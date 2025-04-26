«Били и выгоняли на мороз». На что пошла француженка ради любви к русскому

Все, что русскому человеку хорошо, то, как известно, немцам смерть. Впрочем, не только им, но и французам, англичанам, испанцам и другим европейским народам. Уж так повелось издавна – у России свой менталитет, своя дорога и неповторимый образ жизни, с которым «справиться» дано не каждому чужаку. Однако нет-нет да находятся смельчаки, желающие на себе испытать все «прелести» российской жизни. Но каково это – ненадолго стать русским человеком? К чему можно привыкнуть и принять как норму, а с чем категорически не смириться? Об этом – в нашей статье.

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Испытание на прочность

«Лионская дева» по имени Марлен однажды без ума и памяти влюбилась в русского парня. Да так сильно, что, несмотря на все уговоры своей многочисленной французской родни, решилась отправиться вслед за любимым в далекую и «дикую» Россию. Не правда ли, готовый сюжет для историко-романтического приключенческого фильма в стиле Светланы Дружининой? Чем не «Гардемарины-6»?

Впрочем, история эта не о «екатерининских временах», а о наших, современных, в которых Россия для многих европейцев, по-прежнему, предстает «варварской» страной с ужасными дорогами, порядками и бытом. Так вот героиня нашего повествования, как верная «декабристка», из Лиона последовала за возлюбленным, правда, не в Сибирь, а в Москву, и все же это – подвиг, согласитесь?

Естественно, по-русски она совершенно «не шпрехала», пришлось искать репетитора, который бы за небольшую «кругленькую» сумму обучил ее хотя бы азам нашего языка. Ведь идеально на нем изъясняться ни у одного иностранца все равно никогда не получится (уж слишком сложен). Ладно, худо-бедно на языке Пушкина, Лермонтова и Толстого Марлен говорить-таки научилась, как и неплохо готовить так любимый молодым мужем борщ.

Она даже привыкла к резким сменам погоды. Единственное, что отчаянная француженка никак не могла понять и принять, - русскую баню! По ее собственному признанию, при первом посещении данного «помывочного» заведения она ожидала увидеть сауну с мягким светом и звуками, приближенными к природе. В реальности – термометр с 90 градусами по Цельсию, березовые веники, обжигающий тело пар и холодная прорубь.

«Меня били какими-то ветками, потом выпроводили босиком на мороз, - поведала «чудовищную» историю своего банного дебюта француженка. – Я даже хотела убежать, но потом случилось чудо - лёгкость, эйфория, будто заново родилась. Теперь сама зову туда мужа. Это лучше любого спа-салона».

Хоть замойся!

Марлен считает, что русские люди буквально помешаны на собственной гигиене. Во Франции, по ее словам, совершенно не так. Там, максимум, душ раз в два дня, а ванна – по большим праздникам, поскольку горячая вода в Пятой республике – предмет строгого учета, который даже может привести к финансовому краху. Ведь вода там греется по часам, а расход четко контролируется, особенно зимой. Поэтому и удивительно для нее, что в той же Москве вода круглый год бежит из крана - хоть замойся!

Однажды Марлен случайно увидела, как ее новая столичная подруга готовит свою ванну, и чуть реально не сошла с ума от изумления. Представьте себе эту «ужасную» картину: она налила почти полную ванну кипятка, выложила вокруг десяток баночек, аромапалочки, мыло с разными травами и начала подготавливаться, как к какому-то священному ритуалу очищения.

Скраб, мочалка, массажная щетка, эфирные масла и соли - всё пригодилось! По словам Марлен, Алена посвятила принятию ванны аж целый час (!), а потом еще минут 20 наносила крем «с ног до головы».

«Я сказала: «Ты бы ещё шаманский костёр развела», - поделилась француженка. - А она ответила: «Это нормально. Мы же не дикари».

По мнению Марлен, еще россияне чересчур много внимания уделяют порядку и чистоте в своих квартирах. Ее, как ребенка, удивило, то, что новые знакомые, оказывается, снимают обувь у двери, надевают мягкие комнатные тапочки, только после этого проходят внутрь помещения. Вокруг все сверкает и… ни одной крошки!

Та же вышеупомянутая Алена, по словам француженки, до такого блеска натирает в своей квартире зеркала, что все вокруг блестит лучше, чем в Эрмитаже, в котором Марлен уже удалось побывать и впечатлиться его размерами и разнообразием «антиквариата». А ещё русские зачем-то регулярно проветривают комнаты даже при включенном отоплении. Немыслимое безрассудство, считает «новая русская» француженка!

Прошло совсем немного времени и Марлен стала такой же, как Алена и другие московские подруги. Она начала по два раза в день принимать душ и не менее раза в неделю – ванну, намывать полы и чистить до блеска зеркала в квартире. Главное, что поняла бывшая гражданка Пятой республики, - чистота – вовсе не обязанность, а уважение к себе, дому и гостям. Также она, по собственному признанию, более-менее начала понимать, что такое «русская душа». Для нее наша страна перестала быть «варварской», а виной этому – настоящая любовь!