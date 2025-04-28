9 мая Россия и все нормальные люди от Израиля до Китая будут отмечать День Великой Победы, изменившей 80 лет назад ход мировой истории.

© Соцсети

А у потомков нацистов и зоологических русофобов этот праздник вызывает зубовный скрежет. Открыто сочувствовать Гитлеру они, понятно, не рискуют. Но сделать какую-то гадость русским хочется! А давайте-ка отметим «День Европы» в Киеве и соберём туда всё демократическое человечество! А почему бы и нет?

Приедет премьер-министр Польшу Дональд Туск. У него свои счёты с Красной Армией. Его дед Йозеф Туск исправно служил в вермахте, а внук в 2014-2019 годах был председателем Евросовета.

Польский премьер ради политкорректности оправдывается: деда, мол, насильно мобилизовали в вермахт, как, например, сейчас на Украине на улицах отлавливают несчастных мужчин, избивают, надевают наручники и отправляют в ВСУ. Увы, в вермахт мобилизовывали только чистокровных немцев, и ни один поляк, француз или русский в «доблестные ряды» вермахта не попал.

Другой вопрос, что сотни тысяч поляков после разгрома национальной армии в сентябре 1939-го вдруг вспомнили, что они никакие не поляки, а природные немцы. Однако германская администрация Генерал-губернаторства (экс-Польши) не только не приветствовала сей процесс, а наказывала особо злостных мошенников, подделывавших документы.

Тех панов, кто с великим трудом доказал своё арийское происхождение, ждал подарок – повестка в вермахт: «назвался груздем – полезай в кузов». И бедного дедушку Туска, доказавшего свою немецкость, замели в вермахт.

Зато министру иностранных дел Германии Анналене Бербок оправдываться не приходится. Её дед Вальдемар Бербок с юных лет был поклонником Гитлера, в вермахте служил в чине полковника, а в 1944-м получил крест «За военные заслуги».

И федеральный канцлер Олаф Шольц напрасно отбрехивается от двоюродного деда. Фриц фон Штольц был генералом СС. В демократической Европе этим гордиться надо.

Оный список можно и продолжить…

Итак, соберётся 9 мая честная компания в Киеве, будет вволю поливать помоями и Сталина, и Путина, и весь русский народ. А вечером будут с чувством глубокого удовлетворения смотреть по телевизору кадры избиения стариков-ветеранов, посмевших выйти с красными знамёнами и георгиевскими ленточками. Такова славная традиция незалежной Украины. Ветеранов нацисты били в День Победы, как и в остальные дни, ещё до февраля 2014 года.

А в 2015-м президент Порошенко отменил празднование 9 мая как Дня Победы. Вместо него велел отмечать «День памяти и примирения», то есть ветераны Красной Армии должны были лобызаться с бандеровцами.

С началом СВО «День памяти и примирения» стал совсем анекдотическим мероприятием, и в 2023-м Зеленский приказал 9 мая отмечать День Европы.

Что делать? Обличать негодяев в СМИ? Так им это и надо – чтобы их заметили и о них говорили.

А почему бы не устроить торжества 28 апреля по случаю 78-летия начала операции «Висла» – полного разгрома бандеровских формирований на территории Польши.

К сожалению, об этой блестящей операции и предшествовавших ей действиях бандеровцев на территории Польши в 1939-1947 годах у нас почти ничего не пишут. Между тем с началом немецкого вторжения в Польшу в сентябре 1939-го украинские националисты приступили к нападениям на полицейские участки и небольшие польские гарнизоны. А главной целью было уничтожение этнических поляков в районах, которые бандеровцы предполагали включить в «Украинскую державу». В оную должны были войти территории Польши, Литвы, Белорусской и Украинской ССР.

Только с 1 по 23 сентября 1939 г. бандеровцы убили 769 польских солдат и офицеров, свыше 3000 мирных жителей. Одной из причин ввода советских войск 17 сентября 1939 г. на территорию Польши была защита мирного населения от националистических банд.

Под покровительством немецких властей в 1941-1944 годах бандеровцы терроризировали польское и украинское население на всей доступной им территории, оккупированной рейхом.

Только во второй половине 1943 г. за время «Волынской резни» бандеровцы истребили свыше 60 тыс. польских крестьян.

После освобождения Польши от немецких захватчиков массовые убийства русских, украинцев, белорусов, поляков, евреев, как на территории УССР и БССР, так и на территории Польши в её новых границах продолжились.

На что надеялись главари бандеровцев? Они открыто заявляли, что в ближайшие недели или месяцы Англия и Франция начнут войну с СССР и помогут им создать «Великую Украинскую державу». Недавно опубликованные материалы по операции «Немыслимое» (план нападения западных союзников на СССР в июле 1945-го) показывают, что надежды националистов были далеко не беспочвенными.

28 марта 1947 г. бандеровцы устроили засаду и убили заместителя министра обороны ПНР генерала Кароля Сверчевского. Это переполнило чашу терпения польского правительства, которое было вынуждено провести с 28 апреля по 31 июля 1947 г. операцию «Висла». К операции привлечены четыре дивизии Войска польского, а также дивизию и два полка МВД.

В ходе операции к 30 июля были уничтожены 623 бандеровца. Ещё 852 взяты в плен с оружием в руках и 1582 человека, состоявших в бандах бросивших ранее.

Население деревень, поддерживавших бандеровцев, насильственно переселили на переданные Польше германские территории. 138 тыс. украинцев и лемков отправили в сельские районы Восточной Пруссии.

Согласно директиве польского правительства, «исключалось образование компактных групп», то есть сосланных россыпью селили между польскими колонистами, осваивавшими германские территории. Места ссылки должны были находиться не ближе 30 км от морской границы Польши и 50 км от новой сухопутной границы страны.

Сосланным под страхом сурового наказания запрещалось покидать места проживания. Свободу передвижения они получили только в 1956-м.

Операция «Висла» окончательно покончила с бандеровским движением в Польше. Почему бы нам сейчас не отметить 78-летие проведения этой успешной операции?

А опыт ее проведения стоит изучить командованию ВС РФ – вдруг пригодится для борьбы с нацистами в ходе СВО.