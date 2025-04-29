Неожиданные действия: что значит слово «флешмоб» и когда оно уместно
В последнее время среди представителей молодого поколения можно часто услышать слово «флешмоб», когда речь заходит о мероприятиях. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».
Что означает слово «флешмоб»
Флешмоб — это заранее спланированное массовое мероприятие, во время которого в обозначенном месте появляется группа людей и неожиданно для непосвященных выполняет заранее оговоренные действия, а затем расходится.
Выражение произошло от двух английских слов: flash — «миг», «мгновение» и mob — «толпа».
Флешмоб рассчитан на реакцию случайных зрителей, которая представляет собой смесь удивления, смеха и интереса. Во время его проведения часто выполняются странные действия, которые непривычно наблюдать в повседневности.
Когда уместно использовать
Слово уместно использовать именно в отношении заранее спланированных акций.
Примеры употребления:
- «Вчера на площади случайно увидел флешмоб, во время которого много людей раскрыли зонты, хотя небо было ясным»;
- «Я участвовал во флешмобе, где надо было приехать на вокзал и внезапно лечь на пол»;
- «Суть этого флешмоба — пойти в супермаркет, начать выбирать продукты, а потом резко замереть на несколько минут».