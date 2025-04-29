Почему Россия стала женским государством

Согласно недавним статистическим данным, на планете проживает больше мужчин, а не женщин. Но на Россию такая тенденция не распространяется. В нашей стране женское население традиционно преобладает над мужским. Чем же это можно объяснить?

Женщины против мужчин

По информации ООН, на каждую сотню женщин на планете в среднем приходится 102 мужчины. При этом «самыми мужскими» странами можно считать Катар, где мужчин больше чем женщин в 3,29 раза, ОАЭ – в 2,19 раза и Бахрейн – в 1,54 раза.

Но едва ли эти сведения можно считать репрезентативными. Дело в том, что из-за специфики ислама многие женщины просто не участвуют в переписи населения, а внушительный численный перевес мужчин обеспечивают мигранты.

В Китае и Индии же до сих пор распространён селективный отбор – прерывание беременности на стадии, когда возможно установить пол ребёнка. Многие китайские и индийские семьи предпочитают воспитывать сыновей, а поэтому демографы бьют тревогу – этим странам грозит в будущем гендерный дисбаланс. Уже каждый пятый китаец не может найти себе жену.

Российские реалии

В России же всё наоборот. Преобладание женского населения над мужским в нашей стране было зафиксировано ещё в начале XX века. По данным Росстата, в РФ женщин больше чем мужчин почти на 11 миллионов человек. Другими словами, на 100 дам в среднем приходится 86 джентльменов. Больший разрыв в мире наблюдается только в Украине и Эстонии.

«Женскими» российскими городами можно считать Нижний Новгород, Санкт-Петербург и даже Москву. Но всё-таки найти жену большого труда не составит в провинциальной городке Плёс Ивановской области. В этом населённом пункте 61,7% населения – это представительницы прекрасного пола.

Наиболее распространённая причина, объясняющая такой дисбаланс, – высокий уровень мужской смертности. Мужчины гораздо больше женщин склонны к рискам и нездоровому образу жизни, а также они вынуждены много работать, чтобы содержать семьи в достатке. Так, кавалеры в пять раз чаще женщин умирают от инфаркта миокарда. Да и вовлечены они в деятельность, связанную с повышенной травмоопасностью и вредным производство М: водители, моряки, шахтёры, нефтяники, газовики, атомщики, монтажники, пилоты, пожарные, спасатели.

Любопытно, что уже среди 35-летних россиян представителей женского пола больше примерно на 3%, в 40 лет женщин больше чем мужчин на 7%, к 65 годам – в два раза, а к 80 годам – в три.

Но рождается в России, впрочем, как и во всём мире, всё же больше мужчин, а не женщин. Данный феномен долгое время исследователи не могли объяснить, хоть и пытались. Пролить свет на этот вопрос недавно удалось британским и американским исследователям под руководством Стивена Орзака из Исследовательского института Fresh Pond в Кембридже. Они выяснили, что число эмбрионов женского и мужского пола при зачатии примерно одинаково, но жизнеспособность у них разная. Мальчики чаще гибнут на первых двух неделях беременности, а также на 28-35 неделях. В остальной период смертность женских эмбрионов значительно выше.