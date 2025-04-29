Calendario Romano: для кого издается «Календарь горячих священников»

Ежегодный календарь Calendario Romano — один из самых узнаваемых и популярных римских сувениров. В нем собраны 12 черно-белых портретов молодых и привлекательных священников в рясах с белым воротником или традиционных головных уборах. Однако автор снимков Пьетро Пацци неожиданно признался, что не все модели на самом деле являются представителями католической церкви. Для кого издается календарь и как влияет он влияет на туризм в Риме — разбиралась «Лента.ру».

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«Календарь горячих священников» помогает туристам больше узнать о Ватикане

Первый выпуск Calendario Romano, который получил неофициальное название «календарь горячих священников», появился в газетных киосках Рима в 2003 году, но пик его популярности пришелся на середину 2010-х годов. Ватикан сразу же заявил, что он не имеет отношения к календарю, назвав его «личной инициативой автора».

Несмотря на отсутствие благословения Святого престола, его создателям удавалось продавать по 75 тысяч экземпляров календаря в год. Новые выпуски без проблем выставлялись на площади Святого Петра или рядом с ателье, где одевают кардиналов. В настоящий момент календарь можно приобрести не только на улицах Рима и Ватикана, а также на официальном EBay.

Сам автор проекта Пацци никогда не получал никаких жалоб от Святого престола. Более того, по словам фотографа, проект стал инструментом для помощи туристам, которые впервые посетили Рим. Внутри календаря, помимо портретов привлекательных священников без указания их имен и фамилий, напечатаны исторические и забавные факты о Ватикане, а также адрес единственной на территории государства аптеки и часы работы музеев.

«Каждый год качество туризма ухудшается. Многие туристы даже не знают, где они находятся. Через календарь я стремлюсь помочь им понять, где они проводят свой отпуск и что творится вокруг», — отметил фотограф.

При этом Пацци не скрывает, что снимки молодых и красивых священников — маркетинговый ход для высоких продаж календаря.

Молодое и красивое лицо — лучший способ сделать продукт более привлекательным. Моя цель состоит в том, чтобы привлечь интерес широкого круга общественности

Пьетро Пацци фотограф

Большая часть мужчин из календаря на самом деле не были священниками

Пацци фотографирует мужчин в канун празднования Пасхи. По его словам, не все они священники, а некоторые и вовсе не коренные итальянцы. Так, в выпуск 2008 года Давид Руис Суарес. Во время пасхального шествия по Севильи Пацци принял молодого человека за священника и сфотографировал его. Сам Суарес считает, что причиной этого могла стать черная туника, которая была на нем.

У фотографа есть и постоянные модели: Джованни Галиция, например, снимался сразу для трех выпусков календаря. В соцсетях даже ходили слухи, что он — бывший священник, который якобы оставил службу ради любовных отношений. Однако сам Галиция отрицает эту информацию.

Пьетро разрабатывал этот художественный проект, чтобы показать туристам итальянские города с их классическими персонажами. Венеция с гондольерами или священники в качестве римского символа. Он попросил меня принять участие, и я подумал, что это будет интересно Джованни Галиция бортпроводник, модель календаря Calendario Romano

В первый раз Галиция, который сейчас работает бортпроводником, попал в объектив Пацци, когда ему было 17 лет. По его словам, он согласился попозировать для календаря перед церковью в Палермо, поскольку давно был знаком с автором проекта.

Российский аналог «Календаря горячих священников»

В 2024 году календарь Calendario Romano отпраздновал свой 20-летний юбилей. Пользователи сети, большую часть которых преимущественно составляют женщины, до сих пор активно обсуждают манекенщиков, которые участвовали в съемках.

«Я грешила весь год», «У меня был такой календарь. Мистер сентябрь (ой, пардон, святой отец), самый лучший!», «Купила такой в июне. Лежит в ящике. Стыдливо посматриваю на него», «Как говорила моя бабушка: "Да простит меня Бог"», «Тот самый календарь из Ватикана, разжигающий грехи», — писали они в комментариях под видео юзерши с никнеймом @una__damma в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Русская православная церковь, в свою очередь, решила не отставать от популярности Calendario Romano и создала альтернативный проект. В декабре 2015 года в продажу поступил календарь под названием «Поп плюс Кот», в котором были напечатаны черно-белые портреты священнослужителей с их любимыми питомцами. Лицами января стали протоиерей Олег Батов и его кот Апельсин, а мая — иеромонах Григорий (Побожин) и кошка по кличке Кошка.