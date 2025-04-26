По каким чертам характера отбирали бойцов в «казачий спецназ»

Их боялись черкесы, татары и турки, они наводили страх на европейские армии, а военачальники восхищались их изобретательностью и отвагой. Речь о пластунах – особом роде казачьих войск, не одно столетие верой и правдой защищавших русские рубежи.

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Происхождение

Название «пластун» выводят из славянского слова «пластувати» – ползти, но некоторые полагают, что это имя пошло от казака по прозвищу Пластун.

Со временем пластуны сформировались в особые воинские подразделения, выполняющие широкий спектр сложных и опасных задач – от разведки до диверсий в тылу врага. На рубеже XVIII и XIX пластунские отряды уже входят в состав Черноморского казачьего войска, а вслед за этим становятся неотъемлемой частью Кубанского казачества, где несут важную службу по охране южной границы Российской державы. Именно на Северном Кавказе сформировался легендарный тип пластуна, который заставил считать себя не иначе как предтечей современного спецназа.

Характер

Даже в те времена, когда пластуны не считались казачьей элитой, попасть в их ряды мог далеко не каждый. Чаще всего специальность пластуна передавалась по наследству или же ими становились казаки с малых лет прислуживающие опытным бойцам. Но и этого было недостаточно. Будущий пластун должен был обладать не только физической силой и крепким здоровьем, но и определенными чертами характера – выдержанностью и хладнокровием, а также быть неприхотливым в быту, выносливым в походе и терпеливым в бою. Не каждый сможет часами напролет сидеть в студеной воде или под палящим солнцем. Горячий нрав и яркая внешность могли сгубить пластуна – неслучайно это был преимущественно спокойный и малоприметный народ.

Навыки

Пластунам приходилось выполнять гораздо более широкий круг обязанностей, чем другим воинским подразделениям. Они были следопытами и разведчиками, диверсантами и стрелками, им необходимо было знать артиллерийское и саперное дело, искусно лазить по горам и плавать в бурных реках, более того, война заставила их овладеть навыками ведения рукопашного боя.

Долгий процесс обучения военному ремеслу был залогом выживания пластуна в условиях постоянных набегов горцев и суровой Кавказской природы. В пластунском лексиконе даже появились новые термины, характеризующие боевые действия казаков: «выстрел на хруст» – способность поражать любую цель при плохой видимости или ее отсутствии, «волчья пасть» – умение провести молниеносную разящую атаку или «лисий хвост» – искусство заметать свои следы при возвращении с задания.

Снаряжение

Одежда, которую носили казаки-пластуны была максимально легкой, удобной и не броской, чтобы не мешать скрытности, маневренности и быстроте передвижения. Потрепанная черкеска, обветшалая папаха с башлыком, кожаные чувяки делали пластунов весьма похожими на коренных обитателей предгорий Кавказа, что очень хорошо маскировало их перемещения. На поясе у пластуна, как правило, висел длинный кинжал, пороховница и мешочек для пуль, а в руках он держал дальнобойный штуцер. Незаменимым предметом для казака была нагайка, использовавшаяся и в бою, и для погона лошадей, и в охоте.

Война

Пластунские подразделения принимали участие практически во всех войнах, которые вела Российская империя, начиная от Русско-турецкой войны 1787-1791 годов и заканчивая Первой мировой. Однако потребовалось пол столетия, чтобы успешно воюющая пластунская пехота была введена в штат русской армии. Это произошло в 1842 году.

В некоторых ситуациях пластуны имели явное преимущество перед регулярной пехотой: их умение бесшумно и внезапно подкрасться к противнику, запутать следы или выстроить хитроумные ловушки не раз помогали русской армии одерживать важные победы. Так, в ноябре 1855 года в период Крымской войны пластуны под покровом ночи ликвидировали неприятельскую мортирную батарею, доставившую русским много проблем, попутно перебив в ближнем бою значительную часть противника и захватив с собой три орудия.

Герои

История нам оставила немало славных имен казаков-пластунов, об их храбрости и подвигах слагались легенды и песни. Одна из наиболее ярких героических страниц связана с обороной Сарыкамыша в 1915 году. Отборные турецкие войска предприняли масштабное наступление в районе этого приграничного городка, и в ожесточенных боях русские постепенно сдавали свои позиции. На помощь защитникам Сарыкамыша подошел казачий полк в составе которого была 2-я пластунская бригада генерала И.Е. Гулыги.

В тяжелейших погодных условиях при 30-градусном морозе и сугробах по пояс пластуны ночным броском атаковали и захватили штаб турецкой пехотной дивизии. У подножья горы произошла жестокая и молчаливая рукопашная схватка, в которой казаки положили около 800 турецких солдат и офицеров. Этот момент стал переломным в битве за Сарыкамыш, а генерал Гулыга за успешную операцию был награжден Георгиевским оружием и Орденом Святой Анны 1-й степени.

Судьба

После Октябрьской революции пластуны повторили судьбу казачества в целом. Политика Советской власти была направлена на постепенное уничтожение этого благородного сословия. Голод, расказачивание, репрессии – методы Военного коммунизма – вынудили одних организовывать повстанческие отряды, а других эмигрировать за рубеж.

Тем не менее, в годы Великой Отечественной войны пластуны последний раз громко о себе заявили. В составе 9-й пластунской стрелковой дивизии они участвовали в Висло-Одерской, Моравско-Остравской, Пражской и других операциях, освобождали Краков, Ратибор, Троппау, а закончили войну под Прагой. Высоко оценили боеспособность пластунов и на Западе. Казаки посодействовали формированию морской пехоты США и Иностранного легиона Франции. И, конечно же, они заложили основы подготовки отрядов специального назначения в России.