О чем писали влюбленные подростки в XIX веке

В декабре 2024 года в Университете Южного Мэна в Горхэме рабочие, проводившие ремонт, обнаружили в стенах здания коллекцию любовных писем, написанных подростками в XIX веке. Эти трогательные записки, спрятанные более ста лет назад, показывают жизнь юных аристократов. Теперь письма станут частью университетской коллекции, чтобы сохранить их для будущих поколений. Что рассказывают эти послания и почему они так важны? Рассказываем историю находки.

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Неожиданное открытие

Здание, где нашли письма, было построено в 1806 году и изначально служило подготовительной школой для детей из богатых семей. Основал её Стивен Лонгфелло, отец знаменитого американского поэта Генри Уодсворта Лонгфелло. Во время ремонта рабочие случайно наткнулись на тайник между стенами, где хранились письма, предположительно написанные учениками школы в XIX веке.

Записки раскрывают личные переживания подростков: признания в любви, рассказы о безответных чувствах и даже ироничные комментарии об учителях.

Что дальше с письмами?

Университет Южного Мэна планирует сохранить находку для истории. По словам Сьюзи Бок, координатора отдела специальных коллекций, письма будут оцифрованы и включены в архив учебного заведения. «Знания и интересы людей меняются, но первоисточники остаются важными, чтобы будущие поколения могли их интерпретировать», — отметила она.

Оцифровка позволит исследователям и публике изучить тексты, не повреждая хрупкие оригиналы. Письма станут частью коллекции, посвящённой истории региона и образования, и, возможно, раскроют новые детали о жизни в Новой Англии XIX века.

Любовные письма подростков — это не просто романтические записки, а исторический артефакт, который:

Показывает человеческие эмоции: чувства юных аристократов XIX века удивительно похожи на переживания современных подростков.

Отражает эпоху: упоминания учителей, школьной жизни и социальных норм дают представление о воспитании и культуре того времени.

Связывает с историей: здание школы, основанное семьёй Лонгфелло, само по себе историческое, а письма добавляют к его наследию личную, человеческую историю.

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Находка в Горхэме — не единственный случай, когда послания из прошлого находят новую жизнь. Например, в 2024 году на Багамах братья обнаружили бутылку с запиской, написанной подростком в 1976 году. Они связались с автором и планируют вернуть ему послание.