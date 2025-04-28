Почему нельзя оставлять еду на могилах

Священнослужитель Алексей Никодимов рассказал, почему традиция оставлять продукты на могилах усопших является нежелательной.

Отец Алексей отметил, что обычай класть на могилы пасхальные яйца, хлеб, другие продукты и алкоголь имеет языческие корни. Эта практика, по его словам, стала распространённой в советский период, когда государство ограничивало религиозную деятельность, что способствовало возникновению суеверий.

«Обряд, при котором на могиле размещают водку и ржаной хлеб, а рядом помещают фотографию покойного, абсолютно неприемлем с точки зрения церкви. Любое употребление алкоголя во время поминовения также недопустимо», - цитирует священнослужителя Сиб.фм.

Выливание алкоголя на могильный холм является кощунством. Священник пояснил, что это оскверняет память об умерших, и что подобные обряды не должны присутствовать в жизни православных семей. Также не приветствуется употребление на кладбищах пищи и напитков.

Душам усопших нужны не материальные подношения, а молитвы и милостыня, подаваемая в их память, подчеркнул отец Алексей. Вместо подношений на могилах иерей посоветовал отдать пищу нуждающимся.

Напомним, в 2025 году Радоница выпадает на 29 апреля.