Самая страшная находка в подземельях Московского Кремля

Подземелья Московского Кремля являются объектом множества мифов и городских легенд. Несмотря на то, что раскопки и исследования проводились здесь неоднократно — слухов и секретов меньше не становится. Ареол таинственности связан и с тем, что раскопки, которые по идее должны были снять все вопросы, оканчивались практически ничем.

1718 год

Конон Осипов — пономарь церкви Иоанна Предтечи на Пресне — в 1718 году обратился к князю Ромодановскому с просьбой дать дозволение на обследование кремлевских подземелий. В качестве аргумента церковнослужитель приводил ранее оставленные записи дьяка Большой казны Василия Макарьева. Тот за три с половиной десятилетия до этого спускался в них и якобы обнаружил там потайной ход, забитый сундуками.

Но потайной ход, про который писал Макарьев, Осипову обнаружить так и не удалось. Сначала помешала неустойчивость пород, из-за чего раскопки были свернуты. Через шесть лет уже по указанию Петра I пономарь возобновил работы, но наткнулся на тоннель, затопленный грунтовыми водами. Попытки добраться до описанной дьяком подземной галереи окончились ничем и еще через десять лет…

1894 год

Много лет спустя еще одну попытку предпринял чиновник особых поручений князь Николай Щербатов. Но результат был тем же, что и у Осипова. Точнее, его почти не было. Проникнуть в ту самую «галерею с сундуками» он не смог, хотя и обнаружил несколько проходов вроде бы в ее сторону, но все они были замурованы. В конце концов раскопки Щербатова под Боровицкой башней позволили обнаружить тайник с оружием, подземную часовню и потайной ход, ведущий на Императорскую площадь.

1933 год

Следующие раскопки проводились уже советским археологом Игнатием Стеллецким. По следам Осипова и Щербатова он пришел к куда большим успехам, сумев раскопать несколько потайных ходов. Также он обнаружил и подземный родник, который затапливал тоннели ранее. Тот был заключен, по-видимому еще строителями Кремля, в каменный колодец, частично обрушившийся от времени. Расчистить колодец и дойти до его дна тогда не было ни времени, ни сил.

1975 год

Это удалось сделать только спустя почти полвека. На дне колодца были найдены несколько человеческих скелетов в доспехах и с оружием. Впрочем, когда обратились к архивам — видимо ранее было не до этого — узнали, что куда более страшная находка была сделана еще в 1840 году — во время строительства Благовещенского монастыря. При рытье фундамента строители наткнулись на целый лабиринт подземных ходов и помещений, в которых находились груды человеческих скелетов.

Правда, кому они принадлежали, и для чего предназначались подземные лабиринты, тогда так и не выяснили. А сейчас сделать это уже и не представляется возможным...