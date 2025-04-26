«Я стала пленницей». Как первая в мире порнозвезда ополчилась на секс-индустрию

В 1970-х годах на волне сексуальной революции в США состоялась премьера порнофильма «Глубокая глотка» (Deep Throat), который практически сразу же обрел статус культового. Главная актриса ленты, 23-летняя на тот момент Линда Лавлейс (настоящая фамилия — Борман), в одночасье стала знаменитой. На пике карьеры американка получала в день по сотне писем от поклонников, снималась для обложек крупных журналов и даже выпустила две книги, восхваляющие мир порнографии. Однако позднее Лавлейс ударилась в религию, стала феминисткой и объявила войну секс-индустрии. В автобиографии она рассказала, что снималась против воли и на протяжении всей карьеры получала угрозы и сталкивалась с насилием. Подробнее о тяжелой судьбе первой в мире порнозвезды — в материале «Ленты.ру».

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Символ сексуальной революции

12 июня 1972 года нью-йоркские газеты Манхэттене. В тот же день возле него выстроилась большая очередь из людей, сгорающих от нетерпения увидеть новинку.

Это был фильм итало-американского порнорежиссера Джерарда Дамиано. По сюжету главная героиня, которую сыграла Линда Лавлейс, пожаловалась врачу на то, что она не может получать удовольствие от секса. Во время обследования специалист выяснил неожиданную причину проблем в интимной жизни девушки: он обнаружил, что клитор находится у нее прямо в глотке. В результате, чтобы достичь оргазма, она стала практиковать с партнерами технику «глубокая глотка». Лента была названа в честь этой разновидности секса.

В отличие от других порнофильмов того времени, у «Глубокой глотки» был сценарий, музыкальное сопровождение и много шуток. Картина мгновенно произвела фурор и стала демонстрироваться в кинотеатрах по всей стране. В числе тех, кто ее посмотрел, Джек Николсон и Уоррен Битти, актриса Ширли Маклэйн и даже бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди.

«Глубокая глотка» стала первым фильмом для взрослых, который привлек широкую публику. С него началась «золотая эпоха порно», или «порношик», — период, когда порно начали выпускать в широкий прокат

Лента стала символом сексуальной революции в США, а исполнившая в ней главную роль Лавлейс — первой в мире порнозвездой. Благодаря бешеному успеху «Глубокой глотки» индустрия для взрослых вышла из подполья: ее актеры теперь приравнивались к обычным звездам шоу-бизнеса и тоже имели свои армии фанатов, аллеи славы и премии для выдающихся представителей профессии.

В результате секс-индустрию начали сильно романтизировать: считалось, что актеры и актрисы порно красивы, богаты и беззаботны. Но в 1980 году этот гламурный образ неожиданно рухнул, когда свет увидела автобиография Лавлейс под названием «Тяжелое испытание» (Ordeal). В ней звезда «Глубокой глотки» поделилась шокирующими подробностями работы в порно.

Лавлейс рассказала, что она постоянно подвергалась физическому и психологическому насилию. По утверждению актрисы, она попала в порно не по своей воле: сниматься в откровенных картинах ее заставлял муж, бизнесмен и агент по поиску талантов Чак Трейнор. Кроме того, из автобиографии стало известно, что супруг принуждал ее к занятию проституцией.

«Когда вы смотрите фильм «Глубокая глотка», вы смотрите, как меня насилуют. Это преступление, что его все еще показывают. К моей голове все время был приставлен пистолет», — Линда Лавлейс, порнозвезда.

«Я стала пленницей»

Линда Борман Нью-Йорке в 1949 году в семье офицера полиции и официантки. Отец редко бывал дома из-за работы, поэтому ее воспитанием в основном занималась мать — женщина с тяжелым и властным характером.

«Когда мне было четыре года, она начала бить меня — сначала ремнем, потом пряжкой от ремня. Она била меня по любому пустяку», — вспомнила актриса, говоря о матери.

Родители Борман были очень религиозны, поэтому отдали ее в католическую школу. Во время учебы она не подпускала к себе мальчиков и мечтала стать монахиней, за что получила прозвище Мисс Святая Святых. Когда ей было 16 лет, семья переехала во Флориду. Чем старше американка становилась, тем больше она понимала, что не хочет соблюдать правила поведения, навязываемые ей в семье и школе.

«Когда я была маленькой, мать иногда спрашивала меня, чего я хочу от жизни. Мне не нужно было долго обдумывать ответ. Я знала. Я хотела выйти замуж в 21 год и иметь семью. У меня должен был быть дом, который я содержала бы в чистоте, и сад с цветами. Это была моя мечта — выйти замуж за кого-нибудь и жить счастливо», — Линда Лавлейс, порнозвезда.

В 19 лет Борман потеряла девственность со школьным другом. Вскоре она забеременела и родила ребенка, однако мать заставила передать его на усыновление. Затем американка вернулась в Нью-Йорк и записалась на курсы по программированию. Она ходила на занятия и мечтала в будущем открыть свое дело, но ее планы внезапно перечеркнуло страшное ДТП. В машину, в которой девушка находилась, врезался другой автомобиль, в результате чего она получила повреждение печени, а также переломы нескольких ребер и челюсти.

После этого Борман вернулась во Флориду к родителям, чтобы восстановить здоровье. Там она познакомилась с Трейнором, который на тот момент был владельцем бара. Молодой мужчина очаровал ее: он был высокого роста, водил роскошный автомобиль и любил делать дорогие подарки. В результате между Борман и ее новым знакомым завязались романтические отношения.

В какой-то момент Трейнор убедил возлюбленную переехать к нему. Первые дни совместной жизни были похожи на сказку: бойфренд был добрым и заботливым, покупал Борман все, что она хотела, и даже отучил ее от привычки курить. Но уже вскоре американка увидела его темную сторону. Она узнала, что в прошлом он вовлекал девушек в проституцию и однажды был осужден за нападение на человека.

Через некоторое время Трейнор лишился бара, который был основным источником его дохода, стал вспыльчивым и жестоким. Весь свой гнев мужчина направлял на Борман: он начал регулярно избивать ее. Затем под дулом пистолета бойфренд принудил ее заняться сексом с пятью мужчинами одновременно. С того момента он запрещал ей что-либо делать без его ведома и начал полностью контролировать жизнь возлюбленной.

«Я буквально стала пленницей. Мне не разрешалось покидать его поле зрения, даже самой пользоваться туалетом. Почему, спросите вы? Потому что в уборной было окно [через которое я могла сбежать]», — Линда Лавлейс, порнозвезда.

«Я буду сниматься до тех пор, пока люди будут смотреть»

Трейнор, вовлекший Борман в проституцию, был постоянно в поисках наживы и спустя время придумал новый способ заработка на возлюбленной — съемки в порно. Ее карьера началась с немых короткометражных фильмов, которые демонстрировались в специальных кинотеатрах в США. В большинстве из них были показаны различные сексуальные извращения — индустрия была подпольной, поэтому она не подвергалась цензуре.

В 1971 году Борман и Трейнор поженились. Как позднее пояснила актриса в автобиографии «Тяжелое испытание», брак был вынужденной мерой. В тот период против ее возлюбленного велось судебное разбирательство по делу о контрабанде наркотиков, и женитьба спасла его от наказания, потому что, будучи супругой, она могла не свидетельствовать против него

В следующем году Борман и Трейнор побывали на вечеринке свингеров, где их заметил Дамиано. Порнорежиссер был так впечатлен сексуальными способностями актрисы, что решил снять фильм с ней в главной роли — так и родилась «Глубокая глотка». Он и Мэрилин Монро (М.М.) и Брижит Бардо (Б.Б.).

Съемки фильма проходили в дешевых номерах гостиницы во Флориде и длились меньше недели. Поскольку лента была малобюджетной, никто из создателей не рассчитывал на ее успех. Несмотря на это «Глубокая глотка» стала сенсацией и даже широко обсуждалась в СМИ. «Лучший порнофильм из когда-либо снятых», — такую оценку дал картине основатель порнографического американского таблоида «Скру» Элвин Голдстайн.

«Глубокая глотка» больше удивляет с точки зрения техники, чем эротики. Как ей [Лавлейс] это удается? Этот фильм не столько о многообразии сексуальных удовольствий, сколько о физических способностях», — Винсент Кэнби, кинокритик.

Пресса и публика были в восторге от Лавлейс и Playboy, ходила на телешоу и рекламировала интимные товары. Помимо этого, она выпустила две автобиографии — «Интимный дневник Линды Лавлейс» (The Intimate Diary of Linda Lovelace) и «Внутри Линды Лавлейс» (Inside Linda Lovelace), которые восхваляли секс-индустрию.

Для многих американок «Глубокая глотка» стала символом сексуального раскрепощения. Женщины начали массово учиться сексуальной технике, которую они увидели в фильме.

«Я получала около сотни писем каждый день. Многие из них были от священников и психологов. Они говорили, что "Глубокая глотка" определенно имеет огромное социальное значение», — рассказала актриса.

В 1973 году мэр Нью-Йорка Джон Линдси запретил «Глубокую глотку» к показу в кинотеатрах города, однако это только подогрело интерес к фильму. По некоторым данным, лента принесла создателям от 300 миллионов до 600 миллионов долларов. Сама Лавлейс получила за съемки всего 1,2 тысячи долларов. «Мне заплатили мало, но теперь меня все знают, так что все в порядке», — позднее комментировала успех ленты актриса.

«Я живу ради секса, никогда не насыщусь им и буду продолжать стараться каждый день доводить свои способности до совершенства. (…) Я буду сниматься в фильмах о сексе до тех пор, пока люди будут их смотреть», — Порнозвезда Линда Лавлейс, автобиография «Внутри Линды Лавлейс».

«Почему вы не пытались сбежать?»

Лавлейс продолжила сниматься в порно, но ни один из новых фильмов не смог добиться такого же успеха, что и «Глубокая глотка». За время карьеры Трейнор пристрастил ее к наркотикам, и в 1974 году актрису арестовали в Лас-Вегасе за хранение запрещенных веществ. Вскоре ее освободили, в том же году она наконец смогла развестись с мужем.

Актриса закрутила роман с режиссером Дэвидом Уинтерсом, который стал продюсером нового порнофильма под названием «Линду Лавлейс в президенты» (Linda Lovelace for President), но лента с треском провалилась в прокате. После этого Лавлейс подписала контракт на съемки в новой эротической картине под названием «Лара», но уже вскоре внезапно объявила, что Бог изменил ее жизнь, и покинула секс-индустрию.

Порнозвезда с головой ушла в религию, вышла замуж за строителя Ларри Марчиано и родила двоих детей — сына и дочь. В 1980 году она выпустила книгу «Тяжелое испытание», в которой рассказала, что бывший муж угрозами заставлял ее сниматься в порно и заниматься проституцией. Также стало известно, что ранее выпущенные автобиографии, в которых она признавалась в любви к сексу и индустрии для взрослых, были ложью.

«Однажды (…) мне задали вопрос: «Почему вы не пытались сбежать?» И я ответила: «Потому что довольно трудно сбежать, когда к вашей голове приставлен пистолет». К моей голове всегда был приставлен пистолет. Даже если его не было видно, он всегда был рядом. (…) Люди не могут понять весь этот ужас, если они не столкнулись с ним лично», — Порнозвезда Линда Лавлейс, автобиография «Тяжелое испытание».

Новая книга Лавлейс взбудоражила представителей секс-индустрии. Многие из них не поверили откровениям бывшей актрисы.

«С Линдой было легко работать. Она была дружелюбной и, казалось, получала удовольствие от того, что она делала. Я никогда не видел у нее синяков или ссадин. Я даже подумать не мог, что ей не нравилось то, чем она занималась», — Эрик Эдвардс, в прошлом сотрудничавший с ней.

Автобиография бывшей коллеги возмутила актрису фильмов для взрослых Глорию Леонард. Она заявила, что Лавлейс была «женщиной, которая никогда не брала ответственность за свой выбор, а вместо этого обвиняла порно во всем, что происходило в ее жизни». В индустрии даже придумали термин «синдром Линды» для описания актрис, которые добились успеха благодаря порно, а потом ополчились против индустрии.

«Однако режиссер «Глубокой глотки» подтвердил, что Трейнор бил Лавлейс. «Я все время пытался понять, что движет Линдой. У нее, казалось, были садомазохистские отношения с Чаком вплоть до того, что он постоянно доминировал над ней», — добавил Дамиано.

Впоследствии Трейнор сам сознался в том, что поднимал руку на Лавлейс. При этом, как подчеркнул бизнесмен, он не видел в избиениях ничего плохого, потому что для него это было одним из естественных проявлений близких отношений. Он также не скрывал, что угрожал бывшей возлюбленной расправой, если она отказывалась сниматься в порно или заниматься проституцией.

«Я не стыжусь своего прошлого»

В то же время общественность встала на сторону Лавлейс. «Тяжелое испытание» стало важной книгой для феминисток и членов движения против порнографии. Для них ее автобиография была путеводителем по порокам секс-индустрии. Отрывки из книги использовались на дебатах, протестах и даже в научных работах, в частности, их цитировали такие известные феминистки, как Кэтрин Маккиннон и Андреа Дворкин.

Бывшая порноактриса начала ездить по стране и читать лекции о насилии в индустрии для взрослых. Также Лавлейс выступила на заседании комиссии генпрокурора США по порнографии. Она в подробностях рассказала о пережитом насилии и назвала преступлением то, что «Глубокую глотку» все еще показывают на экранах. По итогам слушаний был выпущен доклад, который привел к ограничению порноиндустрии в некоторых американских штатах.

Однако уже через некоторое время Лавлейс внезапно разочаровалась в феминизме и обвинила представительниц движения в том, что они использовали ее в своих целях.

«Они зарабатывали на мне деньги, как делали все остальные», — пожаловалась бывшая актриса

В 1990-х годах ее отношение к индустрии для взрослых снова резко изменилось. Лавлейс внезапно снялась обнаженной для эротического журнала Leg Show.

«Нет ничего плохого в том, чтобы выглядеть сексуально, если это сделано со вкусом», — оправдалась она тогда.

Помимо этого, бывшая актриса стала участвовать в мероприятиях, посвященных достижениям в области порнографии, — там она общалась с поклонниками и раздавала автографы.

Американка также дала понять, что уже смогла оправиться от травм прошлого.

«Я смотрю в зеркало и выгляжу такой счастливой, какой не была никогда в жизни. Я не стыжусь своего прошлого и не грущу по этому поводу. И что бы люди ни думали обо мне, это неправда. Я смотрю в зеркало и понимаю, что я выжила», — высказалась Лавлейс

Близкие Лавлейс объясняли перемены в ее поведении проблемами в личной жизни. В 1996 году бывшая актриса развелась с Марчиано и заявила, что он был алкоголиком и физически и морально издевался над ней и детьми. Чтобы прокормить сына и дочь, ей приходилось много работать. Съемки для эротического журнала были для нее возможностью получить деньги для семьи.

3 апреля 2002 года Лавлейс попала в ДТП в Денвере, штат Колорадо. Она была доставлена в больницу с серьезными повреждениями внутренних органов, ее подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Однако спасти 53-летнюю Лавлейс не удалось — ее не стало 22 апреля.

«Все могли ее знать как кого-то еще, но мы ее знали как маму и Линду», — сказал Марчиано, комментируя смерть бывшей супруги.

Лавлейс была неоднозначной личностью со сложной судьбой, но то, что она вошла в историю порно, отрицать невозможно.

«Она запустила многомиллиардную индустрию. Она королева всего этого. Очень необычная королева, но история иногда выбирает необычных людей, чтобы возвести их на трон», — говорил о ней писатель Дарвин Портер, который в 2013 году выпустил биографию «Внутри "Глубокой глотки" Линды Лавлейс» (Inside Linda Lovelace’s Deep Throat).