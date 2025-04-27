27 апреля: какие праздники отмечают в России и в мире

27 апреля российские законодатели отмечают День парламентаризма, любители животных — Международный день поисково-спасательных собак и День тапира. Христиане празднуют Антипасху, или Фомино воскресенье, в народном варианте — Красная горка. Какие еще даты и праздники приходятся на 27 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 27 апреля

Всемирный день графического дизайна

Установлен Международным советом ассоциаций графического дизайна (ico-D) и приурочен к дате его основания в 1963 году. Впервые торжества под названием World Graphics Day прошли в 1995 году. Празднование включает организацию выставок, воркшопов и конференций, где профессионалы и студенты обмениваются опытом, а также публичные акции по продвижению дизайнерских решений для улучшения информационного и визуального пространства.

Всемирный день тапира

Учрежден в 2008 году для привлечения внимания к охране тапиров, находящихся под угрозой вымирания. В этот день организуют образовательные мероприятия в зоопарках и природоохранных центрах, проводят интерактивные акции и кампании в социальных сетях с хэштегом #WorldTapirDay, а также собирают пожертвования для сохранения среды обитания этих уникальных млекопитающих.

По данным специалистов, мировая популяция всех четырех видов тапиров составляет порядка 15–20 тыс. диких особей, и без решительных мер по сохранению мест их обитания и жесткого пресечения незаконной охоты эти древние животные действительно могут оказаться на грани полного исчезновения.

Международный день поисково-спасательных собак

Учрежден Международной организацией поисково-спасательных собак (IRO) в 2008 году и отмечается в последнее воскресенье апреля (в 2025 году приходится на 27-е число). В этот день проходят показательные выступления по демонстрации работы поисковых собак и их навыков в разных дисциплинах (лавина, водный поиск и другие), открытые тренировки и семинары, посвященные обучению и сертификации собак-спасателей.

День спецчастей

Полностью праздник называется Днем соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии. Российские спецчасти отмечают его 27 апреля: в этот день в 1946 году вышел приказ МВД СССР о создании специального подразделения для охраны стратегически важных научных и промышленных объектов. В праздник проходят церемонии награждения отличившихся сотрудников, возложение цветов к памятникам ветеранам службы и учения по охране и сопровождению государственных объектов и грузов.

День российского парламентаризма

Установлен в 2012 году федеральным законом в память о первом заседании Государственной думы Российской империи 27 апреля 1906 года (по старому стилю). В этот день проходят парламентские уроки в школах, открытые заседания региональных законодательных органов, выставки исторических документов и экскурсии в Государственную думу.

День вахтовика

Праздник впервые начали отмечать в 2011 году по инициативе самих работников, которые трудятся вахтовым методом. И хотя дата не является официальной, она быстро приобрела популярность в профессиональных сообществах. В этот день в трудовых коллективах устраивают чаепития и застолья, обмениваются поздравлениями и словами поддержки для тех, кто длительное время работает вдали от родных и близких.

Какие праздники и памятные даты отмечают 27 апреля в других странах

День свободы — ЮАР. Праздник отмечается в память о первых всеобщих выборах в 1994 году, на которых впервые смогли голосовать представители всех рас и этнических групп. В этот день в Кейптауне, Претории и Йоханнесбурге проходят официальные церемонии с поднятием государственного флага и возложением цветов к монументам, а также концерты, выставки фотографий эпохи апартеида и дискуссии о дальнейшем укреплении равноправия.

День независимости — Того. Праздник отмечается в честь выхода страны из-под французского протектората в 1960 году. Центральным событием торжеств является военный парад у Дворца единства и возложение венков к «Колонне свободы» — памятнику, символизирующему независимость Того. Столица украшена национальными флагами, по телевидению показывают документальные фильмы о движении за самоопределение, а местные творческие коллективы устраивают концерты с традиционными танцами и песнями эве и кабье.

День национального сопротивления — Словения. Дата учреждена в память о создании Словенского народного освободительного фронта 26 апреля 1941 года. По всей стране проходят официальные церемонии с участием президента и спикера парламента, к памятникам борцам партизанского движения несут цветы и венки. В музеях и культурных центрах проходят выставки о действиях подполья и освободительных боях.

В США 27 апреля отмечается ряд забавных неофициальных праздников, например, День маленькой избалованной собаки, День мармеладных мишек и День Вуди Вудпекера — культового мультяшного дятла.

Церковные праздники 27 апреля

Антипасха — Фомино воскресенье (Красная горка)

Антипасха, или Фомино воскресенье, отмечается в первое воскресенье после Пасхи. Праздник посвящен явлению воскресшего Христа апостолу Фоме, который усомнился в Воскресении, пока не увидел раны Спасителя собственными глазами. Само название «Антипасха» («вместо Пасхи») появилось еще в VI веке. Оно отражает традицию воспринимать это праздник как отдание Пасхи.

В храмах совершается богослужение по особому чину, аналогичному пасхальному: поются пасхальные тропари, звучат приветствия «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».

На Руси Антипасха носила название Красная горка — «красная» в смысле «красивая», а «горка» — место весенних гуляний. Девушки устраивали хороводы, юноши сватались, проводились ярмарки на свежем воздухе, разводили костры и устраивали игры. Красная горка считалась удачным днем для свадьбы и начала веселья после строгого поста.

День памяти святых мучеников Виленских

В 1347 году в Вильне, тогда входившей в состав Великого княжества Литовского, за непоколебимую веру в Христа были замучены три монаха — Антоний, Иоанн и Евстафий. Сначала Антония задушили в темнице, затем Иоанна и Евстафия жестоко убили, а их тела повесили на ветви дуба. После смерти мучеников и обретения нетленных тел у их раки происходило множество чудесных исцелений, и вскоре к мощам стали стекаться паломники со всех окрестных деревень.

Память Виленских мучеников чтят 27 апреля (14 апреля по старому стилю). В Вильнюсском Свято-Духовом соборе служится Божественная литургия с участием местного архиерея и духовенства, после чего проходит крестный ход к раке с мощами святых. Всем верующим раздают иконки и молитвенники и рекомендуют читать акафист святым о помощи в укреплении веры и защите от гонений.

Народные праздники и приметы 27 апреля

Мартын Лисогон

Церковная основа праздника связана с днем памяти святителя Мартина I, папы Римского, который прославился мужественным осуждением монофелитской ереси и пострадал за веру. Народное название «Лисогон» происходит от верования, что в этот день лисицы покидают старые норы и начинают рыть новые; при переселении они якобы временно слепнут и глохнут, поэтому их можно без труда поймать голыми руками.

Некоторые называли этот день вороньим праздником. Предки верили, что если покормить воронов на открытом пространстве кашей, то «задобренная» птица будет охранять хозяйство от воров и злых духов. Также это день, когда сватовство и свадьбы считались особенно благоприятными — по поверьям, браки на Мартына Лисогона будут легкими и гармоничными.

Несмотря на название «Лисогон», в этот день строго запрещалось причинять боль животным: наши предки полагали, что пойманная лисица притянет к охотнику коварство и обман, а согнанные со двора вороны накаркают несчастья. Кроме того, не рекомендовалось стирать вместе одежду мужа и жены — общая стирка могла спровоцировать ссоры и разлад в семье.

Приметы

Если день дождливый — пахота будет легкой и плодородной.

Теплая и ясная погода — к хорошему урожаю зерновых.

Облака меняют форму на округлую — жди сухую и ясную погоду.

Увидеть в лесу голого зайца — к благополучию и счастью в доме.

Ветки калины или рябины не ломаются — семья будет здорова и дружна.

Какие исторические события произошли 27 апреля

1521 год — на Филиппинах убит Фернан Магеллан. Битва на острове Мактан (ныне часть филиппинской провинции Себу) между экспедицией Магеллана и воинами вождя Лапу-Лапу произошла ранним утром. Магеллан, недооценив численность противника и сложность рифового побережья, был смертельно ранен ядовитой стрелой в шею и добит в рукопашной схватке. После его гибели оставшиеся участники экспедиции завершили кругосветное плавание в 1522 году.

— на Филиппинах убит Фернан Магеллан. Битва на острове Мактан (ныне часть филиппинской провинции Себу) между экспедицией Магеллана и воинами вождя Лапу-Лапу произошла ранним утром. Магеллан, недооценив численность противника и сложность рифового побережья, был смертельно ранен ядовитой стрелой в шею и добит в рукопашной схватке. После его гибели оставшиеся участники экспедиции завершили кругосветное плавание в 1522 году. 1702 год — Петр I издал манифест о приглашении иностранцев в Россию, открыв границы для военных специалистов, инженеров и ремесленников. Документ гарантировал прибывшим неприкосновенность их веры и личной собственности. Это способствовало притоку в Российскую империю корабельных мастеров, огнестрельщиков и строительных инженеров из Европы.

— Петр I издал манифест о приглашении иностранцев в Россию, открыв границы для военных специалистов, инженеров и ремесленников. Документ гарантировал прибывшим неприкосновенность их веры и личной собственности. Это способствовало притоку в Российскую империю корабельных мастеров, огнестрельщиков и строительных инженеров из Европы. 1865 год — произошло крушение парохода «Султана» на реке Миссисипи. В ночь на 27 апреля на деревянном пароходе, перевозившем более 2 тыс. демобилизованных солдат, внезапно взорвались три из четырех котлов, в результате чего судно затонуло. По разным оценкам, число жертв составило до 1800 человек, что делает крушение «Султаны» самым масштабным морским бедствием в истории США.

— произошло крушение парохода «Султана» на реке Миссисипи. В ночь на 27 апреля на деревянном пароходе, перевозившем более 2 тыс. демобилизованных солдат, внезапно взорвались три из четырех котлов, в результате чего судно затонуло. По разным оценкам, число жертв составило до 1800 человек, что делает крушение «Султаны» самым масштабным морским бедствием в истории США. 1960 год — в СССР на экраны вышли первая и вторая серии трехсерийной экранизации романа Михаила Шолохова «Поднятая целина». Фильм занял девятое место в прокате 1960 года с аудиторией 30,2 млн зрителей, что стало рекордом сезона для «Ленфильма».

— в СССР на экраны вышли первая и вторая серии трехсерийной экранизации романа Михаила Шолохова «Поднятая целина». Фильм занял девятое место в прокате 1960 года с аудиторией 30,2 млн зрителей, что стало рекордом сезона для «Ленфильма». 1963 год — кубинский лидер Фидель Кастро прибыл в Москву и провел в СССР почти пять недель. В ходе визита он посетил 14 городов, выступил на Красной площади, стал почетным доктором юридических наук МГУ и первым иностранцем, удостоенным Ордена Ленина.

— кубинский лидер Фидель Кастро прибыл в Москву и провел в СССР почти пять недель. В ходе визита он посетил 14 городов, выступил на Красной площади, стал почетным доктором юридических наук МГУ и первым иностранцем, удостоенным Ордена Ленина. 1975 год — впервые в истории «Формулы-1» женщина набрала очки: на Гран-при Испании итальянская гонщица Лелла Ломбарди финишировала шестой, а из-за досрочного окончания гонки (после трагической аварии, случившейся с одним из участников) ей засчитали 0,5 очка. По сей день она остается единственной женщиной, удостоившейся очков в чемпионате мира «Формулы-1».

— впервые в истории «Формулы-1» женщина набрала очки: на Гран-при Испании итальянская гонщица Лелла Ломбарди финишировала шестой, а из-за досрочного окончания гонки (после трагической аварии, случившейся с одним из участников) ей засчитали 0,5 очка. По сей день она остается единственной женщиной, удостоившейся очков в чемпионате мира «Формулы-1». 1986 год — руководство СССР отдало приказ об экстренной эвакуации города Припять, расположенного в 3 км от Чернобыльской АЭС; к 15:00 были вывезены примерно 49 тыс. человек.

— руководство СССР отдало приказ об экстренной эвакуации города Припять, расположенного в 3 км от Чернобыльской АЭС; к 15:00 были вывезены примерно 49 тыс. человек. 2014 год — провозглашено создание Луганской народной республики.

Дни рождения и юбилеи 27 апреля

В 1791 году родился Сэмюэл Морзе — американский художник и изобретатель, автор первого коммерчески успешного однопроволочного телеграфа и азбуки Морзе. Вместе с Альфредом Вейлом в 1837 году сформулировал код, ставший основой мировой телеграфной связи.

— американский художник и изобретатель, автор первого коммерчески успешного однопроволочного телеграфа и азбуки Морзе. Вместе с Альфредом Вейлом в 1837 году сформулировал код, ставший основой мировой телеграфной связи. В 1927 году родился Евгений Моргунов — советский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, заслуженный артист РСФСР (1978). Среди наиболее известных его ролей — Бывалый в кинокомедиях Леонида Гайдая; .

— советский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, заслуженный артист РСФСР (1978). Среди наиболее известных его ролей — Бывалый в кинокомедиях Леонида Гайдая; . В 1932 году родилась Анук Эме (настоящее имя — Франсуаза Жюдит Сорья Дрейфус) — французская актриса, номинантка на «Оскар» за фильм «Мужчина и женщина» (1966), обладательница «Золотого глобуса», лауреат премии Канн (1980).

(настоящее имя — Франсуаза Жюдит Сорья Дрейфус) — французская актриса, номинантка на «Оскар» за фильм «Мужчина и женщина» (1966), обладательница «Золотого глобуса», лауреат премии Канн (1980). В 1942 году родился Валерий Поляков — советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой России, рекордсмен по продолжительности единовременного полета (437 суток на станции «Мир» в 1994–1995 годах) и суммарному времени в космосе (678 суток).

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