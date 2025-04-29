Как Россия и СССР зарабатывали на войнах

Обычно, говоря о войнах, отмечают расходы на них и понесённые потери. Тем не менее в истории нашей страны было несколько военных конфликтов, по итогам которых мы смогли не только потратить, но и заработать

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Россия Рюриковичей и Романовых

Наверное, самым удачным военным предприятием доромановской Руси можно считать казанский поход Ивана Грозного. Дело в том, что казанское войско ещё в XV веке неоднократно разоряло Москву и другие русские города, уводило тысячные полоны. Едва ли не каждый «вечный мир», заключавшийся предками Грозного с казанскими ханами, кончался одинаково – татарским набегом. Да и условия договоров были кабальным. Например, по русско-казанскому мирному договору 1445 года, заключённому великим князем Василием II, Казань получала: выкуп 200 000 рублей серебром за освобождение из плена Василия II и его окружения; в русские города назначались казанские чиновники для контроля уплаты контрибуции и сбора налогов; как гарантию уплаты Казань получала доходы ряда русских городов.

Иван IV Грозный, взяв Казань, не только обнулил все эти обязательства, он обезопасил русское государство от набегов в будущем и открыл безопасный путь для торговли с Востоком, в первую очередь – с Персией.

Другие прибыльные войны – уже дело рук Романовых. Например, часто пишут про тяжесть для российской экономики Северной войны, забывая о положительных экономических эффектах. Например, выход в Балтийское море, что было исторической задачей России на протяжении многих веков. Это означало, в том числе, лов рыбы в промышленных масштабах. Главное – беспрепятственная торговля с Европой. Санкт-Петербург был нужен не просто как новая столица государства, как важный торгово-логистический центр, в первую очередь. Причём постепенно экспорт начал превалировать над импортом, то есть деньги текли в казну, а не из неё.

Застраивается Северо-Запад России мануфактурами, идёт освоение Прибалтики.

По итогам двух русско-турецких войн Екатерины II, в 1768-1774 и 1787-1792 годах, Россия приросла Крымом, Азовом, Кабардой и землями между южным Бугом и Днепром. Османская империя выплатила 4,5 млн рублей контрибуции.

Покорение Средней Азии в XIX веке длилось несколько десятилетий, но закончилось успешно для России. Мы присоединили 3 501 510 км² (3076628 квадратных вёрст) территории. Главное, стратегический продукт того времени, хлопок, стал нашим и его можно было не покупать, а, наоборот, продавать, пополняя бюджет государства. Еще Россия стала осваивать природные богатства Каспия. Не отказалась и от добычи полезных ископаемых, включая золото.

Советский Союз

СССР боролся, как известно, за мир во всём мире и стремился распространить как можно шире единственное верное учение. Все эти занятия требовали серьёзных затрат, тем не менее первый после образования СССР конфликт с внешним неприятелем носил коммерческий характер – это была война за КВЖД. Китайско-Восточная железная дорога с мая 1924 года была совместным советско-китайским предприятием, но китайская сторона неоднократно предпринимала попытки захватить КВЖД, что привело в 1929 году к пограничной войне, в которой СССР использовал новейшие на тот момент танки собственного производства, МС-1. КВЖД осталась за СССР. Доходы дороги, согласно докладу её руководства, составили: в 1929 году — 68,1 млн рублей, в 1930 году — 49,2 млн рублей, в 1931 году — 40,6 млн рублей.

В 1935 году, в связи с изменившейся международной обстановкой Советский Союз продал КВЖД государству Маньчжоу-го, японской марионетке, за 140 миллионов иен.

Успешной в финансовом плане для СССР была оккупация севера Ирана, начавшаяся в августе 1941 года. Юг страны заняли британские войска. СССР получил под свой контроль нефтяные месторождения, а через «Персидский коридор» за время Великой отечественной войны поступило до 34% поставок по ленд-лизу. Причём, в отличие от арктических конвоев, этот путь был безопасным, и не было потерь при транспортировке от действий немецких войск. Ушёл из Ирана СССР в мае 1946 года.

Помощь просоветским силам в ходе гражданской войны в Анголе в семидесятые годы XX века была не совсем бескорыстной: мы получили контроль над нефтью и полезными ископаемыми этой страны, включая золото и алмазы. Советский контингент в Африке, включая Эфиопию и Мозамбик, был порядка 30 тысяч человек.

Формально не участвуя во Вьетнамской войне, СССР получил выгоды от победы Северного Вьетнама. В первую очередь – военную базу в Камрани. Кроме того, Вьетнам поставлял в СССР товары народного потребления и продукты, включая рис. Кроме того, вьетнамские девушки были первыми советскими гастарбайтерами – их массово завозили для работы на предприятиях лёгкой промышленности СССР.