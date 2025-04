«Самая странная эпидемия в истории»: почему у американцев взрывались зубы

В XIX веке в США случилась одна из самых странных «эпидемий» в истории медицины. Зубы некоторых американцев в буквальном смысле взрывались прямо в их ртах. В прессе того времени описано множество подобных случаев. Над разгадкой этой тайны ученые бьются до сих пор.

«Нулевой пациент»

Загадочная «эпидемия взрывающихся зубов» разразилась в XIX веке в Соединенных Штатах Америки. Впервые несколько случаев необычного недуга были описаны во второй половине упомянутого столетия в ежеквартальном журнале Dental Cosmos, посвященном вопросам стоматологии, а также в научном издании The Vulcanite за 1860 год. Американский дантист по фамилии Аткинсон поведал читателям о трех случаях «детонации» зубов, с которыми он столкнулся почти за полувековой период своей практики.

Первым известным, благодаря Аткинсону, пациентом с подобной патологией стал священнослужитель из города Спрингфилда, что в Пенсильвании. К слову, сам автор статьи тоже проживал в этом штате. Августовским утром 1817 года у преподобного так разболелся зуб, что тот в буквальном смысле сходил с ума: он метался по округе, пытался зарыть голову в землю, окунался в воду. Облегчение пришло к несчастному лишь на следующий день: по свидетельствам очевидцев, в какой-то момент раздался хлопок, похожий на выстрел, и больной зуб разлетелся на куски.

Другие случаи

Второй жертвой «эпидемии», как утверждает автор книги «Безумная медицина. Странные заболевания и не менее странные методы лечения в истории медицины», Томас Моррис, оказалась некая Летиция, фамилия которой не дошла до наших дней, также проживавшая в Пенсильвании. В 1830 году верхний зуб женщины взорвался, как было и в случае со священником. Третья пациентка Аткинсона по имени Анна тоже была из Пенсильвании. В 1855 году Анна страдала от сильной боли, когда зуб, беспокоивший ее долгое время, вдруг взорвался. В ту же секунду женщина почувствовала облегчение. Все трое остались живы.

Однако тремя пациентами дело не ограничилось. В течение 20 последующих лет в печати регулярно появлялись новые сообщения о взрывающихся зубах. Так, в 1874 году Дж. Фелпс Хиблер в издании «Патология и терапия в стоматологии: с различными очерками по тематике зубов» («Pathology and Therapeutics of Dentistry: With Miscellaneous Essays on Dental Subjects», J. Phelps Hibler) рассказывал о пациентке, которая мучилась от зубной боли. Вдруг боль утихла, и женщина присела для того, чтобы немного отдохнуть. Без каких-либо симптомов ее больной зуб взорвался, причем с такой силой, что пациентка еле удержала равновесие. Кроме того после взрыва женщина ненадолго утратила слух.

Версии «болезни»

До сих пор ученые не нашли ответа на вопрос о том, отчего зубы взрывались прямо во рту у американцев, а также о том, по какой причине эта странная «эпидемия» прекратилась. Некоторые предположения специалисты все же выдвигали. Например, тот же Аткинсон считал, что в полости зуба накапливалось некое вещество, которое и вызывало излишнее давление. А вот Дж. Фелпс Хиблер связывал взрывы зубов с их поражением кариесом. Хиблер писал о том, что гниение зуба влечет за собой образование газов. Но ни теория Аткинсона, ни теория Хиблера не вызывают доверия у современных стоматологов.

Нынешние медики полагают, что все дело в химической реакции. Так, Джеймс Эган в своей книге «Ваши зубы могут взорваться (и другие факты расстройства)» («Your Teeth Can Explode (And Other Disorder Facts)», James Egan) упоминает о том, что, согласно одной из распространенных версий, взрывы провоцировали пломбы, находившиеся в зубах пациентов. По словам Эгана, в XIX веке в состав зубных пломб входили свинец, олово и серебро, которые потенциально могли создать низковольтную электрохимическую ячейку. Если такие пломбы вступали в контакт с водородом (который может образовываться в полости рта), они были способны создать электрический заряд, а, следовательно, и мини-взрыв.