«Японская Ванга»: что предсказала миру автор комиксов Тацуки и что уже сбылось

Человечество всегда волновали вопросы будущего: каким оно будет, что произойдет, чего ожидать от этого мира? Поэтому предсказатели всегда обретали мировую славу. Многим известны предсказания французского астролога и врача Мишеля де Нотрдама (Нострадамуса), Ванги, Параскевы Дивеевской и многих других. На их фоне заметно выделяется автор манги (японских комиксов) Ре Тацуки, которая сделала ряд предсказаний о будущем на страницах своего произведения «Увиденное мною будущее». Что предсказала миру Тацуки и какие ее пророчества уже сбылись — в материале «Вечерней Москвы».

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Первые предсказания

Ре Тацуки родилась в Японии в 1954 году. Впервые ее манга «Увиденное мною будущее» появилась на полках магазинов в 1999 году. По мнению Нострадамуса, в этот год должен был случиться конец света. Однако мир продолжил свое существование, а Тацуки поделилась несколькими предсказаниями в формате комикса.

Описанные в манге события привиделись художнице во снах. На обложке издания «Увиденное мною будущее» изображен автопортрет Тацуки, над которым разлетаются листовки с пророческими датами и фразами. Например, на одной из них написано «март 2011». Листовка гласила, что в это время должно было произойти землетрясение. 11 марта 2011 года в Японии действительно произошло сильное землетрясение.

Сейчас «Увиденное мною будущее» просто так не купить: издание продают на интернет-аукционах за очень большие деньги.

Смерть Фредди Меркьюри

Всего Тацуки сделала 15 предсказаний, и некоторые из них уже сбылись. В ноябре 1976 года ей впервые приснился вещий сон, в котором она увидела смерть солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Тацуки ранее не сталкивалась с вещими снами и не приняла это близко к сердцу. Однако она записала сон в своем дневнике. А спустя 15 лет Меркьюри действительно скоропостижно скончался от тяжелой болезни. Тацуки была потрясена, но она пыталась убедить себя в том, что это было простое совпадение.

Гибель принцессы Дианы

31 августа 1992 года Тацуки приснилось, что она находится в европейском дворце с длинным коридором, а в конце галереи висит картина блондинки с младенцем на руках с надписью «Диана». Пять лет спустя, 31 августа 1997 года, принцесса Уэльская Диана, экс-супруга ныне правящего короля Великобритании Карла III, погибла в автокатастрофе.

Землетрясение в Японии и пандемия коронавируса

В январе 1995 года Тацуки встретила во сне старика, который показал ей землю с трещинами. Когда художница проснулась, она тут же записала, что японский город Кобе «треснет» через 15 дней или 15 лет. Спустя 15 дней в Кобе действительно произошло разрушительное землетрясение. Кроме того, Тацуки предсказала землетрясение 2011 года и «неизвестный вирус, который исчезнет, достигнув своего пика в апреле, но затем снова появится через 10 лет». В 2020 году, как она и предрекала, мир захватил коронавирус.

После того как в 1999 году Тацуки выпустила «Увиденное мною будущее», она решила завершить свою карьеру художника манги. Однако в октябре 2021 года она опубликовала мангу «Полная версия того, что я вижу в будущем» — улучшенный вариант первого издания.

Что еще пророчит Ре Тацуки

В последнее время многие обсуждают предсказание Тацуки на июль 2025 года. Ей снилось, как океан «закипает» к югу от Японии, что приводит к катастрофическому цунами. Возможно, речь идет об извержении подводного вулкана, которое может вызвать разрушительные волны. Если это случится, то цунами затронет Японию, Тайвань, Индонезию и Северные Марианские острова.

Несколько раз Тацуки во сне оказывалась на горе Фудзи, которая вдруг начинала извергаться. Художница истолковала это как возможное извержение, которое должно было бы произойти 20 августа 2006 года или 20 августа 2021 года. Однако в указанные даты ничего подобного не произошло.

В новой версии манги Тацуки добавила еще два сна о горе Фудзи, которые приснились ей 27 мая 2002 года и 11 июня 2005 года. В обоих случаях она видела более мирный образ горы. Возможно, эти сны означают, что, даже если извержение Фудзи и случится, его последствия будут малозначительными.

Настоящий дар

Экстрасенс Дарья Миронова объяснила, что Тацуки действительно может видеть будущее, но делает она это через определенное восприятие творчества.

— Это называется «медиумистической способностью», когда человек входит в состояние измененного сознания и через свое творчество видит и рисует картинки, образы будущего. Я не думаю, что это простое совпадение, — выразила мнение собеседница «ВМ».

Тацуки может, как настоящий медиум, во время своего творческого процесса заглянуть в судьбу. Она подключается к тонким вибрациям и энергоинформационному полю, видит пространственные энергии и события, которые в итоге произойдут.

— Я считаю, что нужно доверять вещим снам. Потому что через сны наше подсознание подсказывает очень деликатно и мягко, чего нам ждать, какие события будут, чего опасаться. Это дает нам возможность предвидеть будущее, поскольку интуиция — это способность мозга, которая есть у каждого человека, — рассказала экстрасенс.

Дар Тацуки действительно говорит о том, что она может предсказывать будущее. Это не может быть печальным совпадением, ее дар — это именно прогностика, мозговая активность, нейронные сети, ее восприятие мира, уверена собеседница «ВМ».

— У многих творческих людей есть такие сверхспособности, развитые природой. Они могут независимо от себя во время творческого вдохновения заглядывать в судьбу. Есть очень много поэтов-пророков, которые до сих пор являются современными ясновидящими. То же самое можно сказать и о Тацуки. Это реальный мастер, который предвидит будущее, — заключила Миронова.

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