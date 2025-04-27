Кошка заработала полмиллиона рублей на своем видеоблоге

На аккаунт девушки в TikTok обратил внимание журнал PEOPLETALK. В роликах она показывает жизнь своей пушистой питомицы по кличке Мышка. Ролики быстро стали популярными и начали набирать миллионы просмотров. Девушка рассказала, как именно удалось заработать и почему не стоит считать, что кошка её содержит.

© unsplash

На опубликованном PEOPLETALK видео девушка рассказывает о зарплате Мышки.

За февраль пушистая получила 210 000 рублей, а за март — 180 000 рублей.

В апреле просмотров стало гораздо меньше, поэтому и доход снизился. Пока накопилось 113 000 рублей и, по мнению девушки, к концу месяца удастся «добить» только до 140 000 рублей.

Заработок за предыдущие месяцы блогерша уже вывела, но пока не тратила.

«Вопреки комментариям, что якобы меня содержит моя кошка, — к сожалению, это не так. Пока что эти деньги просто лежат у меня на вкладе», — рассказала хозяйка Мышки.

Монетизировать деятельность получилось благодаря тому, что аккаунт оформлен на иностранные документы.

Как TikTok ушёл из России

В начале марта 2022 года Владимир Путин подписал закон о «фейковых новостях».

Вместе с ним появилась уголовная ответственность «за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». Также наказание предусмотрено и «за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил».

В результате TikTok запретил российским пользователям публиковать новые видео и вести прямые трансляции.