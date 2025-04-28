Какой была первая квартира Сталина в Кремле

Закончилась решающая фаза Гражданской войны – и высшим представителям воцарившейся в стране советской власти, несколько лет безвылазно пропадавшим на фронте, пришлось решать жилищный вопрос. Несмотря на всеобщую разруху, им полагались особые условия. Правда, мало кто из революционеров гнался за квадратными метрами. Роскошь и вовсе была чужда практически всем из них.

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Переезд в Кремль

Своей резиденцией большевики выбрали Кремль. Помимо удобного расположения в центре Москвы и шикарной возможности ходить на работу пешком, такая идея несла в себе важную функцию. В случае восстания древние стены послужили бы дополнительной защитой для обитателей. Вслед за Владимиром Лениным, уже осевшем на Боровицком холме, в крепость потянулись остальные сановники.

Герой обороны Царицына, Иосиф Сталин, сменил в Кремле три квартиры. Свою московскую эпопею будущий вождь начинал вместе с женой Надеждой Аллилуевой в тесном помещении во Фрейлинском коридоре Большого Кремлевского дворца. Если верить известному исследователю сталинского периода, Феликсу Чуеву, неудобность квартиры у Троицких ворот отмечал еще Ленин, хлопотавший за улучшение жилищных условий своего ставленника.

Кадка с солеными огурцами

Чуев описывал убранство квартиры со слов своих собеседников, среди которых хватало лиц, особо приближенных к Сталину. Все комнаты были проходными. В прихожей стояла кадка с солеными огурцами. На вешалке висела сталинская доха мехом наружу, возможно, привезенная из ссылки в Туруханском крае. Рядом помещалась фронтовая шинель, с которой хозяин отказывался расставаться, несмотря на ее ветхость. На полу стояли старые подшитые валенки.

«Если первая квартирка была просто очень маленькая, то вторая, в Потешном дворце, куда Сталин переехал в 1931 году, – уже побольше, — рассказывал приемный сын владельца жилплощади Артем Сергеев. — Третья квартира располагалась напротив Арсенала. Туда он переехал после смерти Аллилуевой. От нее ничего не осталось. Как и все остальное, что принадлежало Сталину, она была разрушена».

Смерть Аллилуевой

Сталинскую квартиру в Потешном за глаза окрестили «нехорошей». Именно в ней в ночь на 9 ноября 1932 года свела счеты с жизнью Надежда Аллилуева. Знавший лидера партии ближе многих других Вячеслав Молотов уже в 1970-е объяснял причину такого поступка женщины «необоснованной ревностью».

«Парикмахерша была, к которой Сталин ходил бриться. Супруга этим была недовольна. Очень ревнивый человек», — делился высокопоставленный отставник своими соображениями.

Вполне возможно, на самом деле мест жительства у «отца народов» в Москве было больше, чем вспомнил Сергеев. Согласно одному из источников, после трагедии с Аллилуевой вдовец сначала переехал в другую квартиру в том же Потешном дворце, и лишь время спустя сменил адрес на 1-й корпус Кремля.

Квартиру в роскошных палатах 1651 года постройки, возведенных для тестя царя Алексея Михайловича, впоследствии вспоминала дочь Сталина Светлана Аллилуева, бежавшая из СССР в 1967-м.

«Квартира была скромная, с буржуазной мебелью», — делилась она.

«Там была комната для гувернантки, а также столовая, достаточно большая, чтобы в ней поместили рояль. Также была библиотека, комната матери и маленькая спальня отца, где стоял стол с несколькими телефонами», — цитата приводится по книге Розмари Салливан «Дочь Сталина».

Свою комнату Светлана делила с няней. В другой детской жили мальчики: Артем Сергеев и Василий Сталин.

Фуражка на вешалке

А в 1-м корпусе самый главный человек Советского Союза занимал апартаменты под номером один. Число жителей древней крепости на берегу Москвы-реки, еще в 1920-е перевалившее за все мыслимые пределы, к тому моменту значительно снизилось. Глобальные чистки в партаппарате, государственных органах и армейской верхушке выкосили многих обитателей Кремля, от Льва Троцкого до Михаила Тухачевского. По состоянию на 1941 год соседями Сталина оставались лишь восемь высших руководителей СССР. В их числе: Молотов, Лазарь Каганович, Климент Ворошилов, Михаил Калинин и Анастас Микоян. Остальные 68 функционировавших квартир занимали 68 героев былых времен: пламенные революционеры, ставшие персональными пенсионерами, родственники Ленина и Феликса Дзержинского.

Одним из редких гостей в квартире Сталина посчастливилось стать французскому писателю Анри Барбюсу. Устройство быта вождя в начале 1930-х он записал максимально подробно.

«В Кремле, напоминающем выставку церквей и дворцов, стоит маленький трехэтажный домик, — отмечал Барбюс. — Домик этот был раньше служебным помещением при дворце. Поднимаемся по лестнице. На окнах – белые полотняные занавески. Это три окна квартиры Сталина. В крохотной передней бросается в глаза длинная солдатская шинель, над ней висит фуражка. Три комнаты и столовая обставлены просто, как в приличной, но скромной гостинице».

Берия уничтожил архивы

В любом случае после кончины жены Сталин все реже ночевал по месту прописки. А в конце 1933-го окончательно перебрался на так называемую ближнюю дачу в Кунцево.

Известная актриса Ольга Аросева, дочь старого большевика и давнего соратника Сталина Александра Аросева, расстрелянного в 1938 году, всегда подчеркивала аскетизм, свойственный вождю. Маленькой девочкой она сидела у него на коленях, за что получила прозвище «Любимица Иосифа».

«Он был не меркантилен, он очень просто жил. Когда я видела его, он был в простой шинели солдатской», — вспоминала Аросева.

Жилые помещения были окончательно ликвидированы в Кремле после смерти Сталина. Как утверждала Светлана Аллилуева, одновременно с кончиной вождя Лаврентий Берия приказал вывезти из Кунцево все письменные столы, шкафы и сейфы. Архивные бумаги, хранившиеся в Кремле, потенциальный преемник, по предположению исследователя Дмитрия Волкогонова, уничтожил самостоятельно.