СССР против США: ядерная война, которой не было

После 1949 года, когда Советский Союз обзавелся собственной атомной бомбой, военное столкновение сверхдержав неизбежно привело бы к взаимным ядерным ударам. И в СССР, и в США существовали сценарии действий на случай ограниченной или массированной ядерной атаки.

Апокалипсис по-американски

Поначалу обмен ядерными ударами с коммунистическим блоком не рассматривался руководством США как катастрофа. На этот случай было заготовлено несколько планов, предполагавших продолжение войны обычными средствами. Например, в соответствии с планом 1949 года под названием «Дропшот», Америка и ее союзники должны были противостоять вторжению русских на Ближний Восток, в Западную Европу и Японию. При этом предполагалось, что многие страны сохранят нейтралитет. Несмотря на применение русскими химического и биологического оружия, американцы рассчитывали остановить их на Рейне и в Альпах, а затем перейти в контрнаступление и дойти до Москвы, чтобы в дальнейшем полностью оккупировать Россию.

После достижения СССР и США ядерного паритета в 1960—80-х возникла ситуация, когда в результате удара противника (первого или ответного) крупнейшие города и военные базы Америки уже через час лежали бы в руинах. Согласно плану уничтожения оборонных объектов США, составленному советскими стратегами, меньше всего пострадали бы такие штаты, как Орегон, Аризона, Западная Вирджиния, Юта и Луизиана. Остальные территории были бы в значительной мере разрушены и заражены радиацией. 50—60 млн американцев погибли бы сразу, остальные, включая президента и конгрессменов попытались бы укрыться в убежищах.

Дальнейшие действия выживших американцев должны были регулироваться секретным Единым интегрированным оперативным планом SIOP. Согласно ему, захват территории СССР и Китая уже был необязательным — предполагалось, что ядерная бомбардировка сделает их «нежизнеспособными обществами». Американские военные, согласно документу 1963 года, лишь должны были «убедиться» в том, что послевоенный баланс сил сместился в пользу США.

СССР: постъядерный блицкриг

В случае применения американцами стратегического ядерного оружия, скорее всего, погибло бы 50—70% населения Советского Союза, в том числе жители Ленинграда, Москвы, Киева и Новосибирска. Но в сельской местности люди бы остались. Выжить также удалось бы партийным руководителям, специалистам и квалифицированным рабочим, которые укрылись бы в бомбоубежищах. Сохранение производства и командного состава армии предопределило бы продолжение войны. Часть заводов переместилась бы в подземные цеха, другая была бы эвакуирована в наименее пострадавшие местности. Методички гражданской обороны предписывали в числе первых мероприятий массовое захоронение трупов погибших. Одновременно с этим оставшиеся войска, в том числе за границей, должны были продолжать боевые действия обычными средствами.

«В отличие от западных разработчиков военных планов, советские стратеги исходили из того, что их массированный удар лишь создаст условия для победы в войне, которая будет одержана классическим способом — с захватом территории противника», — утверждает, например, чешский исследователь Петр Лунак.

На учениях Организации Варшавского договора отрабатывались планы, когда ядерные удары уничтожали лишь часть стран, а остальные государства продолжали бы войну с Западом. Например, в 1979 году была проведена военно-штабная операция «Семь дней до реки Рейн». По легенде, взаимными ударами ядерного оружия должна была быть полностью уничтожена Польша, а в ответ ее коммунистические союзники бросили бы танки на Западную Европу. За 9 дней они должны были дойти до французского города Лиона, а остановилось бы наступление только в Пиринеях.

Разумеется, реальность могла бы поставить крест на всех этих планах из-за возможных непросчитанных последствий бомбардировок — глобальной «ядерной ночи» и резкого похолодания из-за выброса в атмосферу большого количества сажи от пожаров. Кроме того, увидев масштабы разрушений, солдаты могли бы отказаться выполнять любые приказы.