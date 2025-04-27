«Зеленые» на Гражданской войне: почему они воевали против белых и красных

В Гражданской войне воевали не только «красные» и «белые». Была и третья сила – «зеленые». Роль их неоднозначна. Одни считают «зеленых» бандитами, другие - вольнолюбивыми защитниками своей земли.

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Против красных и белых

Кандидат исторических наук Руслан Гагкуев так обозначил события тех лет:

«В России жестокость гражданской войны была обусловлена сломом традиционной русской государственности и разрушением вековых устоев жизни».

По его словам, в тех сражениях не было побежденных, а были только уничтоженные. Именно поэтому сельские люди целыми деревнями, а то и волостями стремились любой ценой защитить островки своего мирка от внешней смертоносной угрозы, тем более что у них был опыт крестьянских войн. Это явилось самой главной причиной появления третьей силы в 1917-1923 годах – «зеленых повстанцев».

В энциклопедии под редакцией С.С. Хромова «Гражданская война и военная интервенция в СССР» дано определение этому движению – это незаконные вооруженные формирования, участники которых скрывались от мобилизаций в лесах.

Впрочем, есть и другая версия. Так генерал А.И. Деникин считал, что эти соединения и отряды получили свое название по имени некого атамана Зеленого, который воевал и против белых, и против красных в западной части Полтавской губернии. Об этом Деникин написал в пятом томе «Очерков о русской смуте».

«Деритесь сами между собой»

В книге англичанина Х. Уильямсона «Прощание с Доном» приводятся воспоминания одного британского офицера, который в годы Гражданской Войны находился в Донской Армии генерала В.И. Сидорина. «На станции нас встретил конвой донских казаков... и подразделения под командой человека по фамилии Воронович, построившееся рядом с казаками. На «зеленых» практически не было формы, они носили преимущественно крестьянскую одежду с клетчатыми шерстяными кепками или потертыми бараньими папахами, на которых был нашит крест из зеленой ткани. У них был простой зеленый флаг, и они выглядели крепкой и мощной группой солдат».

На призыв Сидорина вступить в его армию «солдаты Вороновича» ответили отказом, предпочитая сохранять нейтралитет. В целом в начале Гражданской войны крестьянство придерживалось принципа: «Деритесь сами между собой». Однако «белые» и «красные» каждый день штамповали указы и приказы о «реквизициях, повинностях и мобилизация», тем самым вовлекая селян в войну.

Деревенские драчуны

Между тем, еще до революции сельские жители были искушенными бойцами, готовые в любую минуту схватиться за вилы и топоры. Поэт Сергей Есенин в поэме «Анна Снегина» привел конфликт двух деревень Радово и Криуши.

Однажды мы их застали... Они в топоры, мы тож. От звона и скрежета стали По телу катилась дрожь.

Таких стычек было множество. Дореволюционные газеты пестрели статьями о массовых драках и поножовщинах между жителями самых разных деревень, аулов, кишлаков, казачьих станиц, еврейских местечек и немецких колоний. Именно поэтому в каждом селении были свои хитроумные дипломаты и отчаянные командиры, ставшие на защиту местного суверенитета.

После Первой мировой войны, когда многие крестьяне, вернувшись с фронта, прихватили с собой винтовки-трехлинейки, и даже пулеметы, зайти просто так в такие селенья было опасно.

Доктор исторических наук Борис Колоницкий в этой связи отметил, что регулярные войска зачастую испрашивали разрешения у старост на проход через такие деревни и нередко получали отказы. Но после того, как силы стали неравными в связи с резким усилением Красной Армии в 1919 году, многие селяне были вынуждены уйти в леса, чтобы не попасть под мобилизацию.

Нестер Махно и Батька Ангел

Типичным командиром «зеленых» был Нестор Махно. Он прошел сложный путь от политкаторжанина из-за участия в группе анархистов «Союз бедных хлеборобов» до командующего «Зеленой Армии», численностью 55 тысяч человек в 1919 году. Он и его бойцы были союзниками Красной Армии, причем сам Нестер Иванович за взятие Мариуполя был награжден орденом Красного Знамени.

В то же время, будучи типичным «зеленым» он не видел себя вне родных мест, предпочитая жить грабежами помещиков и зажиточных людей. В книге «Самая страшная русская трагедия» авторства Андрея Буровского, приводятся воспоминания С.Г. Пушкарева о тех днях:

«Война шла жестокая, бесчеловечная, с полным забвением всех правовых и моральных принципов. Обе стороны грешили смертным грехом — убийством пленных. Махновцы регулярно убивали всех захваченных в плен офицеров и добровольцев, а мы пускали в расход пленных махновцев».

Если в начале и в середине Гражданской войны «зеленые» либо придерживались нейтралитета, либо чаще всего симпатизировали советской власти, то в 1920-1923 году они воевали «против всех». Например, на тачанках одного командира «Батько Ангел» было написано:

«Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют».

Герои «зеленых»

По меткому выражению крестьян того времени, советская власть для них была и матерью, и мачехой. Доходило до того, что сами красные командиры не знали, где – правда, а где – ложь. Однажды на крестьянском сходе у легендарного Чапаева спросили:

«Василий Иванович, а ты за большевиков али за коммунистов»?

Тот ответил:

«Я за Интернационал».

Под таким же лозунгом, то есть «За Интернационал» воевал георгиевский кавалер А. В. Сапожков, который сражался одновременно «против золотопогонников и против лже-коммунистов, которые засели в Советах». Его соединение было разгромлено, а сам он – застрелен.

Самым ярким представителем «зеленых» считается член партии левых эсеров А. С. Антонов, известный более, как лидер Тамбовского Восстания 1921-1922 годов. В его армии в ходу было слово «товарищ», а борьба велась под знаменем «За справедливость». Впрочем, большинство «зеленоармейцев» не верили в свою победу. Например, в песне тамбовских повстанцев «Что-то солнышко не светит…» есть такие строки: