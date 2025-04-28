Почему «отреченные книги» были запрещены русской церковью

Помимо официально признанной (канонической) церковной литературы на Руси в ходу были и так называемые отреченные книги, или апокрифы. В большинстве своем они содержали рассказы на библейскую тематику. Официальной церковью такие книги были запрещены, поскольку не входили в канонический библейский текст и могли содержать вольные трактовки событий, описанных в Библии. Также к числу отреченных относились и книги для гаданий. Все это считалось ересью.

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Судьба отреченной литературы

Церковными патриархами были составлены списки (индексы) запрещенных произведений. Отсюда и название - «отреченные», буквально отвергнутые церковью. За распространение таких произведений священника могли лишить сана, а обычного человека – отлучить от церкви. Но, как все запретное и таинственное, апокрифы обладали особой привлекательностью для самой широкой аудитории, манили, как запретный плод в Эдемском саду.

Апокрифы были очень распространены. Почти в каждом боярском доме можно было найти отреченные книги. Нередко в укромных местах они хранились и в домах служителей церкви. Многие тексты из таких книг позднее вошли в разрешенные литературные произведения: жития святых, поучающие книги (измарагды), сборники похвальных речей для чтения во время церковных служб (торжественники). Например, много апокрифических моментов в известной проповеди XII века «Поучение Владимира Мономаха».

Самые известные отреченные книги

Волховник

Одной из самых распространенных отреченных книг был Волховник. Название происходит от слова «волхв», что значит «провидец», «жрец». Волховник - самое явное литературное свидетельство языческого прошлого Руси. В этой книге давался огромный свод народных примет, суеверий и способов гадания. Были описаны предсказания по полету птиц, пению петухов, встречным путникам, снам, необычным ощущениям в теле и пр. Книга обладала колоссальной популярностью у всех, кто умел читать.

Рафли

Аналогичным содержанием отличались и рафли, гадательные тетради. Слово «рафли» обозначало обычные графы. Гадательные тетради были особым образом расчерчены, графы – пронумерованы. Содержание рафлей буквально представляло собой список разных примет и гаданий по порядку.

Позднее появились не только тетради, но и отдельные листы с подобным содержанием. В XVI веке все они были запрещены, но спустя 3 века опять стали распространяться в виде так называемого гадания Соломона (нарисованный на листе круг с цифрами, по которому гадали ячменными зернами).

Шестокрыл

Еще одним примером популярной на Руси отреченной литературы является Шестокрыл. Уникальность произведения - в том, что оно отражает основные каноны распространившейся в XV веке ереси жидовствующих. Последователи этого учения отрицали троичность Бога и божественное происхождение Иисуса. Последнего считали простым человеком.

Шестокрыл являлся адаптированным переводом с иврита. В нем были представлены всевозможные таблицы, с помощью которых можно было вычислять фазы луны. Также в Шестокрыле давалось общее представление о знаках Зодиака, солнечном затмении и созвездиях, что для Киевской Руси было вообще чем-то из ряда вон выходящим. Естественно, вся эта «магия» обладала колоссальной притягательностью для русичей.

Протоевангелие Иакова

Классическим примером апокрифа является Протоевангелие Иакова. Книга была написана еще во II веке и с тех пор постоянно пользовалась спросом. Эта известность объясняется просто: в Протоевангелии описываются события, о которых ничего не сказано в каноническом Евангелие. Это детство Девы Марии, события, происходящие во время рождения ею младенца Иисуса в пещере, и пр.

Протоевангелие Иакова, как и вся отреченная литература, давала любознательным людям пищу для размышления. Она вызывала сомнения в каноническом учении и провоцировала возникновение всевозможных ересей, что было неугодно официальной церкви. Отсюда – строжайший церковный запрет и громадный интерес к «черным книгам» со стороны мирян.