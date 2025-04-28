Кому на Руси не ставили крест на могиле

Крест обычно не устанавливают на могилах тех, кто, формально оставаясь крещенным, в своей жизни самостоятельно исключает себя из православной церкви.

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Ведь крест на могиле православного не только указывает на его религиозную принадлежность, но и символизирует надежду на воскресение из мертвых и вечную жизнь с Христом.

Иногда священнослужители отказывают крещеному человеку в праве быть похороненным по православным обычаям. Ранее применялись еще более строгие меры: погребение за пределами церковного двора, на неосвященной земле, чтобы могила быстрее заросла и исчезла из памяти людей.

Кто, по мнению церкви, заслуживал такой участи?

Колдуны и гадалки

Крест не ставили на могилах тех, о ком точно знали, что водится с «нечистым» – так хоронили ведьм, колдунов, волхвов, тех, кто участвовал в языческих игрищах и не раскаялся. 93 глава «Стоглава», написанного при Иване Грозном, говорила так: «Всякое волхвование отречено есть от Бога, яко бесовское служение есть».

Без отпевания и без креста хоронили и травниц, поскольку те часто прибегали к заговорам. Во времена Ивана IV даже законодательно запрещалось «копать коренья», так как считалось, что травы могут использовать колдуны для наведения порчи.

Относится это и к современным магам и чародеям, пусть даже они сами считают себя «православными» и размещают в квартирах иконы.

Еретики

По церковным канонам человек, которого предали анафеме, больше не является православным, и поэтому на его могиле крест не ставят. Тут надо уточнить, что на Руси было множество более мелких церковных наказаний, например временное отлучение от церкви, запрет в Евхаристии на определенный срок или наказание в виде стояния в притворе храма, а не внутри. Все это должно было привести человека к покаянию. К анафеме прибегали очень редко, и даже после смерти ее могли снять из-за новых обстоятельств.

Тем не менее, если человек упорствовал, он сам себя извергал из лона церкви, хоть и продолжал считать себя православным. Поэтому еретиков – стригольников, жидовствующих, хлыстов, скопцов и прочих хоронили без креста.

Самоубийцы и утопленники

И сейчас РПЦ не отпевает и не поминает людей, которые свели счеты с жизнью. Это считается одним из самых страшных грехов, ведь этим поступком человек отказывается от Бога, полагая главной собственную волю. Самоубийством крещеный человек извергает себя из церкви и отдает душу дьяволу. Креста на могиле самоубийц не ставят, в храме не поминают, а единственная молитва, которой за него можно молиться – поминание дома, келейно, – об этом в своих статьях указывает московский священник Игорь Фомин, настоятель храма Св. Александра Невского.

До революции священники с подозрением относилась к утопленникам, особенно, если не было свидетелей гибели. А если тело не было опознано, то и вероисповедание человека точно не было установлено. Кроме этого, человек умирал без последнего причастия, и потому тело поступало в распоряжение светских властей, которые хоронили его недалеко от кладбища, на неосвященной земле в могиле без креста.

В глухих деревнях утопленника уносили подальше от жилья и заваливали мусором, при этом еще и выполняя разные якобы «народные», а на самом деле языческие ритуалы, чтобы покойник «не встал», – это описывает этнограф Елизавета Петровна Картамышева в работе «Заложные покойники и оживающие мертвецы».

Лицедеи

В Апостольских правилах указано прямо:«взъемший в супружество... позорищную (то есть актрису или танцовщицу), не может быти епископ, или пресвитер, ни диакон, ниже вообще в списке священнаго чина». К мирянам, женившихся на актрисах, церковь относилась более терпимо, но стоит вспомнить оперную диву Прасковью Жемчугову, которая вышла замуж за князя Шеретметева, и была вынуждена остаток жизни проводить в молитвах и творить милостыню. Очевидно, женщина, чье здоровье было подорвано чахоткой, сама понимала, какой грешный образ жизни она вела.

Преподаватель Игорь Николаевич Чистюхин в статье «Отношение христианской церкви к театру...» пишет, что в РПЦ не существует канона, по которому хоронить актеров наравне со всеми было запрещено.

Протодиакон Дмитрий Половников указывает, что театр восходит корнями к языческим мистериям, которые несовместимы с православием. Поэтому, когда вопрос христианского захоронения касался скоморохов, шутов и плясуний, чьи выступления могли сопровождаться телесным и духовным блудом, церковь отказывала им в христианском погребении.

Одержимые и умалишенные

Если человека считали одержимым, то крест на могиле не ставили. Считалось, что покойный настолько предал свою душу греху, что позволил бесам овладеть ею. Увы, но за одержимых принимали и душевнобольных – людей с раздвоением личности, с шизофренией, с маниакально-депрессивным психозом.

Грешники

Бывало и так, что священники отказывались хоронить по православным канонам людей, впавших в распутство или в пьянство. В этом случае пьяниц приравнивали к самоубийцам, которые убивали в себе не только тело, но и душу, а развратники шли в ад, а значит, смысла не было ставить на могиле символ вечной жизни.

Хоронили в могилах без креста блудниц и продажных женщин даже в XIX веке, когда проституция была легализована.

Без креста хоронили казненных преступников – убийц, насильников и самозванцев. Например, тело Лжедмитрия было сожжено, а прах его развеян.

Инородцы

В могиле без креста рисковал оказаться умерший в дороге иностранец (например, европеец, которого могли признать латинянином) или представитель народов России, которого могли счесть магометанином или язычником.

Все это происходило еще и потому, что до революции кладбища были в ведении РПЦ, а священники опасались невзначай осквернить освященную землю кладбища. Без вопросов священники разрешали погребать прихожан, которых хорошо знали, или незнакомцев, которых успевали перед смертью исповедать, соборовать и причастить. В других случаях они осторожничали.

Сейчас, когда кладбища находятся в ведении муниципалитетов, запретить ставить крест на могиле никто не может.