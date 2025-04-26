Как русские приманивали удачу

На Руси существовало множество ритуалов, которые позволяли решать повседневные проблемы (по крайней мере, в это верили наши предки) Так, распространено было приманивание удачи. Как же это делали русские?

Подкова

Самое распространённое средство – подкова над входной дверью. Со стороны улицы этот атрибут размещали «рожками» вниз, а с внутренней – вверх. Вешали подкову строго на один гвоздь, а вбивал его в стену обязательно глава семьи. При этом разместить изделие старались как можно выше – чтобы до него нельзя было дотянуться посторонним людям. Считалось, что в таком случае удача пропадёт.

Бывало, подкова падала. Тогда домочадцы выдыхали – вещь выполнила свою защитную функцию и вобрала в себя какой-то негатив, предназначенный хозяевам. Вешать её обратно было нельзя. Упавшую подкову закапывали где-нибудь подальше от жилища, а на опустевшее место прибивали новую.

Гвоздь

Также наши предки вбивали в косяк двери, расположенной напротив входной, «защитный гвоздь». Он должен был быть совершенно новым, без следов ржавчины. Перед проведением ритуала его опускали в холодную воду, затем быстро вытаскивали, а вбивая произносили заговор. Верили – такой гвоздь непременно защитит дом и его хозяев от дурных людей и неприятностей. Обеденный стол следовало размещать в центре горницы, печь не ставили возле окна или близко с водой, а веник – только прутьями вверх, чтобы из дома не «убегал» достаток.

С новосельем!

Переезжать на новое место жительства русские старались ранним утром – желательно и вовсе до восхода солнца, но не по понедельникам и субботам.

В новый дом первым заходил глава семьи, следом его супруга. В руках они держали икону и хлеб-соль. Далее шли дети и другие родственники, которые несли петуха и курицу. В главной горнице икону ставили в красный угол, а каравай с солью – на стол.

Красная нить

Изготавливали на Руси и личные обереги. Детям делали специальные куклы или игрушки, которые предварительно заговаривали. После распространения христианства стало принято носить на шее ладанки.

Русские часто полагались на нить удачи. Наши предки сматывали слева направо клубок из красных шерстяных ниток и клали его в укромном месте в горнице. При необходимости отрезали от клубка кусок нити и повязывали на руку или на какой-нибудь предмет, который постоянно носили с собой. Считалось, что красный цвет привлекал удачу и отгонял всё дурное.

Новая рубаха

Для проведения следующего обряда русские шили рубаху или сорочку из белого натурального полотна (льна или хлопка). Надевали обновку поздним вечером, предварительно поставив перед собой ковш с чистой ключевой водой.

До полуночи требовалось успеть прочитать заговор и умыться заранее подготовленной водицей. До утра также нельзя было произносить ни слова. На Руси верили, что если провести ритуал правильно, то везение и удача точно не обойдут стороной.