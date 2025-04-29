Янтарная комната: как домохозяйка сохранила сокровища Царского Села

25 лет назад в Царское Село вернулись подлинные фрагменты Янтарной комнаты. Их России передал министр по делам культуры ФРГ, передает корреспондент «МИР 24» Матвей Королев.

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В середине 1990-х годов по немецкому телевидению шла программа о поисках Янтарной комнаты. Одна из зрительниц обратила внимание на схожесть ее домашнего комода с тем, что показывают на экране. Она обратилась к журналистам. Те провели экспертизу и выяснили: несколько десятков лет подлинная мебель из Екатерининского дворца находилась в квартире у домохозяйки.

Новость оказалась в заголовках почти всех СМИ. Ведь последний раз оригинальные панно видели в 1945 году в Королевском замке Кенигсберга. Тогда немецкий специалист по янтарю Альфред Роде пытался укрыть его от британских бомбардировок.

«Он ее упаковал, видимо, очень нежно закрыл, я так предполагаю. Положил в ящик и убрал», — Лариса Бардовская, сотрудница музея-заповедника «Царское Село».

Когда Красная армия вошла в Кенигсберг, под завалами янтарную комнату не обнаружили. Уже больше 80 лет никто не знает, где она.

«В нашем дворце, старая гвардия, они всегда говорили: "Она не уничтожена, она исчезла. Ищите"», — Лариса Бардовская, сотрудница музея-заповедника «Царское Село».

В 2000 году объявился еще один подлинный предмет интерьера. Немецкое правительство конфисковало у некоего нотариуса мозаику «Осязание и обоняние», которую тот получил от офицера вермахта, участвовавшего в вывозе экспонатов из Екатерининского дворца. Для проверки ее оригинальности обратились в Царское Село. Экспертизу поручили Борису Игдалову.

«Я говорю: "Послушайте, у меня визы нет, как я полечу". Он говорит: "Сейчас мы этот вопрос решим". И ночью практически уже в 00:00 открыли специально немецкое консульство. Консул тогда пришел сам в ночи и говорит: "Вы знаете, за все время существования российско-немецких отношений это первый случай такого рода"», – рассказал руководитель царскосельской янтарной мастерской, художник-реставратор высшей категории Борис Игдалов.

Мастер подтвердил подлинность, но к тому моменту царскосельская янтарная мастерская уже воссоздала мозаику.

Янтарную комнату открыли в 2003 году. Тогда подлинные мозаика и комод заняли свое место в восстановленном интерьере, который представили к 300-летию Санкт-Петербурга.