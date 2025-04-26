Баня «по-чукотски»: как народы Крайнего Севера поддерживали гигиену

Живущие в условиях постоянного холода народы Крайнего Севера разработали свои собственные методы поддержания гигиены и здоровья. Чукчи, рожденные в суровом краю, использовали доступные им средства, такие как жир морских млекопитающих, мех и снег, для своих гигиенических процедур. Некоторые из этих методов могли вызвать шок у посторонних наблюдателей.

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Дети тундры

Согласно верованиям народов Севера, мытье водой лишает человека жизненной энергии и здоровья, и поэтому чукчи называют это "смыванием удачи". На первый взгляд это может показаться странным утверждением, но причина в этом не только в духовных убеждениях.

Главная причина заключается в рациональном использовании ограниченных ресурсов. В морозном краю, где почти нет деревьев, трудно найти достаточно топлива, чтобы разогреть даже небольшое количество воды. Тратить драгоценные дрова на водные процедуры казалось северным людям непозволительной роскошью. Кроме того, человек, пропаренный горячей водой, становится очень уязвимым для низких температур.

Баня «по-чукотски»

Очищение от грязи и паразитов является неотъемлемой частью выживания любого народа. У чукчей были свои методы. Известный этнограф В. Богораз в своем труде "Чукчи" упоминал о сходстве сауны: в одной из яранг разжигался большой костер, а люди собирались вокруг него, покрывая свое тело и голову жиром нерпы. Под воздействием высокой температуры сало тюленя начинало таять и смешиваться с человеческим потом и грязью. После хорошего потения чукчи начинали соскребать жир с помощью костяных лопаток и скребков.

Ради красоты

Тюленью или китовую ворвань береговые чукчи также использовали в косметических целях. Северные женщины для сохранения красоты кожи густо смазывали лица и руки жиром, чтобы предотвратить негативное влияние морозного воздуха – ведь большинство времени они проводили вне яранги, занимаясь хозяйственными делами.

Также многие исследователи отмечали красоту волос чукчанок. Секрет их толстых, длинных кос – тоже тюлений жир. Обильно нанося на волосы сало, чукчанки не только избавлялись от паразитов, но и ухаживали за прической. Конечно, специфический запах этого «бальзама» мог отпугнуть не привыкших к таким ароматам чужаков, но действие, которое этот импровизированный шампунь оказывал на состояние волос, было поразительным – даже современные средства по уходу не могут оказать такой оздоровительный и укрепляющий эффект.