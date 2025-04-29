В последнее время среди представителей молодого поколения можно часто услышать слово «флешмоб», когда речь заходит о мероприятиях. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

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Что означает слово «флешмоб»

Флешмоб — это заранее спланированное массовое мероприятие, во время которого в обозначенном месте появляется группа людей и неожиданно для непосвященных выполняет заранее оговоренные действия, а затем расходится.

Выражение произошло от двух английских слов: flash — «миг», «мгновение» и mob — «толпа».

Флешмоб рассчитан на реакцию случайных зрителей, которая представляет собой смесь удивления, смеха и интереса. Во время его проведения часто выполняются странные действия, которые непривычно наблюдать в повседневности.

Когда уместно использовать

Слово уместно использовать именно в отношении заранее спланированных акций.

Примеры употребления: