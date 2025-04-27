Как появление одноразовых подгузников изменило жизнь российских женщин

Ровно 60 лет назад в США запантентовали одноразовые детские подгузники Pampers — это была настоящая революция, радикально перевернувшая сложившийся уклад жизни молодых мам. В Россию подгузники массово пришли только через три десятилетия. На первых порах многие даже не знали, как их правильно использовать. Но как только российские женщины ощутили все преимущества западного ноу-хау, то не могли сдержать слезы счастья: им больше не требовалось проводить полжизни за стиркой и кипячением пеленок, можно было посвятить освободившееся время себе. «Лента.ру» — возможно, о самых важных переменах, которые принесли 1990-е россиянкам.

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Успешный инженер-химик Виктор Миллз воспитывал трех внуков и ненавидел стирать. Размышляя над новой линейкой продукции для Procter & Gamble, он неожиданно предложил свежую идею — одноразовый подгузник. Для проведения эксперимента Миллз купил в магазине игрушек куклу, которая «пьет» воду и затем справляет нужду. В лаборатории ее прикрепили к беговой дорожке и облачили в подгузник. Задумка оправдала себя на все сто, и уже в 1961 году компания запустила в производство экспериментальную партию подгузников простой прямоугольной формы. Их назвали Pampers, а крепились они тогда на булавках.

Поначалу новый товар не вызвал особого спроса: обывателей отпугивала высокая цена — 10 центов за штуку (примерно 40 сегодняшних центов, что эквивалентно 35 рублям). Однако редизайн и резкое снижение стоимости вскоре сделали наличие подгузников обязательным во многих американских семьях. Молодые мамы вздохнули с облегчением: прощай, нескончаемая стирка!

За свою долгую карьеру Миллз приложил руку и к появлению чипсов Pringles, а также еще во время войны придумал, как улучшить производство синтетического каучука, но ни один из продуктов, над которыми он работал, не оказал такого влияния на потребителя. Миллз не был тем, кто первым создал концепцию подгузника, и все же именно с его подачи они пошли в массовое производство — 27 апреля 1965 года одноразовые подгузники Pampers получили патент.

Инженер умудрился дожить до 100 лет. В своем некрологе британская газета The Times назвала его «отцом одноразовых подгузников».

«Это очень важная технология»

Одна из физиологических особенностей новорожденных и грудных детей — непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Как правило, способность сдерживаться появляется только к возрасту 1,5-2 года.

«В связи с этим в течение всей истории человечества молодые мамы вынуждены были придумывать различные приспособления, которые помогали им решить важнейшие задачи: сохранить сухой и здоровой попку малыша, иметь достаточное количество комплектов белья и возможность содержать белье сухим и чистым», — говорится в статье доктора медицинских наук Елены Кешишян.

В разных странах проблему решали по-своему, это зависело от климатических особенностей, национальных и религиозных традиций. И все же огромного вороха белья — простынок, пододеяльников, ползунков — избежать было невозможно, и первые годы материнства омрачались постоянным бытовым трудом, где стирка занимала главное место.

В Англии нечто отдаленно похожее на современные подгузники появилось уже в Новое время. Однако меняли их редко, ребенок мог носить испачканный «подгузник» в течение нескольких дней. Эта практика начала исчезать с развитием медицины, когда стало ясно, что грязь и человеческие отходы служат источником опасных болезней.

Доступные подгузники появились в одно время с серийной микроволновкой, круто перевернув жизнь женщин западных стран. После открытия Миллза технология производства постоянно совершенствовалась. Дизайнеры пытались добиться того, чтобы подгузник как можно лучше облегал тело ребенка и предотвращал протекание. Но оставалась проблема: впитывающая сердцевина состояла из бумаги и, когда она намокала, влага просачивалась и приводила к опрелостям.

Считается, что современный одноразовый подгузник был изобретен дважды: сначала Миллзом, а затем Карлайлом Хармоном и Билли Харпером. В 1966 году они подали практически одинаковые заявки на патент подгузника с полимером, который обладал лучшей способностью впитывать воду. Так в 1960-е между производителями началась «война подгузников». В конкуренции росло и качество продукта. Появились трехслойные подгузники, впитывающие влагу и не выпускающие ее наружу. Для абсорбции жидкости применялись все более совершенные материалы.

Прогресс не стоял на месте: в начале 1980-х подгузники были в три раза больше, чем сегодня, значительно толще и шире. Когда в СССР началась перестройка, ведущие западные производители смогли уменьшить объем подгузника наполовину. В середине следующего десятилетия он «сдулся» еще примерно на треть.

Приблизительно в тот же период одноразовые подгузники стали объектом особого внимания экологов, стремившихся сократить поток отходов, отправляемых на свалки. Впрочем, после детальных исследований экологические и потребительские организации, а также чиновники по охране окружающей среды пришли к выводу, что они загрязняют природу не больше, чем одноразовые изделия из стираной ткани или бумаги. Хотя и сегодня хватает тех, кто крайне недоволен попаданием использованных памперсов во флору и фауну: говорят, один экземпляр может разлагаться до 500 лет.

При этом другие исследования показали, что одноразовые подгузники, как правило, улучшают здоровье и чистоплотность младенцев.

«С точки зрения педиатрии и социальной гигиены это очень важная технология», — отмечал эксперт базирующегося в Нью-Йорке Совета по защите природных ресурсов Аллен Гершкович.

Сегодня умение управляться с подгузниками считается чем-то вроде мерила профпригодности для молодых родителей, особенно это касается отцов, независимо от достатка и социального положения.

«Очень интересно быть отцом, — признавался в сентябре 2018 года герой нынешней весны хоккеист Александр Овечкин, которому супруга родила тогда первенца. — Я меняю своему ребенку подгузники. Даже самые грязные. А что тут такого?»

«Конец 1991 года — это было голодное время»

Когда в США уже вовсю использовали подгузники, в СССР молодые мамы делали их подобие из марли и других подручных средств (при этом само слово «подгузник» встречается у нас уже в 1920-е годы). Советские ученые пытались создать одноразовые подгузники для космонавтов, как это активно практиковалось у астронавтов. Однако долгое время никто не мог подумать, что подобные технологии можно использовать и как средство детской гигиены.

Еще в 1987-1988 годах о подгузниках ничего не знали даже работники роддома Ленинградского педиатрического института.

В последние месяцы существования СССР проблемой подгузников неожиданно озаботился министр химической и нефтеперерабатывающей промышленности Саламбек Хаджиев. 18 июля 1991 года, за месяц до путча, он направил в правительство предложение о создании в стране производства «детских подгузников повышенной впитываемости». Потребность в этом виде белья Хаджиев оценивал в 6,5 миллиарда штук в год и сетовал, что «эта проблема решена даже в слабо развитых странах», тогда как у нас данный товар не выпускался вообще.

Подгузники планировалось производить на рязанском предприятии «Химволокно», где крупная японская компания проверила качество советских материалов (целлюлозы, бумаги, нетканого материала, суперабсорбента) и признала их приемлемыми для производства. Однако министерство не имело средств для закупки оборудования и недостающего сырья. Реализовать амбициозный проект предполагалось за счет кредитов у западных банков. До организации отечественного производства Хаджиев хотел ежегодно импортировать отдельные виды сырьевых материалов.

«Учитывая важность решения данной проблемы, которая имеет социальное значение для населения страны и является одним из приоритетов в решении медицинских проблем, Минхимнефтепром СССР просит поручить Министерству экономики и прогнозирования рассмотреть вопрос наполнения кредита созданием производства детских подгузников повышенной впитываемости мощностью 180-200 миллионов штук в год», — отмечалось в документе.

Планам министра сбыться было не суждено. После провала ГКЧП премьера Валентина Павлова арестовали. 28 августа 1991 года кабмин в полном составе отправили в отставку, Минхимнефтепром упразднили, а его функции передали вновь образованному Комитету по оперативному управлению народным хозяйством, не предусмотренному конституцией. Система управления экономикой рухнула, выполнить просьбу Хаджиева стало попросту некому.

То, как стремительно происходил процесс распада интеграционных связей в советской экономике, показывает исчезновение стирального порошка осенью 1991-го: остановился завод «Химпром» в азербайджанском Сумгаите, где производили алкилбензол — важнейшее сырье для производства стиральных порошков. Нигде больше в огромном СССР этого не делали. Поставщиками же исходного сырья для производства алкинбензола являлись коксохимические предприятия Украины, которые фактически перестали отгружать его в Азербайджан.

Как и многие другие импортные товары, качественные зарубежные подгузники появились на прилавках новых российских супермаркетов в период работы правительства Егора Гайдара, став одним из признаков бытовых перемен начала 1990-х. Но прошла еще пара лет, прежде чем они стали доступны каждому.

«Конец 1991 года — это было голодное время, — говорит «Ленте.ру» жительница Москвы Раиса. — В Россию тогда завозили гуманитарную помощь, которую раздавали на предприятиях и в учреждениях. Моему мужу выдали на работе одну или две упаковки подгузников. Я не знала, как ими пользоваться, и надевала их своей дочери поверх ползунков, когда ходили гулять, чтоб она не намочила комбинезон».

В связи с этим собеседница «Ленты.ру» не считает, что появление подгузников как-то изменило ее жизнь.

«А вот у кого дети родились позже, когда подгузники уже появились в свободной продаже, у тех, я думаю, в корне изменило, — говорит она. — Стало меньше стирки и меньше запаха. Плюс освободилось много времени, появилась возможность заняться другими делами».

Другая москвичка Марина вспоминает, что и в 1992 году нормальные подгузники было нереально найти даже в столице.

«Подгузники отечественные — дрянь, просто полоска, как прокладки, импортных не достать от слова вообще, — жалуется она. — Я пользовалась в основном марлей: складываешь в полоску шириной 10 сантиметров и длиной 40 и прикладываешь от копчика до живота. Полоска, естественно, многослойная».

«Мы стирали, а вы чем лучше?»

В Санкт-Петербурге 1992-1993 годов дети в памперсах начали приходить на прием в детскую поликлинику, свидетельствует педиатр. А вот в 1994-м проблем с выбором памперсов по крайней мере в Москве уже не было — товар был представлен, что называется, в широком ассортименте. По воспоминанию москвички Елены, купить подгузники в то время можно было как в супермаркетах, так и в детской поликлинике, где продавалось также детское питание, игрушки и предметы гигиены.

«Стоимость была, учитывая их колоссальную помощь матерям и отцам, приемлемая, но все равно выбирали, наверное, не самые крутые, а просто нормальные — чтобы держали хорошо и раздражения от них не было, — рассказывает Елена. — Были памперсы дневные, рассчитанные на меньшее количество часов ношения, а были ночные, которые дольше держат».

По словам собеседницы «Ленты.ру», вопрос тогда стоял так: можно на чем-то сэкономить, но подгузники непременно купить. Особенно незаменимую роль они играли на прогулке или в дороге — тем более на контрасте с тем, что было раньше. Как отмечает Елена, особенно радовались появлению подгузников бабушки, которые в период собственного материнства прошли через бесконечную стирку, кипячение, сушку и глажку. Все это первыми удалось избежать поколению родителей первой половины 1990-х.

«Наша бабушка даже придумала хитрость: если памперс после ношения оставался сухой или почти сухой, его можно было надеть второй раз», — заключает она.

Чтобы познакомить россиян с чудо-новинкой, по федеральным каналам практически без остановки крутили рекламу подгузников. Сходу въевшийся в память слоган «Пью и писаю» шокировал старшее поколение, которое то ли из зависти, то ли по причине своего консерватизма не доверяло импортному товару и выискивало в нем недостатки.

«Мы стирали, а вы чем лучше?» — осаживали они своих выросших детей.

В Смоленской области подгузники начали продаваться в 1995 году. Из-за дороговизны многие надевали их детям перед выходом из дома. В Приморском крае детские подгузники появились только осенью 1995-го, а до этого использовали марлю и пеленки, постоянно приходилось их стирать.

«Помню, как школа выдала нам гуманитарную помощь — ящик подгузников, — рассказала «Ленте.ру» учительница начальных классов из города Спасск-Дальний. — Они были японские или корейские. И просто шикарные! В виде трусиков. Правда, представления, как их надевать и использовать, не было. После первого испражнения я хотела поменять подгузник, но муж сказал: "А зачем? Пусть ходит". В итоге ребенок пробыл в одном подгузнике целый день и навалил не меньше килограмма».

В 1997 году результаты независимого исследования качества жизни европейских женщин показали, что большинство из них считают одноразовые подгузники изобретением, оказавшим второе по значению благотворное влияние на стиль их жизни в послевоенный период. На первое место они поставили электрические бытовые приборы — стиральную машину, холодильник, микроволновку.