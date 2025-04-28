Поход Ермака: зачем атаман отправился покорять Сибирь

Несмотря на то, что сибирский поход Ермака кажется нам событием относительно недавним и хорошо известным, это не так. Хотя, действительно, времена Ивана Грозного довольно подробно описаны в летописях, относительно самой личности легендарного атамана и его похода существует немало вопросов.

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Вот, например, кто дал Ермаку приказ отправиться в Сибирь?

Иван Грозный

Казалось бы, самый очевидный ответ — именно государь. В 1563 году во главе Сибирского ханства встал хан Кучум — потомок Чингисхана из династии Шибанидов. Он начал постепенно наращивать свою власть внутри региона, но поначалу, не чувствуя за собой достаточно силы, подчинялся Москве и платил дань царю Ивану Грозному. Но так было лишь до поры — до времени. Фактическим объявлением войны России стало убийство московского посла. После чего начались набеги на территорию Перми и расположенные по реке Каме города и поселения.

Ответить на них Грозный не мог, так как почти вся армия была сосредоточена на западных границах — шла Ливонская война. А вот использовать своеобразную ЧВК того времени — вполне. Впрочем, если первоначально царь и одобрил поход Ермака в Сибирь, то вскоре «дал заднюю». Когда татары и манси активизировали набеги на приграничные уральские территории, из Москвы пришел приказ вернуть казаков для защиты восточных рубежей страны.

Купцы Строгановы

Знаменитые российские историки Николай Карамзин и Сергей Соловьев считают, что идеологами сибирского похода Ермака были купцы Строгановы. В 1570-х они получили от царя разрешение на владение приуральскими землями. И, желая обезопасить их, как раз и обратились к донским и волжским казакам. Именно во владениях Строгановых был сформирован и вооружен основной отряд из 840 человек, командовать которым пригласили Ермака.

По мнению ряда историков, первый, второй и третий походы Ермака осуществлялись по инициативе Строгановых без согласования с Москвой. В известность Ивана Грозного поставили лишь постфактум, когда Сибирское ханство было в основном разгромлено. Только после этого из Москвы был выслан отряд князя Семена Болховского, чтобы оказать помощь в дальнейшей экспансии и удержании завоеванных территорий. Ну а еще, чтобы контролировать самовольных Строгановых, чересчур усиливших свое влияние на Урале.

Казачья вольница

По еще одной исторической версии, инициатива завоевательного похода исходила от самого Ермака. Ну а Строгановы, в землях которых казаки неоднократно бесчинствовали, только рады были помочь провиантом и вооружением, чтобы отправить «лихих людей» с глаз подальше.

Впрочем, есть и еще одно интересное предположение, согласно которому Ермак сам был потомком Чингисхана, а его поход был всего лишь эпизодом борьбы за наследство.