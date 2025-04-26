Какими были самые разрушительные природные катаклизмы в истории СССР

Наша страна хоть и не входит в зону повышенной активности природных стихий, однако катаклизмы здесь случались регулярно. Только СССР пришлось пережить десятки природных катастроф: землетрясения, наводнения, цунами, смерчи, пожары приводили ко многим жертвам и наносили колоссальный материальный ущерб.

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Крым. Год 1927-й

12 сентября 1927 года 9-балльное землетрясение разрушило Ялту и прокатилось по всему побережью Черного моря. Катастрофа оставила без жилья 17 тыс. человек, некоторые сооружения были полностью стерты с лица земли, пострадало и знаменитое Ласточкино гнездо.

В течение 11 часов были зафиксированы 27 сильных толчков. В горах произошли сильные обвалы и оползни. В море крымчане могли наблюдать завораживающее явление – огромные столбы из огня и дыма, высоко взмывающие над поверхностью воды. Так, по мнению специалистов, горел сероводород.

Несмотря на то, что стихия нанесла Крыму ущерб на сумму около 50 млн. рублей, к летнему сезону 1928 года инфраструктура полуострова была полностью готова принимать отдыхающих. Тем не менее, разрушительное землетрясение сказалось на имидже курорта. В отчетных документах советских туристских организаций за 1928-й год констатировалось «общее уменьшение на 35% приезда в Крым».

Камчатка. Год 1952-й

5 ноября 1952 года в океане в 130 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой от 8,3 до 9 баллов. Но для жителей полуострова были страшны не толчки, а последовавшие за ними 3 волны цунами, полностью уничтожившие Северо-Курильск.

Через 45 минут после землетрясения жители Северо-Курильска услышали громкий гул со стороны океана, и через несколько секунд на городок обрушилась двигавшаяся с большой скоростью огромная 18-метровая волна. Максимальную высоту цунами имело в центральной части города, где оно катилось по долине речки. Через несколько минут волна отхлынула в море, унося с собой разрушенные дома. На протяжении нескольких сот метров дно пролива обнажилось и наступило зловещее затишье.

Через 20 минут на город обрушилась вторая волна. Хотя она была чуть ниже (до 15 метров), однако нанесла особенно сильные разрушения, смывая все постройки. Погибли 2336 человек – почти половина 6-тысячного населения города. После этой катастрофы правительство приняло решение о создании в стране Системы предупреждения о цунами. По оценкам специалистов, государству был нанесен ущерб, исчисляемый по линии Рыболовпотребсоюза в 85 млн. рублей.

Камчатка. Год 1956-й

Самое сильное извержение вулкана Безымянный на Камчатке произошло 30 марта 1956 года. В стране катастрофа прошла незамеченной, так как не было зарегистрированных человеческих жертв. Однако, по мнению вулканологов, по своей интенсивности извержение 1956-го года стоит в ряду самых мощных пелейских извержений, характеризующихся образованием грандиозных раскаленных лавин и палящих туч.

Взрыв чудовищной силы расколол вершину покрытого снегом Безымянного, которая поднималась на высоту 3048 метров над уровнем моря, и в считанные секунды конус вулкана оказался урезан на 183 метра. Вулканическая пыль, вырывавшаяся из кратера, достигала высоты 45 километров.

Русский вулканолог Г. О. Горшков так описывал извержение:

«Туча сильно клубилась и быстро меняла свои очертания. Она казалась очень плотной и почти осязаемо тяжелой. Вместе с тучей возник и усиливался грохот грома, сопровождаемый непрекращающимися вспышками молний. Около 17.40, когда туча уже прошла зенит, начал выпадать пепел. К 18.20 стало так темно, что невозможно было рассмотреть собственную руку, даже если поднести ее к самому лицу. Воздух был насыщен электричеством, самопроизвольно звонили телефоны, перегорали громкоговорители в радиосети».

Узбекистан. Год 1966-й

В 5 часов 23 минуты 26 апреля 1966 года 8-9 бальные сотрясения земли разбудили мирно спящих жителей узбекской столицы. Центр Ташкента, по сути, превратился в сплошные руины. Жертв было немного: погибли 9 человек, еще 15 человек получили тяжелые ранения. Однако без крыши над головой осталось около 78 тысяч семей: это свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов.

Поврежденными оказались не только жилые дома, но и 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промышленных корпусов.

Правительство СССР решило не восстанавливать разрушенные землетрясением одноэтажные глинобитные постройки, и на их месте были возведены новые современные многоэтажные дома. Город был полностью восстановлен за 3,5 года. Так из захолустья Ташкент превратился в комфортный для жизни город.

Якутия. Год 1974-й

В течение 3-7 июня 1974 года реку Колыма в Якутии охватило катастрофическое наводнение. В районе поселка Колымский уровень воды достиг рекордной отметки – 10 метров над ординаром. На целых двое суток поселок, золотые прииски и другие добывающие предприятия погрузились под воду. Общий ущерб от стихии достиг баснословной суммы — $747 млн.

Ивановская область. Год 1984-й

9 июня 1984 года над Иваново пронесся разрушительный смерч. Он зародился в 15 км к югу от города на границе леса и поля. Смерч прошелся по западным пригородам Иванова, затем войдя в лес, проложил полосу из поваленных или сломанных на высоте 1-3 метров деревьев. Наиболее разрушительной стихия была в 60 км к северо-востоку от Иваново, на холмистом берегу Волги у турбазы Лунёво. Диаметр выпавшего града перед смерчем здесь достигал 3 см, а сила ветра превышала 100 м/с.

По свидетельству очевидцев ветер как соломинку выворачивал вековые ели, ломал сосны и березы, рушил щитовые домики, а бак водонапорной башни массой 50 тонн он отбросил на 200 метров в сторону. На грузовой станции «Текстильная» смерч свирепствовал особенно: ему не составило труда приподнять на несколько метров и скурить кран грузоподъемностью в 42 тонны и весом 350 тонн, а 70-тонные контейнеры были разбросаны в радиусе более километра.

Число жертв Ивановского смерча, по некоторым данным, превысило 100 человек, более 800 получили ранения и увечья, разрушено 680 жилых домов, без крова осталось 416 семей. Пострадали 20 школ, 200 объектов промышленного и сельского хозяйства, 500 дачных строений, уничтожены посевы и посадки на 1724 гектарах.

Читинская область. Год 1987-й

Летом 1987 года Читинская область пережила два катастрофических наводнения – в конце июня и в июле. Речные паводки, возникшие из-за мощных и продолжительных ливней, охватили почти всю область. Затоплению подверглись 16 районов, в том числе станция Чернышевск, поселок Букачача и еще 50 сел. Наводнения повредили 1562 дома, 59 мостов, 149 км дорог. Ущерб от стихии оценивался в 105 млн. рублей или по официальному курсу того времени $173 млн.

Армения. Год 1988-й

7 декабря 1988 года в Армении разразилась небывалая трагедия. Сильнейшее землетрясение, возникшее на глубине 10 км, охватило около 40% территории республики. Серия 10-бальных толчков из 12 возможных уничтожила город Спитак и принесла сильнейшие разрушения Ленинакану (ныне Гюмри), Кировакану (ныне Ванадзор) и Степанавану. Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел, 58 из которых были полностью разрушены.

Под обломками задний в Спитаке погибли 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч остались без крова. По оценкам специалистов, землетрясение вывело из строя около 40 процентов промышленного потенциала Армении. Оказались разрушены и приведены в аварийное состояние общеобразовательные школы на 210 тысяч мест, детские сады на 42 тысячи мест, 416 объектов здравоохранения, 2 театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культуры.

Из строя вышли 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей, полностью или частично разрушено 230 промышленных предприятий. Ущерб экономике Армении от землетрясения 1988 года составил $15-20 млрд., – об этом в 2016 году сообщила глава армянского офиса Всемирного банка Лора Бейли.

Приморье. Год 1989-й

В течение 24-30 июля в результате активной циклонической деятельности над западной частью Тихого океана и Японского моря в Приморье бушевал мощный тайфун «Джуди». Количество осадков, выпавших за несколько дней в Приморье (140—400 мм) оказалось в 2,5-3,5 раза выше месячной нормы. В реках уровень воды поднялся от 3,5 до 8,5 м: как следствие – сильные наводнения в Находке, Партизанске, Лесозаводске, Дальнереченске и еще в 18 сельских районах.

В общей сложности в результате паводка пострадали 140 населенных пунктов, около 14 тыс. жилых домов, более 40 тыс. личных подворий, 32 детских сада, 21 клуб, 25 школ, более 20 медицинских учреждений и около 350 предприятий торговли. Были разрушены 267 мостов и другие объекты народного хозяйства. Без крыши над головой осталось около 800 семей. Стихия унесла жизни 8 человек, трое пропали без вести. Общий ущерб от наводнения составил 540 млн. руб., в том числе по агропромышленному комплексу края 220 млн. руб.

Иркутская область. Год 1990-й

Конец весны 1990 года в Восточной Сибири выдался на редкость засушливым и 16 мая начали вспыхивать лесные пожары. Только на территории Иркутской области возникло свыше 1200 очагов возгорания, охвативших примерно 200 тыс. га лесной площади. Во многих местах пожар вплотную приблизился к жилым районам и перекинулся на них. От пожаров пострадали 8 городов и 37 населенных пунктов области, больше всего – Ангарск и Братск.

В общей сложности в Иркутской области огнем было уничтожено 723 жилых дома, 1123 дачных домика, 7 складов материальных средств и горюче-смазочных материалов, 5 магазинов и другие объекты, в том числе сельского хозяйства. Жертвами пожаров стали 27 человек. Общий ущерб от огненной стихии в области превысил 150 млн. рублей.