Что означает слово «андеграунд» и когда его уместно использовать

Среди молодежи можно услышать слово «андеграунд», когда речь заходит о культуре. Что означает это термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

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Что означает слово «андеграунд»

«Андеграунд» — это совокупность направлений в искусстве (музыке, кино, литературе и так далее), которая противопоставляется массовой и популярной культуре.

Выражение происходит от английского слова underground, что можно перевести как «подполье» или «подпольный». «Андеграунд» включает в себя неформальные или независимые виды творчества, которые зачастую не рассчитаны на массового потребителя, хотя иногда и становятся популярными. Для «андеграунда» характерно игнорирование ограничений, отказ от общепринятых норм, эпатаж и бунтарство.

Когда уместно использовать

Слово используют в отношении продуктов творчества: песен, фильмов, игр, книг, картин и так далее. А также по отношению к людям, которые создают «андеграундное» искусство.

Примеры употребления