Чем «поезд Брежнева» отличался от обычных пассажирских поездов

Сейчас лидеры РФ, олигархи и бизнесмены предпочитают передвигаться на собственных самолетах и вертолетах даже на небольшие расстояния. Но было время, когда для дипломатических визитов и поездок по стране в СССР и в имперской России использовали специальные «литерные» поезда. Они отличались повышенной степенью защиты и комфорта. Особенно на таком поезде любил ездить по стране Советов Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Например, в 1978 году он проехал через весь СССР до Владивостока, останавливаясь во всех крупных городах страны. Разумеется, «литерный» был оборудован всем, необходимым для работы Генсека и для приема им гостей.

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Наследство царской России

Впервые подобный поезд появился еще в XIX веке, во времена правления императора Николая I, или как его называли большевики – Николая Палкина. Этот «ретроград» оказался весьма прогрессивно мыслящим человеком. Для путешествий по стране императора и его семейства уже в 1836 году был построен специальный четырехосный вагон, богато убранный внутри. Стены были обиты алым штофом и белоснежным атласом, купе имели повышенный комфорт. С торцов вагон имел обширные площадки, на которые император мог выходить, чтобы приветствовать народ; над окнами располагались золотые двуглавые орлы.

В 1851 году в России появился первый императорский «литерный» состав. Вагон Николая I имел длину 36 метров, а весь поезд состоял из 15 вагонов.

После крушения «литерного» под Харьковом в 1889 году, император Александр III повелел изготовить на Александровском заводе новый состав, который вскоре перешел по наследству Николаю II – тот пользовался им до 1905 года. Позже у последнего царя появилось несколько собственных «литерных» – одни он использовал вблизи Санкт-Петербурга, на других ездил по стране на дальние расстояния. Основной императорский состав имел «близнеца» – для того, чтобы вводить в заблуждение террористов.

Свое отречение от престола Николай II подписал в вагоне-салоне «литерного».

После революции почти все вагоны императорского поезда погибли в огне. Их облюбовали вожди революции и военачальники. Например, в вагонах Николая II в Гражданскую войну почти два года провел вождь большевиков Лев Троцкий, свои поезда имели Тухачевский, Фрунзе и Буденный.

Поезда в СССР

Традицию путешествовать по стране на поезде продолжил Иосиф Виссарионович Сталин. У него был свой собственный «литерный» поезд No501, в котором для вождя был оборудован бронированный вагон весом в 80 тонн. Сопровождавшие вождя военные, дипломаты и наркомы располагались в других вагонах. На поезде No501 Сталин добирался до аэродрома в Баку, откуда самолетом полетел на Тегеранскую конференцию, на нем он ездил в Ялту и на послевоенную конференцию лидеров стран-союзников в Потсдам. Ради такой поездки была быстро построена новая железнодорожная ветка, которая шла от границы СССР до самого Потсдама – ее длина составляла 828 км.

Следующий «вождь» СССР Никита Сергеевич Хрущев продолжил традиции – у него тоже был свой спецпоезд. Известно, что на нем Хрущев путешествовал по СССР в Крым и на Кавказ, именно на нем он прибыл в Вену на встречу с Джоном Кеннеди – президентом США.

Поезд Леонида Ильича

Но больше всех своих предшественников поезда любил Леонид Ильич Брежнев. Дело в том, что он был гипертоником, и медики запрещали ему летать самолетами без особой надобности. Поэтому Брежнев путешествовал по стране в комфортабельном вагоне.

Надо признаться, что запросы у Генеральных секретарей во времена СССР по сравнению с имперской Россией были весьма скромными, и та добротная мебель, золотой декор и некоторые дополнительные удобства, которые были установлены для Генсека, сейчас кажутся довольно обычными.

Спецпоезд Брежнева был построен на Ленинградском вагоностроительном заводе и мог быть разной длины – от пяти до семи трехосных вагонов, которые толкали два сцепленных электровоза ЧС2 производства Чехословакии. Обслуживали поезд в цехах Московского вагоноремонтного завода им. Войтовича.

Сам Генсек путешествовал в бронированном вагоне 1959 года выпуска. Вес вагона составлял 100 тонн. Для эвакуации во время чрезвычайных ситуаций в полу купе Брежнева был оборудован специальный люк. В вагоне находилось два купе, оборудованных мини-гардеробными. Купе соединялись между собой ванной комнатой, в которой была настоящая ванна.

Отделка соответствовала времени: много лакированного дерева, золото, римские шторы, немецкая система подачи свежего воздуха была скрыта деревянными панелями.

Кроме купе в вагоне находился зал для совещаний – здесь, за большим овальным столом, прикрепленным к полу, собирались партийные бонзы.

Как пишет в статье «Литерный поезд Леонида Брежнева» автор Игорь Ленский (газета «Гудок»), Генсек садился в поезд на станции Москва-Каланчевская (Алексеевской ветки). Обычно среди людей, провожавших его в поездку, был руководитель партийной ячейки Московско-Курского отделения МЖД Леонид Михайлович Луговский. Он свидетельствовал, что ни разу не видел, чтобы кортеж Брежнева подъезжал к станции. Это давало повод для слухов о том, что от Кремля к станции вел подземный тоннель, по которому Брежнева на автомобиле подвозили до станции.

Весь состав «литерного» в обязательном порядке находился под контролем работников девятого отделения КГБ. Они размещались во всех вагонах и даже в кабине машиниста. Спецкараулы были расставлены по всему пути следования «литерного» – на всех полустанках, стрелках, путепроводах, тоннелях и мостах.

Даже во время поездок на отдых Брежнев делал получасовые остановки на вокзалах крупных городов – в это время к нему подъезжали партийные работники с докладами.

Ни разу за все время правления Брежнева на железной дороге не было ни одного происшествия с «литерным» поездом – работники дороги и сотрудники КГБ работали безупречно.

После распада страны Советов СССР вагон Брежнева использовали нечасто. По слухам, в 1996 году на нем до Ростова-на-Дону проехался первый президент РФ Борис Ельцин, в 2000 году им один раз воспользовался Владимир Путин. Но в основном, вагон арендовали звезды и политики. Сейчас из всего состава уцелел именно вагон Брежнева – иногда его выставляют на обозрение во время праздников. Для использования на железной дороге он несколько устарел.