь. Но советский гость приехал из страны, где о холодильниках имели смутное представление. И Микоян отбыл из США под большим впечатлением от увиденного.

Ничто так не характеризует уровень пищевой промышленности, как цифры применения искусственного холода... — говорил нарком. — Это можно сравнить с электрификацией в промышленности.

Микоян пытался уговорить Сталина наладить в СССР производство домашних холодильников. Но тот идею отверг: мол, зима у нас длинная, а летом «население привыкло держать продукты в ледниках и погребах».

Ранее, в сентябре 1935 года в США побывали небезызвестные Илья Ильф и Евгений Петров. Знаменитый литературный дуэт проехал на купленном форде мышиного цвета через всю страну. Вернувшись домой, они написали книгу «Одноэтажная Америка».

Писатели побывали в гостях у седовласого мистера Рипли, заведующего отделом рекламы в General Electric. Его дом был оснащен по последнему слову техники. В нем были электрическая система вентиляции, прибор для регулирования комнатной температуры, плита с автоматическим подогревом, электрическая вытяжка, посудомоечная машина, пылесос последней конструкции, стиральная машина и многое другое.

© Фото: Николай Максимов / РИА Новости

Еще в доме Рипли был «электрический шкаф-холодильник, который не только не требовал льда, но, напротив, приготовлял его в виде аккуратных прозрачных кубиков в особой белой ванночке, похожей на фотографическую. В шкафу были отделения для мяса, молока, рыбы, яиц и фруктов».

Льдинки в вине

В 1937 году Осип и Надежда Мандельштам, вернувшись из воронежской ссылки, побывали в гостях у писателя Валентина Катаева, брата Евгения Петрова. Она вспоминала, что он возил их по Москве на своей новенькой, привезенной из Америки машине. И добавляла: «Катаев из Америки привез холодильник, и в вине плавали льдинки, замороженные по последнему слову техники».

Но скорее всего Надежда Яковлевна ошиблась — Катаев не был в США. Возможно, автомобиль привез ему брат. Холодильник, вероятно, тоже.

Но вряд ли Катаев в то время был единственным обладателем «холодильного шкафа». Они вполне могли быть в квартирах советской элиты: наркомов, военных, ответственных партийных работников.

Речь в данном случае не только об американских устройствах. В 1939 году на Харьковском тракторном заводе выпустили опытную партию отечественных холодильников ХТЗ-120. Но затем производство по неизвестным причинам было прекращено.

Бриллианты в морозилке

Первая модель холодильника «ЗиС (завод имени Сталина) Москва ДХ-2» вышла из стен столичного автозавода в апреле 1950 года. Этот первенец был не белым, а коричневым и имел объем 165 литров, из них 12 литров вмещала морозильная камера с температурой минус 6 градусов. В последующих моделях она снизилась до 18 градусов, что позволяло хранить многие продукты целый год.

«ЗиС Москва ДХ-2» выпускался на предприятии до 1960 года — уже с аббревиатурой «ЗиЛ», то есть Завод имени Лихачева. Эту модель с благодарностью вспоминали многие, в том числе и Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев. В 1976 году, награждая коллектив завода орденом Октябрьской революции, Леонид Ильич поведал, что холодильник этой марки верой и правдой служил его семье полтора десятка лет.

Обладание холодильником было признаком благополучия. Раз его люди купили, а он был недешев, значит, деньжата водятся. И набить его деликатесами для них — не проблема. И потому народ победнее поглядывал на «богачей» с неприязнью. Как в песне Высоцкого:

«У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает!»

© Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Иные вороватые жильцы коммуналок были не прочь заглянуть в соседский холодильник и полакомиться чужой едой. Но, на их беду, ручка устройства была снабжена замком.

Кстати, в морозилке некоторые граждане, мягко говоря, не дружившие с законом, прятали вместе с рыбой и мясом… деньги и драгоценности. Делали это на случай внезапного обыска. Но ушлые оперативники знали все уловки расхитителей социалистической собственности.

Красавец из Финляндии

С годами владельцев холодильников в СССР становилось все больше. Тем не менее в 1970-х годах они были только у 34 процентов семей. В числе самых популярных долго оставался «ЗИЛ-Москва». Он оказался настолько живучим, что его до сих пор можно увидеть в некоторых загородных домах. Более того, некоторые «пенсионеры» еще и работают!

В СССР выпускалось множество холодильников других марок. Это, в частности, «Саратов», «Минск», «Юрюзань», «Снайге», «Апшерон», «Смоленск», «Вега». Еще — «Снежинка», «Океан», «Свияга», «Бирюса». Помнится, был еще маленький трудяга «Морозко».

Но заветной мечтой советских граждан был финский Rosenlew.

Это тот самый, который герой комедии «Кавказская пленница» товарищ Саахов вместе с двумя десятками баранов хотел отдать за красавицу Нину.

Вспомнился другой советский фильм — «В холодильнике кто-то сидел». Герой картины после рождения сына, абсолютно на него не похожего, начинает подозревать жену в неверности и всюду ищет соблазнителя. Даже в холодильнике…

© Фото: Юрий Иванов / РИА Новости

Увы, не все марки были должного качества. Помнится, в журнале «Крокодил» было опубликовано письмо человека, который, на свою беду, приобрел шагающий — причем в прямом смысле слова — холодильник марки «Днепр».

Этот монстр не только издавал при работе оглушительный рев, но и передвигался. Утро у хозяина холодильника начиналось с небольшой разминки, когда он водружал неугомонного жильца на прежнее место.

Приступ аппетита

«Не делайте из еды культа!» — призывал незабвенный Остап Бендер.

Однако далеко не все следуют этому совету. Тем более магазины забиты разнообразной, привлекательной едой, да и реклама без устали призывает — съешьте это, попробуйте то.

Удержаться от соблазна невозможно, и в иных домах хранятся запасы продовольствия, которые с трудом умещаются не в одном, а в двух или даже трех холодильниках.

Причину такой предусмотрительности хозяева объясняют просто: вдруг разгорится страшный аппетит или неожиданно нагрянут гости. К тому же близится дачный сезон, а вместе с ним придет время пикников на природе.

Так что производители холодильников без дела не останутся.

Истории
Надежда Мандельштам
Илья Ильф
Иван Шмелев
Анастас Микоян
Валентин Катаев
Евгений Петров
Остап Бендер
Завод имени И.А. Лихачева
КПСС