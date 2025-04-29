С 30 апреля на 1 мая настанет Вальпургиева ночь

В ночь с 30 апреля на 1 мая Европа погружается в мистическую атмосферу: там жгут костры, запускают фейерверки, всё окутано легендами о ведьмах и демонах. За пугающим названием «Вальпургиева ночь» скрывается история английской монахини, которая не имела никакого отношения к языческим обрядам, превратившим её имя в символ мистического праздника. История этого дня — в материале RT.

Что такое Вальпургиева ночь и откуда пошло название

Святая Вальбурга также известна как Бугга, Гаудурга, Ваубурга, Вальпурга и Вальпургия. Это английская монахиня и игуменья, племянница святого Бонифация. Родилась в Англии в VIII веке, получила образование в монастыре и приняла постриг. Откликнувшись на призыв святого Бонифация, отправилась проповедовать в Германию.

Предание рассказывает, что при переправе через Ла-Манш корабль, на котором шли миссионеры, застал сильный шторм. Моряки уже не думали, что его получится пережить. Тогда Вальбурга стала молиться, и буря неожиданно утихла.

В Германии Вальбурга провела два года, успешно проповедуя в Бишофсхайме, где привлекала язычников своими познаниями в медицине. Её назначили игуменьей женской части смешанного монастыря в Хайденхайме. Благодаря её успешному управлению после смерти настоятеля ей доверили руководство как мужской, так и женской частью монастыря. Скончалась Вальбурга в 779 году в Хайденхайме, в ночь на 1 мая 870 года её мощи были перенесены в Айхштетт.

По интересному совпадению в этот же день язычники праздновали начало лета, так называемый пир ведьм. Праздник связывали с нечистой силой, жгли костры, чтобы отпугнуть ведьм, так как считалось, что именно в этот день они собираются на шабаши. Так эта ночь стала называться Вальпургиевой, хотя традиции этого праздника никак не связаны со святой.

На иконах Вальбургу часто изображают с колосьями в руках. По преданию, тремя колосьями Вальбурга вылечила девочку с ненасытным аппетитом. Но святая стала более известна благодаря чудесам, которые происходили после её смерти на месте захоронения.

Особое явление произошло в 893 году при вскрытии гробницы. Было обнаружено, что мощи святой Вальбурги источают миро. Примечательно, что при перенесении её мощей масло стало стекать из скалы на месте её могилы. Чудо продолжается до сих пор. В Айхштетте хранится большое собрание специальных склянок XVI—XX веков, предназначенных для раздачи этого мира верующим.

Ночь ведьм 30 апреля — 1 мая: старинные обычаи

Вальпургиева ночь часто упоминается в литературе, особенно в мистических произведениях. Она стала важным элементом в романе «Фауст» Гёте. Этот праздник, несмотря на мрачные ассоциации с ведьмами и нечистью, изначально был связан с весенними обрядами плодородия и приветствия новой жизни.

В старину по всей Германии и скандинавских странах бытовало поверье, что в ночь на 1 мая наступает время разгула колдовских сил. Согласно легенде, ведьмы, оседлав свои мётлы, устремлялись к горным вершинам, где устраивали буйные празднества с демонами и самим дьяволом. Считалось, что именно в эту ночь тёмные силы особенно активно пытались навредить людям и их хозяйству.

Для защиты от незваных гостей в деревнях проводили особые обряды очищения. Жители разводили большие костры, в которых сжигали соломенные чучела, символизировавшие ведьм. Мужчины и женщины обходили дома с горящими факелами, а из церквей раздавался мерный звон колоколов.

И по сей день в европейских странах сохранились традиции празднования этого древнейшего праздника встречи лета. Как только солнце скрывается за горизонтом, молодёжь принимается за шумные развлечения: кричит, запускает фейерверки и петарды, ведь принято считать, что громкий звук — лучшее оружие против нечисти.

Скандинавы продолжают зажигать огни, приветствуя весну и отпугивая злых духов, а заодно избавляются от зимней рухляди. Чешские крестьяне до сих пор посыпают пороги домов песком или травой, веря, что это помешает ведьмам войти, пока они не пересчитают каждую песчинку или травинку. В Баварии молодёжь устраивает шалости: обмазывает дверные ручки пастой и вынимает шнурки из обуви у соседей. А в Финляндии до сих пор верят, что в полночь 30 апреля не найдётся ни одной холмовой вершины, где бы не собрались ведьмы вместе со спутниками для проведения своих таинственных обрядов.

Ещё одним обрядовым элементом служило Майское дерево. Это украшенный молодой зеленью, цветами и лентами высокий столб, вокруг которого водили хороводы. Интересной традицией было похищение Майского дерева. Семь лент на дереве означают семь цветов радуги, которая приносит удачу и хороший урожай. Столб символизирует мужчину, а венок — женщину, вместе они олицетворяют обновление жизни и весеннее пробуждение природы.

В деревнях с этим деревом было связано много интересных традиций. На него вешали разные призы, и смельчаки забирались на столб, чтобы их достать. Парни могли поставить украшенную берёзку перед домом девушки в знак симпатии. Бывало, что жители одной деревни пытались украсть Майское дерево у соседей, за что нужно было заплатить выкуп — обычно бочку пива.

Что приготовить в праздник Вальпургиевой ночи

Традиционно в этот день принято устраивать пикники и застолья на открытом воздухе. Столы украшали лентами и цветами, как Майское дерево, используя разноцветные платки для сервировки. У скандинавов традиционным угощением был гравлакс — особый вид маринованного лосося с солью, сахаром и свежим укропом. В других европейских странах на праздничный стол ставили мясо, приготовленное на гриле, колбаски, бутерброды — то, что удобно есть на природе. В Чехии на Майское дерево вешали румяные калачи — они символизировали плодородие и достаток.

Что делать верующим в Вальпургиеву ночь: правила и молитвы

Истинная церковь всячески избегает языческих праздников, завуалированных вроде Вальпургиевой ночи. Поэтому верующие христиане, конечно же, не должны участвовать в языческих ритуалах и вызывать духов.

Православному христианину в этот день лучше найти возможность уединиться с молитвой или просто провести время с близкими, а не совершать магические обряды. Что касается дня памяти святой Вальпургии, то он отмечается вовсе не 1 мая.

24 августа 2023 года Священный Синод установил празднование Собора святых, в земле Германской просиявших. Это означает, что церковь официально утвердила совместное празднование памяти 12 святых, которые жили и совершали свои подвиги на территории современной Германии. В их числе и преподобная Вальпургия Айхштеттская.

Дата празднования установлена на 20 сентября / 3 октября (по старому и новому стилю соответственно). Если эта дата выпадает на воскресенье, то праздник отмечается в этот день. Если нет — то в ближайшее воскресенье после 3 октября. В 2025 году память святых будет отмечаться 5 октября.

К святой Вальбурге обращаются:

— при кашле;

— укусе собаки;

— водобоязни;

— чуме;

— с просьбой о хорошем урожае.