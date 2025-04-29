История древней кирхи Шаакен

Наше путешествие по прусским древностям продолжается. Наш сегодняшний путь лежит в поселок Жемчужное Гурьевского района Калининградской области. В полутора километрах от него, в современном поселке Некрасово, расположен бывший орденский замок Шаакен. Сегодня мы навестим кирху с тем же самым названием. До 1947 года так назывался и поселок — Кирхеншаакен.

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Итак, начало населенного пункта, известного ныне как Жемчужное, началось с кирхи. Но когда же появилась сама кирха Шаакен? Напомним, что само слово «шаакен» изначально относилось к замку Шаакен, расположенному неподалеку, а тот получил название по имени предшествующего прусского укрепления. На прусском же «шаакен» означает «трава, тростник».

Если говорить о кирхе, то время возникновения ее как церковного прихода точно неизвестно. Пишут, что община Шаакена, связанная с замком, существовала уже около 1280 года, но первый пастор Шаакена по имени Томас, упомянут лишь в 1320 году. Современная же кирха строилась после 1350 года — и, как это водится в Замланде, поэтапно.

Сначала была возведена самая древняя часть — хор (с деревянным перекрытием), неф был пристроен в XV веке, звездчатые своды в нем появились в 1500 году. Цокольный этаж башни тоже появился в XV веке, верхняя часть появилась веком позже, а шпиль, сохранявшийся до войны — только в 1862 году.

Традиционно дадим слово ушедшему от нас главному архивисту Калининградской области Анатолию Бахтину:

«Две пристройки с юга — притвор и ризница. Башня, поврежденная молнией, была достроена куполом. Флюгер 1796 г. Высота с флагштоком 28,5 м. У башни два контрфорса. Неф имел размеры 22,6 х 10,4 метров. В 1882 г. с северной стороны в нем были прорублены окна, окна с южной стороны были заложены. Неф внутри состоял из трех пролетов со звёздчатыми из 16 частей сводами. Хоры с четырьмя контрфорсами имели восьмиугольное завершение. Триумфальная арка размером 14,5 х 6,9 метров. Арка стройная готическая. Хоры имели деревянный потолок. Алтарь XVII века. Церковная утварь XVII–XVIII веков. Кафедра XVII века. Орган работы фон Каспарина 1734 г. Кирха имела три колокола 1736, 1815, 1869 гг.»

Дальнейшая судьба кирхи до слез унифицирована с большей частью прусского наследия: в войну частично повреждена (башня лишена крыши, повреждена крыша нефа), затем преобразуется в колхозный склад (в башне пробиваются ворота для въезда техники, уничтожаются росписи, неф перекрывается асбестоцементовой кровлей), в 1980-е годы заброшена и постепенно разрушается, становясь руинами.

Однако, к счастью, кажется, по крайней мере, для руин кирхи сейчас жизнь круто меняется. В 2020 году на кирхе прошел первый субботник движения «Хранители руин». Теперь у кирхи есть шеф – Алексей Краснов, и будущее руин XIV века стало чуть более безоблачным.