28 апреля: какие праздники отмечают в России и в мире

28 апреля в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. Кроме того, можно отпраздновать день черничного пирога, день индонезийской поэзии и день французского бульдога. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 28 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 28 апреля

День работников скорой медицинской помощи

День работников скорой медицинской помощи учредили в России еще в 2020 году во времена пандемии COVID-19 — соответствующее постановление приняло правительство РФ. Для празднования выбрали 28 апреля — день, когда в 1898 году в Москве начала работу первая в стране станция скорой помощи. Поздравить медиков можно не только открыткой из мессенджера, но и простым «спасибо». А еще лучше — соблюдать ПДД, пропуская летящую на вызов скорую помощь, и следить за своим здоровьем.

Всемирный день охраны труда

Дата ежегодно отмечается с 2003-го по инициативе Международной организации труда (МОТ) как напоминание о важности безопасных условий работы и в память о тех, кто пострадал на производстве. В этот день в школах, организациях и на предприятиях по всему миру проходят лекции, тренировки, эвакуации и — не шутка — конкурсы по надеванию каски на скорость. Главная задача — привлечь внимание общества к проблемам, связанным с безопасностью рабочих мест.

День химической безопасности

Инициатива по учреждению этой даты появилась как ответ на глобальные экологические вызовы и инциденты, связанные с утечками, авариями и несанкционированным использованием химикатов. Праздник неофициальный, но важный — особенно в эпоху, когда так часто звучит слово «экология». В школах и университетах проводят тематические уроки, а в СМИ — профилактические кампании.

День французского бульдога

Да, такой праздник существует. Да, он международный. И да — его можно отмечать даже без собаки. Главное — с любовью. Эти смешные, лопоухие, слегка храпящие песики с бульдожьим упорством ворвались в наши сердца и соцсети, и даже появлялись на модных показах. В честь праздника владельцы публикуют фото своих «французов», ветеринары напоминают о важности правильного питания и ухода, а кинологи — о том, что «милота» не отменяет дрессировки. Пусть французские бульдоги не приносят тапки, как лабрадоры, и не охраняют дом, как овчарки, но уровень позитива, который они излучают, вполне сопоставим с батареей, заряженной на 100%.

День «Поцелуй свою вторую половинку»

Праздник без границ, национальностей и географии. Kiss Your Mate Day, как его называют англоязычные источники, — отличный повод прекратить ссоры в отношениях и провести время вместе. Праздник появился в интернете примерно в начале 2010-х, и с тех пор его подхватили блогеры, парочки и просто романтики. Главное условие — поцелуй должен быть искренним. Даже если вы уже 10 лет вместе и знаете друг о друге слишком много. А если поцеловать некого — можно подарить себе мороженое. Тоже терапия.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 апреля в других странах

День черничного пирога — США. Американцы настолько любят праздники в честь еды, что в их календаре найдется подходящая дата практически на любой гастрономический каприз. Черника в США — не просто ягода, а часть культурного кода: местные фермеры выращивают ее с XVIII века, а десерт на ее основе давно стал символом домашнего уюта и бабушкиной выпечки. В этот день кафе пекут пироги, супермаркеты устраивают акции, а домохозяйки ведут горячие баталии — чей рецепт «настоящий американский».

День поэзии — Индонезия. Его отмечают в память о смерти национального поэта Чайрила Анвара. Впрочем, праздник давно вышел за рамки одной биографии и стал чем-то вроде местного аналога «Читаем стихи вслух». Поэты устраивают живые выступления, школьники готовят творческие вечера, а местные издательства выпускают тематические подборки.

День святого Пьера Шанеля — Уоллис и Футуна. Эти острова — заморское владение Франции, затерянное в южной части Тихого океана. Святой Пьер Шанель, которому посвящен праздник, был католическим миссионером и первым мучеником Океании: в XIX веке прибыл на острова, чтобы проповедовать христианство, и погиб от рук местного вождя.

День национальных героев — Барбадос. На родине рома, песка и Рианны 28 апреля проходят масштабные торжества: Барбадос вспоминает своих национальных героев. Это политики, борцы за свободу, культурные деятели — те, кто формировал страну в прошлом и вдохновляет ее в настоящем. Парад, концерты, выступления в школах — все в лучших традициях патриотических праздников.

Религиозные праздники 28 апреля

День апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима

28 апреля православная церковь почитает трех апостолов от семидесяти: Аристарха, Пуда и Трофима. Все трое были учениками апостола Павла, участвовали в его миссиях, проповедовали христианство среди язычников и пострадали за веру. Упоминание о каждом из них можно найти в Новом Завете.

В этот день верующие читают молитвы о стойкости духа, о помощи в трудных обстоятельствах, о мужестве и вере. Если вы далеки от религии — все равно хорошая возможность напомнить себе: быть человеком — это всегда актуально.

Народные праздники и приметы 28 апреля

Пудов день

На Руси 28 апреля — Пудов день. Назван он не в честь меры веса, а в память об апостоле Пуде. Но это совпадение породило массу поговорок и примет. «На Пуда земля пудом наливается», — говорили крестьяне, потому что в это время почва напитывается влагой и становится тяжелой, готовой к посеву.

День считался благоприятным для начала сельхозработ. Люди верили, что если на Пуда небо хмурое, но без дождя — год будет урожайным. А если в этот день вы случайно уронили что-то тяжелое — «Пуд счастья в дом придет».

Приметы

Если утро пасмурное, а к полудню выглянуло солнце — лето будет жарким и долгим.

Воробьи громко щебечут — к ясной погоде.

Пчелы вылетели из ульев — весна окончательно победила.

Снег, если вдруг он еще лежит, начал быстро таять — жди бурного цветения в начале мая.

Какие исторические события произошли 28 апреля

1503 год — состоялась битва при Чериньоле: первое в мировой истории сражение, в котором огнестрельное оружие стало решающим фактором победы. Старый мир окончательно простился с рыцарскими атаками и взял на вооружение порох.

— состоялась битва при Чериньоле: первое в мировой истории сражение, в котором огнестрельное оружие стало решающим фактором победы. Старый мир окончательно простился с рыцарскими атаками и взял на вооружение порох. 1686 год — Исаак Ньютон представил первый том своего фундаментального труда «Математические начала натуральной философии» Королевскому обществу в Лондоне. Так наука получила свои первые «физические скрижали».

— Исаак Ньютон представил первый том своего фундаментального труда «Математические начала натуральной философии» Королевскому обществу в Лондоне. Так наука получила свои первые «физические скрижали». 1848 год — автор острых сатирических произведений Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин отправлен в ссылку в Вятку за свободомыслие.

— автор острых сатирических произведений Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин отправлен в ссылку в Вятку за свободомыслие. 1910 год — Клод Грэхем-Уайт совершил первый в истории Великобритании ночной полет на самолете.

— Клод Грэхем-Уайт совершил первый в истории Великобритании ночной полет на самолете. 1945 год — Красная армия начала штурм Рейхстага. Один из самых символичных моментов Второй мировой войны: победа уже близка.

— Красная армия начала штурм Рейхстага. Один из самых символичных моментов Второй мировой войны: победа уже близка. 1945 год — в Италии казнены Бенито Муссолини и его спутница Клара Петаччи.

— в Италии казнены Бенито Муссолини и его спутница Клара Петаччи. 1969 год — на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

— на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». 1973 год — легендарный альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd впервые возглавил чарт Billboard.

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— в СССР последний раз присвоили звание Маршала Советского Союза. Его получил Дмитрий Язов. 2001 год — американец Деннис Тито стал первым космическим туристом. Он купил себе билет в космос и тем самым навсегда изменил правила игры в космической индустрии.

— американец Деннис Тито стал первым космическим туристом. Он купил себе билет в космос и тем самым навсегда изменил правила игры в космической индустрии. 2016 год — состоялся первый запуск ракеты с космодрома Восточный.

Дни рождения и юбилеи 28 апреля

В 1442 году родился Эдуард IV — король Англии, участник войны Алой и Белой розы.

— король Англии, участник войны Алой и Белой розы. В 1758 году родился Джеймс Монро — 5-й президент США и автор доктрины, которая изменила внешнюю политику Нового Света.

— 5-й президент США и автор доктрины, которая изменила внешнюю политику Нового Света. В 1908 году родился Оскар Шиндлер — немецкий предприниматель, спасший около 1200 евреев во время Холокоста.

— немецкий предприниматель, спасший около 1200 евреев во время Холокоста. В 1916 году родился Ферруччо Ламборгини — итальянский промышленник, основатель марки Lamborghini.

— итальянский промышленник, основатель марки Lamborghini. В 1926 году родилась Харпер Ли — американская писательница, автор культового романа «Убить пересмешника».

— американская писательница, автор культового романа «Убить пересмешника». В 1948 году родился Терри Пратчетт — британский писатель, автор серии «Плоский мир».

— британский писатель, автор серии «Плоский мир». В 1964 году родилась Л'Рен Скотт — модель, дизайнер, известная своими отношениями с Миком Джаггером.

— модель, дизайнер, известная своими отношениями с Миком Джаггером. В 1973 году родился Иан Мердок — разработчик операционной системы Debian, значимая фигура в мире open source.

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