«Мы должны были все погибнуть». Как финны-оккупанты устроили ад в карельском концлагере

Не все знают, что в советской Карелии были концлагеря, где содержались 25 тысяч человек. Этот факт запечатлела на своём снимке знаменитый фронтовой фотограф Галина Санько.

На снимке изображены... дети. И именно эти дети Северо-Запада Руси стали символом малолетних узников фашизма для всего мира. Санько запечатлела заключённых концлагеря в Петрозаводске.

Изба без окон

Снимку, произведшему фурор на выставке в 1966 году, довелось стать ещё одним доказательством, что большую часть своей истории Европа прошла отнюдь не по пути гуманизма. А в преступлениях Второй мировой войны против России замазаны все, кто воевал против нас. Ведь дети на той фотографии находятся в лагере, который был устроен финнами.

Известному российскому публицисту и писателю Георгию Зотову довелось поговорить с дожившей до наших дней Клавдией Нюппиевой (Соболевой, на заглавном фото), которой удалось чудом пережить ужас одного из финских лагерей в Петрозаводске.

© Соболевы

Их семья жила в Заонежье (полуостров в Онежском озере), в деревне Рим. У матери и отца Соболевых было шесть девочек, младшей из которых, Эльвире, было несколько месяцев. Клавдии на момент прихода финских оккупационных частей исполнилось всего шесть лет.

«Финны выгнали нас из родной деревни, привезли в Терехово. Там нас поселили в избе с заколоченными окнами. Ничего из еды не дали взять», - рассказала Зотову Нюппиева.

Еду отобрали финны

Матери пришлось вернуться за 25 км в деревню и привести оттуда корову, которая была у семьи. Скотину пришлось забить, так как сена на прокорм не было. Однако еду забрали финны, а мать арестовали на две недели.

«Тогда у матери началось помешательство», - рассказала Клавдия Нюппиева.

Так и начались мытарства детей из семейства Соболевых под «финской опекой». Как рассказывала, Клавдия, уже весной следующего, 1942 года, сёстры просто умирали с голоду в избе. Они были вынуждены пить сок берёз, выкапывать из-под земли мёрзлую капусту.

© Парад финских войск в сожжённом Петрозаводске

Старшие сёстры с матерью ходили по близлежащим деревням, христарадничать, просить еду. Однако нигде не давали. После таких злоключений мать девочек окончательно помешалась, её временно забрали в психбольницу.

Сувениры для оккупантов за еду

В 1942 году детей и увезли в один из концлагерей Петрозаводска, так как мать была в больнице. Ситуация с едой, можно сказать, «улучшилась».

Девочки жили на кухне барака. Финское лагерное руководство выделяло на человека по ложке муки на день. Из них девочки пекли себе «микролепёшки». А что? Гуманизм ведь! Почти как в самой счастливой стране мира (такое звание долгое время сохраняла Финляндия в современности).

© Фото Галины Санько

Сестре Клавдии Антонине иногда давали ложку подсолнечного масла – за то, что делала деревянные сувениры для солдат-оккупантов.

«Иногда давали сыр, полностью гнилой внутри. Долгие годы после этого я смотреть на сыр не могла», - вспомнила Клавдия Нюппиева.

Когда попадалась отвратительная колбаса, для шести сестёр был настоящий праздник. Самая старшая сестра, 14-летняя Мария, была вынуждена работать на лесозаготовках или на стройках дорог: заставляли финские оккупанты.

Кусок мяса из бедра

Понятно, что голодное существование в концлагере каждодневно угрожало смертью, особенно детям. Ночами они выбирались из-за лагерной ограды, перебираясь через колючую проволоку. Они искали еду в окрестностях или близлежащих домах. Так же делала и Клавдия. И чуть не погибла.

Рядом с лагерем, где жили девочки, было поле. Там выращивали горох любившие полакомиться супом из него финны. Клаве и другим детям удалось пробраться туда и собрать гороха.

© Дети в финских концлагерях Петрозаводска

Однако когда она обратно пробиралась сквозь колючую проволоку, охранник заметил и выстрелил с вышки.

«Вырвало мясо с кожей из правого бедра, но ранение было касательное, не проникающее. Это был самый страшный момент за время моей жизни в лагере», - рассказала Клавдия Нюппиева о том, почему ей удалось выжить и не остаться инвалидом.

Расстреливали и истязали до смерти

Финским оккупантам доводилось и убивать людей. Когда войска врага были вынуждены отступать из Петрозаводска, многие в лагере побежали на склады, надеялись найти пищу. Еды не было, оккупанты подчистили всё. Когда возвращались, лагерная охрана, ещё не «свалившая», открыла огонь.

«12-летнего мальчика застрелили при мне... Одну женщину насмерть засекли плетью», - вспоминает Клавдия Александровна.

Были и изнасилования женщин финнами. Бывало, что даже несовершеннолетние девочки рожали в лагере от оккупантов. Некоторые женщины сами отдавались, из-за еды.

Когда же Карелию освободили советские войска, дети Соболевы попали в детские дома. Мать Соболевых умерла в психбольнице весной 1945 года. Отец их, Александр Соболев, скорее всего, погиб на войне.

Главный палач – организованный голод

Сёстрам удалось сохранить связь со всеми, кроме маленькой Эли, которой сменили имя и фамилию в детдоме. Пережитые в лагере страдания отразились, конечно, на жизни каждой из них.

«Я всё равно рада, что мы выжили в концлагере. Это смогли сделать далеко не все. А по максимуму мы все должны были там умереть», - говорит Клавдия Нюппиева.

В заключение стоит сказать главное. Всего в Карелии в годы финской оккупации было 25 тысяч русских заключенных. Когда расследовали военные преступления, то выкапывали тела на кладбище в Песках (Петрозаводск). Было найдено почти девять тысяч трупов замученных в этих лагерях.

Большая часть из них погибла в самую сложную зиму 1941-42 годов. Финны, кстати, занижают потери, утверждая, что жертв их «правления» было всего четыре тысячи. Но в любом случае, муза истории Клио помнит всё.

А Россия - тем более. Потому о преступлениях Второй мировой мы будем напоминать миру вечно. Особенно равнодушным Европе и Америке.