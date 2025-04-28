Как в Советском Союзе появился институт прописки

Сто лет назад был принят декрет Совнаркома РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях». Этим нормативным актом впервые в советской истории был формально введён институт прописки, просуществовавший до начала 1990-х годов. Сначала требования к прописке были очень мягкими — отметку о ней разрешали ставить даже в профсоюзном билете. Однако позже политика властей СССР ужесточилась — за проживание без прописки можно было получить до года лишения свободы. Эксперты оценивают историческую роль института прописки неоднозначно — с одной стороны, она в чём-то ограничивала права людей, с другой — сдерживала неконтролируемую миграцию.

Создание института прописки

Система паспортизации и регистрации населения по месту жительства возникла в России ещё задолго до революционных событий 1917 года. Паспортная система сформировалась в XVIII веке, а в 1809 году в Санкт-Петербурге и Москве возникли так называемые адрес-конторы — специальные подразделения полиции, регистрировавшие лиц, прибывших в крупнейшие города страны. При регистрации необходимо было платить адресный сбор, размер которого зависел от социального положения и рода занятий человека.

«Целью существования паспортной системы Российской империи был контроль за движением налогоплательщиков. Прежде всего контролировались отъезжающие на заработки крестьяне», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Владимир Ленин ещё задолго до революции паспортную систему жёстко критиковал и требовал отменить, сравнивая её с крепостной зависимостью.

© Регистрация во времена Российской империи

После прихода большевиков к власти в России паспортов и регистрации по месту жительства в стране сначала действительно не было. Однако уже в 1919 году в Москве и Петрограде ввели обязательные трудовые книжки. Эта мера была направлена на борьбу с «трудовым дезертирством» в военных условиях.

В 1922 году, в связи с окончанием активных боевых действий Гражданской войны, власти СССР ввели полную свободу передвижения по всей территории страны. Более того, год спустя был принят декрет ВЦИК и Совнаркома «Об удостоверении личности», запрещающий властям любых уровней требовать от граждан документы, ограничивающие их право на перемещение.

© Удостоверение личности РСФСР

Однако, по словам Виталия Захарова, в эпоху Новой экономической политики перед советской властью также встал вопрос контроля за налогоплательщиками. На этом фоне Совнарком РСФСР 28 апреля 1925 года принял декрет «О прописке граждан в городских поселениях». Данный нормативный акт был достаточно мягким. Хотя граждан, пребывающих в города более чем на три дня, обязали уведомлять о месте своего проживания домовладельцев или домоуправления для последующей регистрации в милиции: перечень документов, предъявляемых при этом, был очень широк. «Прописку» можно было проставить в удостоверении личности, актовой выписке о рождении, расчётной книжке, профсоюзном билете и других документах.

Проверить у обычного прохожего на улице регистрацию было практически невозможно. Тем не менее именно декрет 1925 года положил начало процессу создания института прописки и законодательно закрепил соответствующий термин в СССР.

Паспорт и прописка в СССР

Ещё в Малой советской энциклопедии за 1930 год наличие паспортов называли признаком «полицейского государства». Но всего через два года в СССР ввели внутренние паспорта и создали собственную паспортную систему. Паспортно-визовая служба вошла в структуру народного комиссариата внутренних дел. Уже к середине 1930-х годов институт прописки в Советском Союзе утратил признаки добровольности и обрёл разрешительный характер.

«Главная цель введения прописки в СССР — контроль за перемещением граждан», — подчеркнул Виталий Захаров.

Поначалу колхозники паспорта не получили. Для переезда в город на работу или учёбу им необходимо было оформить специальные разрешительные документы в сельсовете и у председателя колхоза.

Для переезда из города в город гражданам СССР нужно было формальное основание: заключение брака, размен жилья или приглашение на работу. Труднее всего было получить прописку в Москве и Ленинграде. Одним из способов переезда в привлекательный для жизни город было трудоустройство на сложную и не престижную работу. Это ограничивало права людей, но позволяло поддерживать миграционную политику, в которой было заинтересовано государство.

«Прописка задерживала людей в тех республиках, в которых они родились. Институт прописки регулировал миграции в интересах государства, поддерживал стабильность среды проживания и, в известной мере, позитивно сказывался на культуре поведения», — отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой истории государства и права МГУ им. М.В. Ломоносова доктор юридических наук Владимир Томсинов.

По его словам, прописка также защищала права человека на пользование жилищем.

© Паспорт СССР

«Человек, живший в СССР, не мог лишиться права пользования жилым помещением без решения суда. Право пользования не было, конечно, идентично праву собственности, но в некоторых аспектах оно приближалось к нему. Чтобы лишить прописанного человека права пользования жильём, нужны были веские юридические основания», — подчеркнул Томсинов.

Несмотря на ограничения, доля городского населения в СССР постепенно росла. В 1974 году паспортизация распространилась на всех граждан страны.

Любой человек, выезжающий на срок более полутора месяцев, обязан был выписаться с предыдущего места жительства и прописаться на новом. Исключение делалось для тех, кто ехал в отпуск, на каникулы, в командировку или на лечение. Если власти по каким-то причинам отказывали в прописке, гражданин должен был покинуть населённый пункт в недельный срок.

В Уголовном кодексе РСФСР существовала статья 198 — «Нарушение паспортной системы». За проживание без паспорта и прописки люди, предварительно дважды привлечённые за это к административной ответственности, наказывались лишением свободы на срок до одного года, исправительными работами либо штрафом.

«Для власти прописка была удобным механизмом. Она позволяла контролировать миграционные потоки, направлять рабочие руки туда, где они нужны, повышать уровень комфорта проживания в крупных городах. Но, в принципе, это нарушало право на свободу передвижения», — отметила в беседе с RT заведующая кафедрой Новой и Новейшей истории МаГУ, доктор исторических наук Марина Потёмкина.

В последние годы существования СССР институт прописки попал под общественную критику. В 1990-м Комитет конституционного надзора СССР признал, что положения о прописке ограничивают право граждан на свободу передвижения и свободу выбора места жительства. Впоследствии прописку официально признали неконституционной. С 1 января 1992 года ограничительные нормы должны были перестать работать, но к этому времени Советский Союз уже прекратил своё существование.

В Российской Федерации прописка была отменена в 1993 году. Вместо неё сейчас существует институт регистрации по месту проживания и пребывания.